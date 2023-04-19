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Шевченко о легендарном финале ЛЧ-2005: «„Ливерпуль“ заслужил тот титул»

вчера, 14:03

Бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко вспомнил о поражении от «Ливерпуля» в финале ЛЧ-2005. «Россонери» вели после первого тайма 3:0, но затем пропустили три мяча и проиграли в серии пенальти.

Мы потеряли концентрацию, чем и воспользовался «Ливерпуль». Они забили нам три гола за шесть минут, но после этого наша команда продолжала играть здорово. Мы создали много моментов и верили, что можем переломить ход игры и победить.

В конце дополнительного времени у меня был отличный шанс, но Дудек совершил замечательный сэйв. Трудно поверить, что мяч не залетел в ворота. Но в этом и заключается красота футбола. Все может случиться, я уважаю это. Наверное, в итоге «Ливерпуль» заслужил титул, так как верил в успех больше, чем мы.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 04:30
Я смотрел тот финал
DEIVID_335
DEIVID_335
вчера в 19:43
Если бы не гол из офсайда Ливерпуля, то не было бы никакого камбэка.
Capral
Capral
вчера в 19:30
Если откровенно, я не помню путь соперников к финалу. А вот, что помню, так это то, что через несколько дней состоялся благотворительный матч Звезд мирового футбола, в котором учавствовал и Шева. Помню, на поле он выходил- чернее тучи... Оно и понятно. А все-таки судьба, первый финал- его решающий пенальти, а вот второй- снова его решающий, но уже не победный...
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:15, ред.
Да пожалуй это самый лучший финал в истории футбола, нам посчастливилось увидеть его.
Милан все таки не без труда прошел ПСВ, а с Интером было техническое поражение при равной игре двух команд. Только с МЮ Милан играл более солидно.
Ливерпуль шел более равномерно к финалу ЛЧ, чувствовался класс и запас у команды, а когда прошел Челси, то Ливерпуль можно было считать претендентом на титул чемпиона ЛЧ.
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:58
Из всех финалов КЧ и ЛЧ, что я видел- этот, пожалуй был самым впечатляющим!!! До финала, у меня практически не было сомнений в победе Милана, при всем уважении к Ливеру. Но признаюсь, тайно, я болел за Ливер... И конечно, когда Дудек отбил пенальти от Шевы- я был счастлив!!! Невероятный сюжет, сценарий, великолепные исполнители и финал, как в прямом- так и переносном!!!!!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:52, ред.
По составу Милан был звездным, но в том сезоне многие относили Челси к фаворитам, так как они легко выносили соперников в ЛЧ. Если Ливерпуль смог остановить Челси, то логично и Милан должен был. Да 3 гола отыграть было невероятно сложно для любой команды, но Ливерпуль подтвердил, что в финал ЛЧ они попали не случайно когда отыгрались. Чудо было, но везёт сильнейшим.
В перерыве Милан праздновал победу, так было сказано игроками Ливерпуля. Но в перерыве Бенитес сказал игрокам что они смогут отыграться, после чего они поверили в себя.
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:28
Состав Милана был убойный -просто невероятный!!! В 1-м тайме футболисты Ливера были в растерянности- не знали куда бежать, кого держать. Что случилось во 2тайме -загадка... Есть версия, что в перерыве, Милан уже начал праздновать. Так ли это, точно неизвестно, но то, что случилось во 2 тайме- непостижимо. Ну и конечно, момент у Шевы в доп., время, когда он, сначала пробил головой, добивал ногой, но, Дудек отбил. Драма.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:19
Я бы не сказал что Ливерпуль не заслужил победы в ЛЧ, ведь только Ливерпуль смог остановить Челси в полуфинале, а ведь его считали главным фаворитом ЛЧ в том сезоне. То что Милан забил 3 гола скорее всего воля судьбы, после чего пропустил 3 гола, исключив недоразумение в классе команд. Да Милан смотрелся круто, но Ливерпуль шел к финалу ЛЧ не менее круто, убрав по дороге крепкий Байер, Юве и главного фаворита ЛЧ - Челси.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 18:10
Или было суждено выиграть финал ЛЧ )
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 16:41
прекрасный финал, отличная игра обеих команд !
Шева прав: победила команда, которая все же больше желала этого!
Capral
Capral
вчера в 15:25
Сенатов, ну умоляю тебя- не пиши того, чего не знаешь!!!!!!! Дида- был первым вратарем Милана на тот момент!!! Да, второй гол, он пропустил не самый сложный, но это финал и здесь возможны ошибки. Он был первым из бразильских вратарей- номинантом на ЗМ!!! Его уважал -сам М.Липпи!!! У него МНОЖЕСТВО достижений и наград!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:13, ред.
Голкипер был у вас слабый, по-моему бразилец Дида. Видимо, перегорел: такое иногда бывает. Такие пенки пропускал, что я диву давался. Считаю, что всё же причина поражения "Милана" - в нём.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:10
Не забил. Ирония судьбы, в 2003- забил решающий, а в этом финале- решающий не забил...
Capral
Capral
вчера в 15:08
Шева не прав, заслужил победу- как раз Милан!!! Полностью конролируя игру и ведя в счете 3:0, в перерыве, отдельные футболисты Милана уже откупорили шампанское и начали праздновать победу. Отсюда и результат. Милан имел просто космическое преимущество по игре в 1-м тайме, и обязан был додавить соперника, который, фактически, уже выбросил белый флаг!!! Ну и уже в доп. время, сам Шева, обязан был дважды, в течении нескольких секунд забивать, но, Дудек сотворил чудо- отбив два удара подряд!!! Трагедия, по другому и не скажешь...
witynchik
witynchik
вчера в 14:58
Крайне плохие воспоминания ,всегда их гоню от себя
Милан тогда был лучше и сильнее,но расслабились рано,за что и поплатились
Сп62
Сп62
вчера в 14:53
Пути футбола неисповедимы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:25
Этот финал в своё время произвёл настоящий фурор! Его ещё долго будут вспоминать по различным поводам. Не плохо было бы нынешним игрокам Ливера пересмотреть его, может получили бы заряд бодрости и оптимизма.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:11
Если мне память не изменяет Шева и пенку не забил в том матче.
krhbcj9jk897
krhbcj9jk897
вчера в 14:05
Респект Шеве за объективность!
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