Холанд разрывает АПЛ. Побил абсолютный рекорд результативности, который держался почти 30 лет

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вчера, 17:59

Заявка на ЗМ .

Эрлинг Холанд давно заслужил положительной оценки за дебютный сезон в «Манчестер Сити» — но теперь подкрепил ее личным рекордом. «Горожане» получили в лице норвежца элитного страйкера на годы вперед. Рассказываем о недавнем достижении молодого нападающего и анализируем его положение в команде Хосепа Гвардиолы.

Вчера забил «Вест Хэму»

В отложенном из-за Кубка Англии 28-м туре Премьер-Лиги «Ман Сити» принимал на своем поле «Вест Хэм». «Горожанам» не удалось сразу уйти в отрыв – первый мяч был забит лишь во втором тайме, на 49-й минуте – отличился центральный защитник Натан Аке. Точку в противостоянии поставил Фил Фоден, но все внимание приковал второй мяч «небесно-голубых», автором которого стал Эрлинг Холанд.

Причин говорить об этом было достаточно – в очередной раз 22-летний страйкер поучаствовал в победе «Сити», сами «горожане» ликвидировали 1 матч отставания от «Арсенала» и при еще 1 игре в запасе вышли на первое место в лиге – сделали предпоследний шаг к чемпионству. Только повод для восхищений был другой – для Эрлинга этот мяч стал 35-м в текущем чемпионате. Таким образом, норвежский форвард побил рекорд результативности за 1 розыгрыш чемпионата. Ранее он принадлежал Энди Коулу и Алану Ширеру – оба отметились 34 голами.

Еще более поразительным такой рекорд делают 2 детали – Ширер и Коул свой рекорд установили в то время, когда команды играли по 42 матча, а Холанду на это достижение потребовалась 31 игра. Вторая – это сделал 22-летний нападающий из нефутбольной страны, да еще и проводящий свой первый сезон в самом интенсивном чемпионате.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не скрывал восхищения после победы над «молотобойцами»:

Невероятно. Ему всего 22 года, а впереди ещё пять игр. В скольких матчах я делал замены после его хет-трика на 60-й минуте! Может быть, он забил бы больше. А может быть, получил бы травму. Он особенный, поздравляю его. Мы ожидали, что он будет забивать, но что он побьёт рекорды Коула и Ширера… Я почти уверен, что он хочет выиграть Премьер-лигу. У нас матч в запасе, но только одно очко преимущества.

Результативность перекрывает недостатки

Лучшим образом подводные камни в подписании Холанда описал экс-полузащитник сборной Германии, «Ливерпуля» и «Ман Сити» Дитмар Хаманн:

Сильные стороны Холанда противоположны сильным сторонам «Манчестер Сити». Они забивали командные голы. Теперь у них появился игрок, который большую часть времени вообще не участвует в игре. Они играют практически вдесятером. Я не думаю, что Холанд вписывается в команду, потому что он олицетворяет собой все, чем эта команда не является. Он хорош, когда ты играешь быстро – в «Дортмунде» он забивал после того, как команда отбирала мяч, делала 3-4 передачи, и мяч оказывался у ворот соперника. В «Ман Сити» же делают 30-40 передач, чтобы взломать оборону соперника, и это не игра Холанда. Я и представить себе не мог, что Холанд перейдет в «Сити», потому что это игрок, которого Гвардиола никогда не хотел.

Изначально инициатива, скорее всего, действительно исходила от клуба – все-таки сумма отступных по сделке составила примерно 75 миллионов евро. Это крайне низкий ценник для такого добротного и стабильного нападающего – и упускать такую возможность было нельзя.

И даже при том, что стилистически Холанд резко контрастирует с принципами Гвардиолы, есть факторы, которые сглаживают эти проблемы. Прежде всего, голы. Благодаря его пента-трику «Сити» прошел «Лейпциг» в плей-офф ЛЧ . В обоих матчах с «Баварией» Холанд забивал по голу. Только в этом году 4 мяча норвежца становились победными и позволяли продолжать погоню за «Арсеналом».

И это еще не говоря о том, что Эрлинг постепенно адаптируется к требованиям испанского менеджера – он становится более включен в структуру прессинга, активнее перемещается в финальной трети. И самое главное – это не влияет на его результативность. Может, адаптация и займет больше времени, чем предполагалось – зато на выходе это будет убийственная машина.

Сильная заявка на победу в ЗМ

В идеале такой яркий перформанс должен стать основой для получения «Золотого мяча» в 2023 году. Все-таки никто не адаптировался к новой команде так быстро, никто не был настолько результативен в АПЛ и не сочетал это с яркими выступлениями в еврокубках и других турнирах.

К слову, для этого помимо личных достижений нужны и командные. На данный момент в рейтинге ЗМ лидирует Лионель Месси, в его пользу говорит весомый аргумент – первая в профессиональной карьере победа со сборной Аргентины на Чемпионате мира.

Чтобы перебить регалии именитого форварда, нужно что-то сопоставимое – и пока таким трофеем можно назвать ЛЧ . При победе в Кубке Англии и АПЛ в выборе обладателя премии еще будут вопросы – у жюри останется возможность сказать, что золото ЧМ у Месси первое, а «Сити» становится чемпионом почти каждый год. А вот с завоеванием «ушастого» они снимутся мгновенно – для «Сити» это будет первая победа в ЛЧ , что уже встает в один ряд с достижением аргентинцев. И в то же время результативность говорит в пользу Эрлинга.

В любом случае уже сейчас можно сказать, что основной спор за «Золотой мяч» будет происходить между этими двумя форвардами.