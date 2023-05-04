Холанд разрывает АПЛ. Побил абсолютный рекорд результативности, который держался почти 30 лет

Заявка на ЗМ.
Эрлинг Холанд давно заслужил положительной оценки за дебютный сезон в «Манчестер Сити» — но теперь подкрепил ее личным рекордом. «Горожане» получили в лице норвежца элитного страйкера на годы вперед. Рассказываем о недавнем достижении молодого нападающего и анализируем его положение в команде Хосепа Гвардиолы.
Вчера забил «Вест Хэму»
В отложенном из-за Кубка Англии 28-м туре Премьер-Лиги «Ман Сити» принимал на своем поле «Вест Хэм». «Горожанам» не удалось сразу уйти в отрыв – первый мяч был забит лишь во втором тайме, на 49-й минуте – отличился центральный защитник Натан Аке. Точку в противостоянии поставил Фил Фоден, но все внимание приковал второй мяч «небесно-голубых», автором которого стал Эрлинг Холанд.
Причин говорить об этом было достаточно – в очередной раз 22-летний страйкер поучаствовал в победе «Сити», сами «горожане» ликвидировали 1 матч отставания от «Арсенала» и при еще 1 игре в запасе вышли на первое место в лиге – сделали предпоследний шаг к чемпионству. Только повод для восхищений был другой – для Эрлинга этот мяч стал 35-м в текущем чемпионате. Таким образом, норвежский форвард побил рекорд результативности за 1 розыгрыш чемпионата. Ранее он принадлежал Энди Коулу и Алану Ширеру – оба отметились 34 голами.
Еще более поразительным такой рекорд делают 2 детали – Ширер и Коул свой рекорд установили в то время, когда команды играли по 42 матча, а Холанду на это достижение потребовалась 31 игра. Вторая – это сделал 22-летний нападающий из нефутбольной страны, да еще и проводящий свой первый сезон в самом интенсивном чемпионате.
Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не скрывал восхищения после победы над «молотобойцами»:
Невероятно. Ему всего 22 года, а впереди ещё пять игр. В скольких матчах я делал замены после его хет-трика на 60-й минуте! Может быть, он забил бы больше. А может быть, получил бы травму. Он особенный, поздравляю его. Мы ожидали, что он будет забивать, но что он побьёт рекорды Коула и Ширера… Я почти уверен, что он хочет выиграть Премьер-лигу. У нас матч в запасе, но только одно очко преимущества.
Результативность перекрывает недостатки
Лучшим образом подводные камни в подписании Холанда описал экс-полузащитник сборной Германии, «Ливерпуля» и «Ман Сити» Дитмар Хаманн:
Сильные стороны Холанда противоположны сильным сторонам «Манчестер Сити». Они забивали командные голы. Теперь у них появился игрок, который большую часть времени вообще не участвует в игре. Они играют практически вдесятером.
Я не думаю, что Холанд вписывается в команду, потому что он олицетворяет собой все, чем эта команда не является. Он хорош, когда ты играешь быстро – в «Дортмунде» он забивал после того, как команда отбирала мяч, делала 3-4 передачи, и мяч оказывался у ворот соперника. В «Ман Сити» же делают 30-40 передач, чтобы взломать оборону соперника, и это не игра Холанда.
Я и представить себе не мог, что Холанд перейдет в «Сити», потому что это игрок, которого Гвардиола никогда не хотел.
Изначально инициатива, скорее всего, действительно исходила от клуба – все-таки сумма отступных по сделке составила примерно 75 миллионов евро. Это крайне низкий ценник для такого добротного и стабильного нападающего – и упускать такую возможность было нельзя.
И даже при том, что стилистически Холанд резко контрастирует с принципами Гвардиолы, есть факторы, которые сглаживают эти проблемы. Прежде всего, голы. Благодаря его пента-трику «Сити» прошел «Лейпциг» в плей-офф ЛЧ. В обоих матчах с «Баварией» Холанд забивал по голу. Только в этом году 4 мяча норвежца становились победными и позволяли продолжать погоню за «Арсеналом».
И это еще не говоря о том, что Эрлинг постепенно адаптируется к требованиям испанского менеджера – он становится более включен в структуру прессинга, активнее перемещается в финальной трети. И самое главное – это не влияет на его результативность. Может, адаптация и займет больше времени, чем предполагалось – зато на выходе это будет убийственная машина.
Сильная заявка на победу в ЗМ
В идеале такой яркий перформанс должен стать основой для получения «Золотого мяча» в 2023 году. Все-таки никто не адаптировался к новой команде так быстро, никто не был настолько результативен в АПЛ и не сочетал это с яркими выступлениями в еврокубках и других турнирах.
К слову, для этого помимо личных достижений нужны и командные. На данный момент в рейтинге ЗМ лидирует Лионель Месси, в его пользу говорит весомый аргумент – первая в профессиональной карьере победа со сборной Аргентины на Чемпионате мира.
Чтобы перебить регалии именитого форварда, нужно что-то сопоставимое – и пока таким трофеем можно назвать ЛЧ. При победе в Кубке Англии и АПЛ в выборе обладателя премии еще будут вопросы – у жюри останется возможность сказать, что золото ЧМ у Месси первое, а «Сити» становится чемпионом почти каждый год. А вот с завоеванием «ушастого» они снимутся мгновенно – для «Сити» это будет первая победа в ЛЧ, что уже встает в один ряд с достижением аргентинцев. И в то же время результативность говорит в пользу Эрлинга.
В любом случае уже сейчас можно сказать, что основной спор за «Золотой мяч» будет происходить между этими двумя форвардами.
По этому сложно будет Холанду выиграть золотой мяч половина просто будет голосовать за Де Брюйне и в правду кто из игроков Сити заслужил его больше тот кто удачно ногу подставил и замкнул как Холанд или Де Брюйне который раздает.
И потом по факту Месси уже ЧМ, а МС с Холандом еще ничего не выиграл ни в АПЛ ничего не решено против Арсенала, лишь пока заочно их короновали, ни даже не прошли Реал и вышли хотя бы в финал ЛЧ ? А что будет если МС не пройдет мадрид? тогда норвежец получит только золотую бутсу.
PS На данном этапе да Холанд безусловно заслужил ЗМ, но он не подкрепил это трофеями для МС важнее всего ЛЧ взять.......
По этому сложно будет Холанду выиграть золотой мяч половина просто будет голосовать за Де Брюйне и в правду кто из игроков Сити заслужил его больше тот кто удачно ногу подставил и замкнул как Холанд или Де Брюйне который раздает.
И потом по факту Месси уже ЧМ, а МС с Холандом еще ничего не выиграл ни в АПЛ ничего не решено против Арсенала, лишь пока заочно их короновали, ни даже не прошли Реал и вышли хотя бы в финал ЛЧ ? А что будет если МС не пройдет мадрид? тогда норвежец получит только золотую бутсу.
PS На данном этапе да Холанд безусловно заслужил ЗМ, но он не подкрепил это трофеями для МС важнее всего ЛЧ взять.......