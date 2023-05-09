«Интер» и «Милан» в полуфинале ЛЧ – итальянская философия как она есть. Прагматизм и адаптация

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вчера, 22:10

Миланские клубы возвращают олдскул.

В полуфиналах Лиги чемпионов все внимание будет приковано к одной паре – противостояние «Манчестер Сити» и мадридского «Реала» по степени накала и классу игроков достойно финала еврокубка. Но есть и другая сторона сетки – вторую путевку в финал разыграют два итальянских коллектива, которые нашли управу на яркий атакующий футбол соперника. Матч между «Интером» и «Миланом» — демонстрация философии итальянского футбола в чистом виде.

«Милан» эталонно подстраивается под слабости

Нет команды, которая бы лучше сыграла на слабостях нового чемпиона Италии. Причем трижды – и с разницей в 16 дней. Неаполитанцы и «россонери» пересеклись в 28-м туре Серии А – тогда звездой вечера стал Рафаэл Леау, который оформил дубль. Еще два мяча в ворота «Наполи» забили Браим Диас и Салемакерс. И это мы говорим о матче между пятой и первой командой чемпионата – командами, которых разделяют 22 очка.

После ужасного поражения «Наполи» казалось, что это разовая акция. У Лучано Спаллетти было достаточно времени, чтобы провести работу над ошибками и подготовиться ко второму поединку – и не так много, чтобы забыть пройденный материал. Однако из первой игры четвертьфинала ЛЧ победителем снова вышел «Милан». Уже на ответный поединок неаполитанцы настроились соответствующим образом, плюс вернулся в строй главный бомбардир – Виктор Осимхен.

И в первые 20 минут шансов у «Милана» не было – 0 ударов по воротам против 8 у неаполитанцев, сильнейший перевес по владению в пользу хозяев. Подопечные Лучано Спаллетти полностью забрали зону в левом полуфланге на чужой половине поля.

Однако «россонери» перестроились, упростили футбол до длинных передач – и повели в счете. Свой единственный гол «Наполи» забил уже в добавленное ко второму тайму время.

Матч-менеджмент миланской команды – на уровне, раз из 4 матчей с чемпионом Италии они отдали лишь 1. И не проиграли в трех поединках, которые пришлись на один месяц.

«Интер» прекрасно ужасен в своем прагматизме

Итальянский прагматизм «Интер» наиболее ярко показал еще в противостоянии с «Порту» в 1/8 финала ЛЧ – «нерадзурри» поведя 1-0 по итогам первого матча, во втором напрочь отказались от владения мячом, перешли на игру от обороны и простому рисунку в построении атак. Игру на удержание никто не любит – да и результата в ЛЧ такая стратегия итальянцам не приносила. До недавнего времени.

Хоть и содержания в этом было мало, подопечные Симоне Индзаги исполнили установку тренера на 10 из 10.

Такая же судьба постигла «Бенфику». Успех «Интера» в четвертьфинале – следствие того, что «орлы» не обладают запасом класса, который позволял противостоять простой игре соперника. Длинные передачи, перебрасывающие прессинг, стали главным оружием миланцев против португальского коллектива. Владение снова было на стороне соперника, но прежний план привел к тому, что «нерадзурри» забили дважды и сыграли «на ноль» в гостях, а дома выдали результативную перестрелку с итоговыми 3:3.

Благодаря неопытным соперникам и отличному исполнению плана на матчи – пусть и ужасного – «Интер» теперь в полуфинале. А нас ждет прагматичное миланское дерби.

Давно не были в финале ЛЧ

Ни те, ни другие не добивались большого успеха в главном еврокубке в последние годы. У «Интера» наиболее успешный отрезок за последние 10 лет – два сезона при Антонио Конте. Итальянский менеджер сделал «нерадзурри» сначала серебряным призером Серии А – а затем чемпионом Италии. Вместе с тем миланцы никак не решили проблему своего наставника в международных турнирах – коллектив выбыл из Лиги чемпионов уже по итогам группового этапа. Следующий еврокубковый поход – уже под руководством Индзаги завершился в 1/8 финала против «Ливерпуля».

Главным и последним достижением «Интера» в ЛЧ остается успех сезона-2009/10, когда под руководством Жозе Моуриньо клуб прошелся по «Челси», ЦСКА , «Барселоне» и в финале связал по рукам и ногам «Баварию».

Последний успех «Милана» в главном еврокубке приходится на период их доминирования на старте нулевых. В 2003 году «россонери» пошли по похожему на сегодняшний итальянскому пути – в полуфинале встретились с «Интером», выдали скромные 2 мяча на двоих за 2 матча. В финале против «Юве» завершили основное время при 0:0 и добыли победу в серии пенальти.

Следующие 2 финала – против «Ливерпуля». В розыгрыше 2004/05 при более результативной игре итальянский гранд уступил в решающей встрече, на пути к которой также был разбит «Интер». А вот последующий успех произошел без участия «нерадзурри» — подопечные Карло Анчелотти выбили «Селтик», «Баварию», МЮ и добились реванша против «Ливерпуля».

В финале нужно подтверждать свои качества с сильнейшим противником

Эти достижения остались в далеком прошлом, а возможность освежить историю представилась только сейчас. Правда, наиболее тяжелым для каждой из двух команд будет именно финальный матч.

«Интеру» удавалось навязывать удобный сценарий в играх с «Барсой», «Порту» и «Бенфикой», а «Милан» находил слабые звенья «Наполи», но и «Ман Сити», и «Реал» — соперники другого порядка. Класс игроков очевидно на стороне последних. При этом и «горожане», и мадридцы обладают четкими представлениями о своей философии. В попытках навязать свой футбол итальянцы могут быстро оказаться проигравшими.