От Моуриньо до бывшей команды Абаскаля. Восемь клубов заслужили европейские кубки

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вчера, 13:23

В полуфиналах каждый должен верить в себя.

Полуфиналы Лиги Европы могли состоять из матчей более именитых клубов. МЮ планировал играть против «Ювентуса», а при ином жребии против Моуриньо сражался бы «Арсенал». Или, будь сетка немного другой, силами померились Хави и Артета. В Лиге Конференций состав не такой звездный, но «Лацио» и «Вильярреал» точно рассчитывали зайти в полуфиналы. Не вышло, зато «Базель» и АЗ в шаге от мечты. Накануне матчей напомним о козырях каждого из полуфиналистов вечера, ведь в какой-то мере каждый уже заслужил кубок.

Лига Европы

За победу «Ювентуса»

Ди Мария, Рабьо, Данило и Кьеза – футболисты для полуфинала Лиги чемпионов. «Ювентусу» грех жаловаться на состав в ЛЕ . Также помогла «Севилья». Середняк сезона Ла Лиги не пустил в полуфинал МЮ , а «дьяволы» удобно для итальянцев выбили «Барселону». Боссы «Ювентуса» и Аллегри должны четко осознавать, что еврокубковый сезон может быть последним на пару лет. Важно показать максимум. Команда нестабильная, проиграли недавно «Наполи» и «Интеру». Но точно не слабее «Севильи», «Ромы» и «Байера».

За победу «Севильи»

Легендарный участник Лиги Европы, многократный обладатель Кубка УЕФА . Проход МЮ позволил подопечным Мендилибара забыть о неприятностях в чемпионате, переключиться на любимый турнир. У «Севильи» опытные игроки. Буну, Навас, Акунья, Гудель, Ракитич и Окампос – опасные ребята. Вряд ли против «Ювентуса» им будет так просто, как с МЮ имени Магуайра, но испанцы огорчили многих фаворитов.

За победу «Байера»

Хаби Алонсо взял разваленную команду. Теперь «Байер» на шестом месте в Бундеслиге. Не в зоне ЛЧ , как год назад, но такую путевку можно завоевать через ЛЕ . Хаби – перспективный тренер. На поле у него классные футболисты. Ждём дуэль Фримпонга и Спинаццолы на фланге. В защите Та подстрахует Градецки. Вирц и Диаби сыграют впереди, а Азмун может удачно выйти на замену. «Байер» — острая, агрессивная и живая команда, «Роме» будет непросто.

За победу «Ромы»

У тролля Жозе двенадцатый полуфинал международных турниров в жизни, пять финалов в итоге выиграл. Первым взял три разных еврокубка в 21 веке. «Рома» получила опыт в ЛК. Соперник нормальный. «Байер» на днях проиграл «Кёльну». Дибала, Пеллегрини и Абрахам – три аргумента в пользу римлян. «Волки» не сыты, в четырех подряд матчах не побеждали, но встречали «Милан», «Интер» и «Наполи». «Рома» может выйти во второй финал подряд, а Моуриньо умеет готовиться к решающим матчам.

Лига Конференций

За победу «Вест Хэма»

Мойес обыграл МЮ в АПЛ . После трех поражений подряд результат воодушевит. Хотя в Лиге Конференций у «молотобойцев» давно сеанс воспоминания о еврокубковой истории. «Вест Хэм» выигрывал Кубок обладателей кубков УЕФА . Но те успехи помнят только пожилые фанаты. Молодые хотят увидеть по ходу сложного сезона в АПЛ – не добрались до спасительного сорокового пункта в таблице, луч надежды. Райс и Пакета могут уйти, но пока Соучек и компания вместе, Антонио надо поднажать в атаке и не повторить ошибку «Андерлехта».

За победу АЗ

Бельгийцы думали, что прошли АЗ , когда выиграли 2:0. Но в ответном поединке голландцы их наказали, отыгрались и были лучше в серии пенальти. Клуб из Алкмара на четвертом месте в чемпионате, но команда Янсена может забрать очки у «Аякса», как случилось на прошлой неделе. У АЗ нет состава ПСВ , но ван Нистелрой не сумел пройти «Севилью» в Лиге Европы, а вот у греческого форварда Павлидиса есть шанс огорчить Ареоля. Недооценка со стороны «Вест Хэма» возможна, АЗ – «темная лошадка» в четверке.

За победу «Фиорентины»

Многострадальный клуб, переживший клиническую смерть, теперь в шаге от финала еврокубка. Как и все в представленной восьмерке, «фиалки» играли в финалах. У АЗ был финал Кубка УЕФА в 1981 году – уступили «Ипсвичу» Бобби Робсона. «Фиорентина» проиграла «Реалу» в Кубке чемпионов, но позже взяла Кубок кубков, обыграв «Рейнджерс» со шведом Хамрином на поле и легендарным венгром Хидегкути на бровке. В 1990-м «Ювентус» не дал «Фиорентине» подержаться за Кубок УЕФА , но энергия фанатов, тренерский талант Итальяно и присутствие на поле Амрабата, Йовича и Бонавентуры вселяет надежду. У «Фиорентины» есть шанс пройти «Базель», а там до победы рукой подать.

За победу «Базеля»

Абаскаль и Чалов жалеют, что не остались в Швейцарии. Оба скажут, что рады находиться в Москве, в РПЛ свои ожидания, но в полуфинале еврокубка против бывшей команды Кокорина играть интереснее, чем безуспешно преследовать чемпионский «Зенит». Александр мог встретить Федора в полуфинале еврокубка. Но даже без россиян на поле в полуфиналах матчи могут получиться любопытными. За «Базель» говорит еврокубковый опыт. Полуфинал ЛЕ десятилетней давности забыли, но часто были в плей-офф разных турниров. У любимого клуба Федерера ужасный сезон в чемпионате, идут пятыми, зато всё внимание на ЛК. Испанцы и швейцарцы из состава могут сыграть упрямо. Они в турнире с прошлого июля, мечтают завершить путь в финале.