«Ливерпуль» и топ-3 АПЛ, «Арсенал» и осечка «Сити». Заглядываем в 36-й тур АПЛ

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вчера, 10:57

Без топ-вывесок, но с неявными интригами.

«Лидс» – «Ньюкасл»

- У «Лидса», в отличие от «Саутгемптона», еще осталась возможность выбраться из зоны вылета – от «Эвертона» команда отстает только на 2 очка. Проблема в другом – за предыдущие 6 встреч «павлины» занесли себе в актив всего 1 балл.

- «Сорокам» стоит держать в уме, что через 5 дней после матча с «Лидсом» предстоит напряженный поединок с «Брайтоном», а еще через 4 – с «Лестером». В условиях конкуренции с МЮ за топ-3 любая ошибка будет фатальной.

«Саутгемптон» – «Фулхэм»

- Вряд ли хоть что-то позволит «Саутгемптону» выбраться со дна турнирной таблицы – в последний раз «святые» побеждали еще в начале марта, даже ничьи добываются с трудом, а чтобы нагнать «Эвертон», нужно еще 8 очков. И добрать их в играх с «Фулхэмом», «Челси» и «Ливерпулем» невозможно.

- Мечты о еврокубках остались где-то в зимнем отрезке чемпионата – «дачников» подкосили две неудачные серии (4 и 3 поражения подряд), теперь они сильно отстали от «Брайтона» и «Тоттенхэма». Хотя учитывая уровень исполнителей, даже 10-е место – большой успех.

«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»

- В первый же сезон при тен Хаге завоевать медали АПЛ – то, к чему стремится «Юнайтед». Победа в ЛЕ упущена, в июне – финал Кубка Англии. Последние игры станут ключевыми в оценке работы голландского тренера. Сложность в том, что пока МЮ опережает «Ньюкасл», а два последних матча манкунианцев закончились поражением.

- От зоны вылета себя «Хэмптон» обезопасил – это для Лопетеги главное. Последние матчи не повлияют на оценку сезона «волков» — выше 10-й строчки все равно не забраться, а играть предстоит не только с МЮ , но и с «Арсеналом».

«Кристал Пэлас» – «Борнмут»

- Это матч на 6 очков – команды располагаются по соседству в турнирной таблице, а победитель может обойти «Челси». Это тоже плюсик в карму.

- Причем оба коллектива качественно провели апрель: «Пэлас» добыл 4 победы и 1 раз сыграл вничью при одном поражении, а «вишни» победили в 5 из 7 встреч.

«Челси» – «Ноттингем Форест»

- Стоит «аристократам» замахнуться на победу в эти выходные – далее такой возможности не будет. В трех следующих турах играть предстоит с «Сити», «Юнайтед» и «Ньюкаслом». И это на фоне 9-матчевой серии без побед и постоянных ошибок на протяжении сезона.

- «Лесники» в течение почти половины чемпионата шли в зоне вылета из АПЛ , изредка совершая рывки на более высокие позиции. Сейчас наступило время очередного – «Ноттингем», набравший 6 очков в 3 последних играх, занимает 16-е место, но опережает «Лидс» только на 3 очка. Затруднительное положение с учетом предстоящих матчей против «Челси» и «Арсенала».

«Астон Вилла» – «Тоттенхэм»

- «Юнайтед» и «Вулверхэмптон» смогли остудить пыл «Виллы» Унаи Эмери, хотя после победы над «Ньюкаслом» все авансом отдавали 5-ю строчку «львам». В команде не все так гладко, теперь нужно бороться за 6-7 место – и делать это в играх со «шпорами», «Ливерпулем» и «Брайтоном».

- Победа над «Пэлас» чуть разогнала тучи над «Тоттенхэмом», хотя «шпоры» уже вряд ли догонят «Ливерпуль» на 5-м месте, отрыв – 5 очков. И чтобы остаться в зоне еврокубков, поединок с «Виллой» необходимо сводить в свою пользу.

«Эвертон» – «Манчестер Сити»

- Проходной матч для «горожан», у которых все еще остается игра в запасе – отрыв от «Арсенала» может достичь 4 очков. Хотя после трех поединков через 2 дня на третий может потребоваться дать отдых лидерам – и это повышает шансы «ирисок».

- Шон Дайч несильно наладил дела «Эвертона» после ухода Фрэнка Лэмпарда, за 11 матчей весной в активе «ирисок» 2 победы при пяти ничьих, причем в двух из пяти случаев команда Дайча забивала первой, но упускала преимущество.

«Брентфорд» – «Вест Хэм»

- «Брентфорд» достойно вел борьбу за еврокубки, периодически даже вклинивался в гонку за топ-5. Но на финишной прямой «пчелы» уступили место более крепким командам, а сами стоят на страже первой десятки. В четырех предыдущих встречах – 7 очков, а на финальном отрезке – поединки против «Тоттенхэма» и «Ман Сити». Так выглядит чек-лист «Брентфорда».

- Трудно говорить о плодотворной весне, когда 7-я команда предыдущего чемпионата сейчас располагается на 15-й строчке. В то же время на каком-то отрезке «молотобойцы» и вовсе опускались в зону вылета, а в последних 15 играх потерпели всего 4 поражения – вышли в полуфинал ЛК, обыграли АЗ в первом матче, плюс оторвались от нижней тройки на 7 очков.

«Арсенал» – «Брайтон»

- Как только с «канониров» спал груз ответственности в виде гонки с «Сити», неудачная серия без побед сразу прервалась – после поражения от «горожан» случились победы над «Чедси» и «Ньюкаслом». Беспокоиться за потерю 2-й строчки нет смысла – она гарантирована. А вот МС в напряженном календаре может оступиться – надо быть готовыми этим воспользоваться.

- «Брайтону» очень «повезло» с финальным отрезком календаря – в четырех из пяти матчей играть предстоит с командами, которые еще не решили свои турнирные задачи. «Арсенал» выжидает ошибку «Сити», сами «горожане» отправятся к «чайкам» в конце мая, затем предстоит игра с «Виллой», претендующей на еврокубки.

«Лестер» – «Ливерпуль»

- Отступать «лисам» больше некуда – они в зоне вылета, набрали столько же, сколько и «Лидс». Нужно обгонять «Эвертон» — для этого нужна победа. Только вот с топ-клубами «Лидс» традиционно для этого сезона играет плохо, а «Ливерпулю» нужно еще сильнее оторваться от преследователей и побороться за ЛЧ .