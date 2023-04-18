Сегодня «Динамо» празднует столетие. Не забудут Яшина, 11 чемпионств и финал на «Камп Ноу»

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Богатая история великого клуба.

Рождение

У «Динамо», в отличие от многих российских клубов, есть официальный день рождения безо всяких натяжек и выдумок. 18 апреля 1923 года было создано спортивное общество, в его рамках сформирована футбольная команда. Притягивать Кружок футболистов «Сокольники», основанный намного раньше, вряд ли стоит. Хотя его участники играли за «Динамо», и это факт. Голубой и белый выбрали цветами 99 лет назад. Чуть позже появилась эмблема с буквой «Д» внутри ромба. Первый матч в истории провели против клуба «Красная Пресня», который теперь все знают как московский «Спартак». Уступили 2:3, но так началась великая история знаменитого противостояния, которому 17 июня исполнится сто лет. До сих пор древнее дерби вызывает интерес и может подарить шоу.

Лев Иванович

В мире мало настолько знаменитых игроков, выступавших всю карьеру за один клуб. Мальдини, Тотти, Гиггз, Вальтер, Джек Чарльтон и Яшин среди верных легенд. Лев Иванович для многих остается главным голкипером в истории футбола. У «Динамо» более трех десятилетий продолжалась серия без проблем с вратарями. Хомича сменил Яшин, а дальше играл Пильгуй. Но коллеги не спорили, что Черная пантера или Черный паук – величайший из всех. Единственный вратарь с «Золотым мячом». Чемпион Европы и вице-чемпион через четыре года. Шестикратный чемпион, трехкратный обладатель кубка. Призер чемпионата мира. Всюду успел в футболе, но не успел пожить для себя. Яшин ушел слишком рано.

Трофеи

В Европе были в шаге от финала дважды в Кубке Кубков, еще раз сыграли в решающем поединке. Дома впервые выиграли чемпионат в 1936-м. Единственный российский клуб, который провел все 54 сезона в союзных первенствах. Поэтому так обидно, что вылетели на год из РПЛ , прервав серию в высших лигах. Зато в пятидесятых «Динамо» гремело, взяли четыре чемпионства. В сороковых тоже хватало успехов, хотя то десятилетие омрачено войной, которая забрала миллионы жизней, а рикошетом уничтожила футбольные карьеры. В «Динамо» не нашлось руководителей, которые сумели бы перенести победные традиции двух самых успешных десятилетий дальше. Но время от времени выигрывали в советском кубке, а еще сумели победить в 1976 году в чемпионате. Последнее чемпионство «Динамо» в высшей лиге. Две звезды на современной эмблеме это отсылка к 11 чемпионствам, за каждые пять дают по звезде.

Наставники

Бесков, Якушин и Аркадьев оставили большой след в истории «Динамо», пускай Борис Андреевич ушел в итоге в дружеский ЦСКА (тогда назывался ЦДСА). У Якушина рекорд по количеству побед – 207, а у Бескова 116 успешных матчей. Пускай Константин Иванович не добавил к двум чемпионствам в качестве форварда «Динамо» победу с клубом как тренер, он выигрывал кубки, в том числе российский в 1995-м у «Ротора». А Михаил Иосифович Якушин взял шесть чемпионских званий. У «Спартака», для сравнения, ни один наставник не выигрывал больше двух титулов в советское время, в том числе Бесков. В двадцать первом веке фигур такого масштаба у «Динамо» не было. Семин не задержался, оказался в клубе в самый странный период в истории с португальской аферой. Газзаев приходил как тренер дважды, но главные успехи ждали его в ЦСКА . Отсутствие подходящего наставника – одна из причин отсутствия свежих трофеев. Своего Бердыева для «Динамо» не нашли.

Финалы

Сложные финалы это часть истории «Динамо». Если бы сейчас фанаты выбежали на поле до финального свистка, сорвав попытку камбэка, как случилось в решающей игре Кубка Кубков между «Рейнджерс» и «Динамо», то в УЕФА могли даже присудить техническую победу московскому клубу. А в 1972 году пытались выбить переигровку на «Камп Ноу», но футбольные власти передумали и оставили результат матча в силе, хотя фанаты точно сорвали атакующий порыв москвичей при счете 2:3. Шотландцев в наказание выбросили из еврокубков на сезон, но у них остался трофей. «Динамо» не везет в решающий момент. Локальные финалы тоже чаще проигрывали, чем выигрывали. На 7 побед приходится 9 поражений. Причем дважды уступали в новом веке. Также были две неудачи в 90-х. Везунчиками не назвать, но у многих нет финалов, не говоря о трофеях.

Легенды

Хотя Яшин особняком по понятным причинам, мировая величина, а не только главная легенда в истории «Динамо», несправедливо обходить стороной остальных. Александр Новиков опередил Маховикова и Яшина по количеству матчей, провел 395 игр. Шунин, если проведет еще пару сезонов в основе, может побить рекорд коллег. А вот голевая вершина вряд ли покорится нападающим «Динамо» в обозримом будущем. Сергей Соловьёв забил 152 мяча. Трудно представить, что молодой форвард, вроде Тюкавина, останется в клубе на десятилетие, чтобы побить это достижение. Бесков идет вторым – 116 голов, а Газзаев на третьем месте (87 мячей).

Легенд хватает. От Кобелева, который рано заиграл в первом составе, до Якушина, Маслова, Долматова, Царева, Ильина и Численко. Лишь в восьмидесятых в сборной начали забывать об игроках «Динамо», хотя было лишь четыре года, когда их в союзную команду не вызывали за все время. В сборной России тоже хватало игроков москвичей. В том числе, Колодин и Семшов, сыгравшие на Евро-2008.

Болельщики

В 1921 году родился Юрий, а в 1926-м Евгений. Самые знаменитые фанаты в истории «Динамо». Никулин воевал, Леонову не хватало для этого лет. Оба были больше, чем комедийными актерами, хотя и это тяжкий хлеб. Отец Юрия Владимировича болел за «Спартак», а сын выбрал их знаменитых врагов. Леонова впечатлило первое чемпионство, сам играл в футбол и мечтал о карьере игрока. Но оказалось, что актерский талант больше, чем спортивный. Никулин прожил чуть дольше, поэтому застал последний трофей «Динамо» — победу в Кубке в 1995-м, а вот Леонов ушел на год раньше. Клубы, у которых были фанаты, рожденные более ста лет назад, как Никулин, во всех странах занимают особое место в истории. Но кто-то сейчас на периферии, а «Динамо» старается подтянуться повыше. Шварц вышел в финал Кубка, где бывшая «Красная Пресня» помешала отпраздновать победу, и финишировал третьим в РПЛ .

Сейчас дела идут не так гладко. Но потенциал у команды есть, как и поддержка спонсоров. Впрочем, не они, и даже не футболисты главные, ведь приходят и уходят. Без болельщиков нет великих клубов, сегодня также их праздник. Футбол как жизнь, в нем не все получается, но остаются воспоминания. Есть в живых люди, которые своими глазами видели чемпионства пятидесятых и легенд прошлого. Причем у стариков такая память, что могут воссоздать детали тех поединков, хотя плохо разбираются в настоящем.

Также выросли новые зрители, для которых Никулин и Леонов – незнакомые фамилии. Это нормально, жизнь плывет дальше, а волны выносят на берег счастливые мгновения. «Динамо» повезло. У них были великие времена, даже знаменитое турне в Великобритании имело значение для истории российского футбола. За московский клуб играли большие футболисты и один из числа величайших мастеров для всей планеты. «Динамо» за сто лет пережило множество катаклизмов и ждёт новых успехов.