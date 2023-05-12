«Интер» – «Сассуоло» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Сассуоло», который состоится 13 мая 2023 года

«Интер»

Миланский клуб в последний месяц выглядит очень уверенно и очень близок к финалу Лиги чемпионов. В чемпионате Италии «Интер» борется за топ-4 и на данный момент занимает эту позицию с 63 баллами. Тем не менее, подопечным Симоне Индзаги еще предстоит защитить свое место, а в ближайшем поединке им очень нужна победа с немотивированным соперником. Встреча обещает быть интересной и напряженной.

10 мая «Интер» обыграл в Лиге чемпионов «Милан» (2:0), а шестого числа с тем же счетом одолела в чемпионате «Рому» (2:0).

«Сассуоло»

«Сассуоло» после неплохих результатов, снова стал выглядеть нестабильно, но смог себе обеспечить место в середине турнирной таблицы. Команда занимает 13 место с 44 баллами и отстает на пять пунктов от сразу пятерых конкурентов. В матче с «Интером» гости постараются достойно выступить, но даже поражение не станет трагедией, ведь коллектив доигрывает сезон без особых турнирных задач.

8 мая «Сассуоло» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1), а третьего числа на выезде уступил «Лацио» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.4

Ничья – 5.1

Победит «Сассуоло» – 7.1

Статистика

«Интер» выиграл шесть последних матчей во всех турнирах

«Сассуоло» проиграл три последних выездных поединка

«Интер» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Сассуоло»

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.4. Хозяева не захотят тратить много усилий перед ответным матчем Лиги чемпионов, поэтом предполагаем, что они одержат победу в 1-2 мяча над своим соперником.