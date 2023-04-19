Шевченко о легендарном финале ЛЧ-2005: «„Ливерпуль“ заслужил тот титул»

Бывший форвард «Милана» вспомнил о поражении от «Ливерпуля» в финале ЛЧ -2005. «Россонери» вели после первого тайма 3:0, но затем пропустили три мяча и проиграли в серии пенальти.

Мы потеряли концентрацию, чем и воспользовался «Ливерпуль». Они забили нам три гола за шесть минут, но после этого наша команда продолжала играть здорово. Мы создали много моментов и верили, что можем переломить ход игры и победить.

В конце дополнительного времени у меня был отличный шанс, но Дудек совершил замечательный сэйв. Трудно поверить, что мяч не залетел в ворота. Но в этом и заключается красота футбола. Все может случиться, я уважаю это. Наверное, в итоге «Ливерпуль» заслужил титул, так как верил в успех больше, чем мы.