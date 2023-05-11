От Моуриньо до бывшей команды Абаскаля. Восемь клубов заслужили европейские кубки

В полуфиналах каждый должен верить в себя.
Полуфиналы Лиги Европы могли состоять из матчей более именитых клубов. МЮ планировал играть против «Ювентуса», а при ином жребии против Моуриньо сражался бы «Арсенал». Или, будь сетка немного другой, силами померились Хави и Артета. В Лиге Конференций состав не такой звездный, но «Лацио» и «Вильярреал» точно рассчитывали зайти в полуфиналы. Не вышло, зато «Базель» и АЗ в шаге от мечты. Накануне матчей напомним о козырях каждого из полуфиналистов вечера, ведь в какой-то мере каждый уже заслужил кубок.
Лига Европы
За победу «Ювентуса»
Ди Мария, Рабьо, Данило и Кьеза – футболисты для полуфинала Лиги чемпионов. «Ювентусу» грех жаловаться на состав в ЛЕ. Также помогла «Севилья». Середняк сезона Ла Лиги не пустил в полуфинал МЮ, а «дьяволы» удобно для итальянцев выбили «Барселону». Боссы «Ювентуса» и Аллегри должны четко осознавать, что еврокубковый сезон может быть последним на пару лет. Важно показать максимум. Команда нестабильная, проиграли недавно «Наполи» и «Интеру». Но точно не слабее «Севильи», «Ромы» и «Байера».
За победу «Севильи»
Легендарный участник Лиги Европы, многократный обладатель Кубка УЕФА. Проход МЮ позволил подопечным Мендилибара забыть о неприятностях в чемпионате, переключиться на любимый турнир. У «Севильи» опытные игроки. Буну, Навас, Акунья, Гудель, Ракитич и Окампос – опасные ребята. Вряд ли против «Ювентуса» им будет так просто, как с МЮ имени Магуайра, но испанцы огорчили многих фаворитов.
За победу «Байера»
Хаби Алонсо взял разваленную команду. Теперь «Байер» на шестом месте в Бундеслиге. Не в зоне ЛЧ, как год назад, но такую путевку можно завоевать через ЛЕ. Хаби – перспективный тренер. На поле у него классные футболисты. Ждём дуэль Фримпонга и Спинаццолы на фланге. В защите Та подстрахует Градецки. Вирц и Диаби сыграют впереди, а Азмун может удачно выйти на замену. «Байер» — острая, агрессивная и живая команда, «Роме» будет непросто.
За победу «Ромы»
У тролля Жозе двенадцатый полуфинал международных турниров в жизни, пять финалов в итоге выиграл. Первым взял три разных еврокубка в 21 веке. «Рома» получила опыт в ЛК. Соперник нормальный. «Байер» на днях проиграл «Кёльну». Дибала, Пеллегрини и Абрахам – три аргумента в пользу римлян. «Волки» не сыты, в четырех подряд матчах не побеждали, но встречали «Милан», «Интер» и «Наполи». «Рома» может выйти во второй финал подряд, а Моуриньо умеет готовиться к решающим матчам.
Лига Конференций
За победу «Вест Хэма»
Мойес обыграл МЮ в АПЛ. После трех поражений подряд результат воодушевит. Хотя в Лиге Конференций у «молотобойцев» давно сеанс воспоминания о еврокубковой истории. «Вест Хэм» выигрывал Кубок обладателей кубков УЕФА. Но те успехи помнят только пожилые фанаты. Молодые хотят увидеть по ходу сложного сезона в АПЛ – не добрались до спасительного сорокового пункта в таблице, луч надежды. Райс и Пакета могут уйти, но пока Соучек и компания вместе, Антонио надо поднажать в атаке и не повторить ошибку «Андерлехта».
За победу АЗ
Бельгийцы думали, что прошли АЗ, когда выиграли 2:0. Но в ответном поединке голландцы их наказали, отыгрались и были лучше в серии пенальти. Клуб из Алкмара на четвертом месте в чемпионате, но команда Янсена может забрать очки у «Аякса», как случилось на прошлой неделе. У АЗ нет состава ПСВ, но ван Нистелрой не сумел пройти «Севилью» в Лиге Европы, а вот у греческого форварда Павлидиса есть шанс огорчить Ареоля. Недооценка со стороны «Вест Хэма» возможна, АЗ – «темная лошадка» в четверке.
За победу «Фиорентины»
Многострадальный клуб, переживший клиническую смерть, теперь в шаге от финала еврокубка. Как и все в представленной восьмерке, «фиалки» играли в финалах. У АЗ был финал Кубка УЕФА в 1981 году – уступили «Ипсвичу» Бобби Робсона. «Фиорентина» проиграла «Реалу» в Кубке чемпионов, но позже взяла Кубок кубков, обыграв «Рейнджерс» со шведом Хамрином на поле и легендарным венгром Хидегкути на бровке. В 1990-м «Ювентус» не дал «Фиорентине» подержаться за Кубок УЕФА, но энергия фанатов, тренерский талант Итальяно и присутствие на поле Амрабата, Йовича и Бонавентуры вселяет надежду. У «Фиорентины» есть шанс пройти «Базель», а там до победы рукой подать.
За победу «Базеля»
Абаскаль и Чалов жалеют, что не остались в Швейцарии. Оба скажут, что рады находиться в Москве, в РПЛ свои ожидания, но в полуфинале еврокубка против бывшей команды Кокорина играть интереснее, чем безуспешно преследовать чемпионский «Зенит». Александр мог встретить Федора в полуфинале еврокубка. Но даже без россиян на поле в полуфиналах матчи могут получиться любопытными. За «Базель» говорит еврокубковый опыт. Полуфинал ЛЕ десятилетней давности забыли, но часто были в плей-офф разных турниров. У любимого клуба Федерера ужасный сезон в чемпионате, идут пятыми, зато всё внимание на ЛК. Испанцы и швейцарцы из состава могут сыграть упрямо. Они в турнире с прошлого июля, мечтают завершить путь в финале.
У восьми команд примерно равные шансы на попадание в Прагу и Будапешт. Нет невероятного разрыва в классе ни в одной из пар. «Севилье» нужно помочь, чтобы Ди Мария легко снял испанский скальп. А «Вест Хэму» опасно недооценивать АЗ. У каждой из восьми команд есть свежие поражения и давние проблемы, но тем интереснее. Понятия не имеем, кто будет в финалах, не говоря о победителях турниров. Разумеется, если «Ювентус» и «Вест Хэм» получат кубки, то никто не удивится. Но Аллегри и Мойес давно в бизнесе. Знают, что Мик Джаггер прав – не всегда получаешь, на что рассчитывал.