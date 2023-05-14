Гвардиола и Анчелотти в опасности. Победа в Лиге чемпионов нужна «Интеру» для выживания

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вчера, 10:07

Команда Индзаги и Маротты опаснее, чем кажется.

Итальянский футбол на краю обрыва

Император пирует и устраивает оргии время от времени, но вестготы на границе. На этот раз они в крутых пиджаках и со скучными вымышленными профессиями из сферы финансов. Китайцы обманули «Интер», у владельца клуба дома суды по долгам, а клуб он готов продать лишь за 1-1.2 млрд евро. Аньелли оказался традиционным наследником великой династии. Андреа рискует потерять состояние дедов. Берлускони слишком старый и больной, чтобы захватить футбольный мир еще раз.

У «Милана», «Интера» и «Ювентуса» большие финансовые проблемы. У Серии А в целом денежный кризис, ведь усилили друг друга разные факторы. Результат – большие долги у клубов. Причем понятия не имеют, как выпутываться. При этом итальянцы заново влюбляются в большой футбол. Этому способствует красивое странствие Скудетто от одной клубной футболки к другой. «Ювентус» отодвинул первым именно «Интер». Четыре года и четыре чемпиона. Апофеозом стал салют в Неаполе.

Но безвыходность ситуации подстегивает «Интер». Это крутые кубковые бойцы с победами во внутренних турнирах и выходом в новый финал, где сыграют против «Фиорентины». Индзаги не требовал «ужин за сто евро», как Конте. Зато срабатывает умение Симоне побеждать после поражений. Без Эриксена и Перишича придумали новый подход, а без готового играть на максимальных скоростях Лукаку нашли для Лаутаро напарника в лице Джеко. Ветераны выручили против «Милана».

У «нерадзурри» не будет второго шанса

Гвардиола сказал, что рано или поздно «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов. У него подход молодого Моуриньо. Португалец так рассуждал о первой победе «Челси». В результате вместо Жозе кубок чемпионов с «аристократами» поднял Ди Маттео. Вместо Хосепа это вряд ли кто-то сделает, шейхи ему доверяют. Но в головах игроков «горожан» сидит эта мысль: «Если не в этом году, то в следующем».

Вредный подход, нельзя откладывать жизнь на завтра. У «Интера» другой стиль: «Если не в Стамбуле, то никогда». У Индзаги нет иллюзий, Лотито в «Лацио» научил Симеоне жить по средствам. Анчелотти и Гвардиола так давно не умеют. Понятно, что у них намного больше опыта, как и мышц у их команд. Но в отдельно взятом матче Барелла, Брозович и Бастони могут сказать фавориту: «Бе-бе-бе, кубок наш».

Стоит объективно оценивать шансы «Интера» — Бензема и Холанд могут снести защиту Онана, поскольку камерунского вратаря защищает интересная и волевая команда, но с минусами. Как позиционными, так и тактическими. Фанаты «Интера» в Италии любят упрекать Индзаги, что не умеет идеально мотивировать на каждый поединок, не только на решающие матчи. Симоне немножко как Семак, но это не всегда плохо.

«Интер» создан, чтобы вредить фаворитам

Онана является лидером сезона в Лиге чемпионов по «сухарям», у него их семь штук. «Интер» лидирует Серии А по голам после контратак, что тоже полезно для аутсайдера финала Лиги чемпионов. Система широкой горизонтальной игры «5-3-2» с резкими переходами на вертикальные атаки, в которых даже Лукаку может раскрутить комбинацию, не только Барелла и Чалханоглу, навредила многим соперникам. «Интеру» тяжело повторять свой лучший футбол, но даже будущий чемпион Испании их в группе не обыграл. А поражения от «Баварии» позволили сделать выводы о работе в защите.

Чистая футболка без титульного спонсора напоминает, насколько «Интеру» нужна победа в ЛЧ . Спонсором клуба является в этом сезоне контора, которая занимается блокчейном. Поскольку на рынке криптовалют кризис, «нерадзурри» не получили три ожидаемых платежа и отказались от идеи бесплатно рекламировать компанию. Футболисты в курсе, насколько клубу нужны деньги. А поскольку управляет делами Маротта – один из главных менеджеров в футболе нового века, то не удивлены, что Индзаги прошлым летом не растерял всех лидеров. Результат – первая победа над «Миланом» в ЛЧ в истории.

Миланцы воюют с собственным прошлым

Касается обоих клубов. Отец и маленький сын, покидая «Сан-Сиро» после поражения в дерби в полуфинале Лиги чемпионов, синхронно показали фанатам «Интера» средние пальцы. Не то, чему стоит учить детей. Но то, чему ребенок без родителей обязательно научится. «Милан» еще не вылетел, а «Интер» пока не в финале. Но намного ближе. Понятно, что второй финалист будет фаворитом, вот только в футболе иногда бывает так, как на вирусном видео.

Парень выдумал оригинальный метод прогнозирования плей-офф ЛЧ , разбивая друг о друга яйца с эмблемами клубов. В финале омлетного кубка победил «Интер». Миланцы хотят кубок как воспитанник «Интера» Димарко, который двадцать лет назад своими глазами видел, как Шевченко и хулиганы отправляют Анчелотти в финал. И поскольку это итальянцы, то им не привыкать к недооценке в футболе перед триумфом. «Интер» в 2010-м не был фаворитом.