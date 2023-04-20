Миланцы снова в финале ЛЧ. Вспоминаем команды со Снейдером и Мальдини

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сегодня, 09:22

Дерби в полуфинале престижного турнира.

«Россонери» ждали шестнадцать лет

Хотя подросли люди, которые не видели финалы «Милана» против «Ливерпуля», для других Дида, Неста, Мальдини, Гаттузо, Пирло, Зеедорф и Кака – легенды их юности или детства. Взяли реванш у «красных» в Афинах. Филиппо Индзаги сделал дубль. Кейт сократил отрыв, но Рейна не повторил успех Дудека, не было серии пенальти после камбэка.

Через 16 лет путь в финал ЛЧ «Милану» может преградить Индзаги, но другой. А где же герои последнего победного финала «россонери» в Лиге чемпионов? Карло Анчелотти идет за очередным кубком, ведь его «Реал» выиграл год назад и прошел в очередной полуфинал. Пиппо Индзаги не стал успешным тренером «Милана», работает в «Реджине».

Пирло, Зеедорф и Гаттузо искали себя в роли тренеров, но неудачно. Чем занимается Кака? Убеждал Анчелотти возглавить сборную Бразилии. Намекали, что речь может идти о совмещении постов. А где Неста и Мальдини? Паоло – один из руководителей «Милана», а Сандро пытался стать тренером, но не получалось. Сейчас в творческом поиске.

Неста растит сына Томмазо и дочь Софию, а полторы недели назад встречался в Лондоне с Амброзини и Шевченко. Массимо выиграл у «Ливерпуля», а вот Андрей тогда выступал за «Челси». Янкуловски можно найти дома в Чехии, или в Италии, куда время от времени наведывается. Чех живет жизнью победителя Лиги чемпионов, вышедшего на пенсию.

А вот Оддо не скучает. В этом году возглавил СПАЛ , одного из аутсайдеров Серии В. А вот Дида, как и Мальдини, может попасть в Стамбул в качестве участника заявки «Милана». Бразильский голкипер в тренерском штабе Пиоли. Учит Меньяна отражать пенальти. Как видите, получается – Майк взял 3 из 5 последних ударов в сборной и клубе.

«Интер» в полуфинале через 13 лет

Как и «Милан» Анчелотти, «Интер», когда в последний раз пробился в четверку лучших команд ЛЧ , прошел дальше и выиграл «ушастого». Теперь один из миланских клубов уступит, но успех Симоне Индзаги напомнил о славном прошлом. «Интер» обставил «Баварию», хотя немцев считали фаворитами финала в Мадриде.

Тогда футбольный мир не знал еще, что можно выигрывать ЛЧ сериями, на тот момент «Реал» восемь лет пропускал финалы. А ван Бюйтен упустил Диего Милито. Аргентинский нападающий сделал дубль, как Индзаги за три года до этого. Но лишь у Анчелотти на поле были уверенные в себе чемпионы. В том числе, чемпионы мира.

У Моуриньо в основе на финал не было итальянцев. Матерацци сидел на скамейке, а Жулио Сезара защищали Самуэль и Лусио. Бразилец сейчас ходит на подкаст к Денилсону, где вспоминает, как стал чемпионом мира в 2002-м. А вот Вальтер Самуэль выиграл кубок в прошлом году, ведь помогает Скалони тренировать Месси.

Капитан того «Интера» Дзанетти стал вице-президентом клуба. Недавно его разыграл мальчик, который попросил о селфи, затем включил камеру и крикнул: «Форма, „Милан“»! Дзанетти на мгновение опешил, у него даже дернулась рука в сторону мальчика, но сдержался. А вот бразилец Майкон не сдерживался.

Известный крайний защитник испортил себе репутацию. Ветеран запомнился дикой историей в сборной Бразилии. Майкон «разыграл» сильного пьяного напарника Элиаса, заявив тому, что его изнасиловало четверо мужчин. Безумный поступок, даже если бы разыгрывал подросток, Дунга выгнал ветерана из сборной

Скучнее живет Камбьяссо. В январе Эстебан обыграл Несту в футбольный симулятор. Имитировали финал Суперкубка Италии между «Интером» и «Миланом». Аргентинец играет лучше, выиграл 2:0. В реальной жизни тоже победили «нерадзурри» со счетом 0:3. «Интер» умеет быть упрямым, что на себе проверила «Бавария» Ван Гала.

Моуриньо четко разобрал немецкого соперника. Снейдер помогал Это’О, Милито и Пандеву. Уэсли в 2010-м был хорош, ведь после победы в Лиге чемпионов вывел в финал Нидерланды на чемпионате мира. А сейчас Снейдер – мамин пирожок. Здорово прибавил в весе после выхода на футбольную пенсию.

Жулио Сезар отдыхал в Катаре во время чемпионата мира с другими легендами. Забавно, что подопечные Моуриньо, в отличие от подопечных Анчелотти, не рвутся тренировать. Лишь Киву работает в Примавере «Интера», а Станкович тренирует «Сампдорию». Недавно проиграл Жозе и «Роме», а Моуриньо успокаивал трибуны.

Фанаты оскорбляли Деяна, называя так, как итальянцы часто называют сербов, а другие европейцы самих итальянцев. Горан Пандев в прошлом году еще играл за «Парму», а до этого участвовал на Евро за свою сборную. Диего Милито работает отцом, него две дочери и сын Лало, который уже выше папы.

Вместе с наследником посетили Катар, болели за Месси. Это’О стал президентом федерации футбола Камеруна и начал борьбу с «переписанными» игроками. Хотя инициатива правильная, сам президент Самуэль немножко безумный, если почитать его заявления и трезво оценить отдельные действия.

Миланцы будут аутсайдерами финала

Матерацци недавно поведал, что именно сказал Зидану в финале ЧМ . На предложение Зинедина забрать футболку француза, раз итальянец к ней так прилип, Марко бросил: «Не хочу футболку, предпочту твою сестру». Так себе провокация. Зидану не стоило бить Матерацци головой, лучше бы забрал кубок мира.

Так сделал Марко вместе с игроками «Милана» Пирло и Гаттузо. Теперь подопечные Пиоли или Индзаги будут однозначными аутсайдерами финала ЛЧ . «Манчестер Сити» и «Реал» опытнее и сильнее. Но когда клубы Серии А останавливал страх перед соперникам? Да, «Интер» в плохой форме, а «Милан» играет от обороны.

Но их объединяет умение терпеть. А до финала помучают друг друга. Дерби может оказаться изнурительным, в пользу Анчелотти или Гвардиолы. Зато новый успех позволяет вспомнить легенд. Мальдини, Неста, Пирло, Кака, Зеедорф, Снейдер, Самуэль, Лусио, Дзанетти, Камбьяссо и Это’О среди больших звезд футбола.