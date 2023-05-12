ЦСКА и бронза РПЛ, «Спартак» обходит «Ростов», «Крылья» в стыках. Эти вопросы решатся в 27-м туре РПЛ

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вчера, 13:56

Чемпионат подходит к концу.

Главный вопрос сезона Российской Премьер-Лиги де-юре был снят по итогам предыдущих выходных – «Зенит» на ленточке ухватил 3 очка со «Спартаком» и отпраздновал чемпионство. Сейчас осталось провести официальную церемонию. Но не стоит обманываться – у многих команд перед 27-м туром задачи еще не решены. Рассказываем, что несут предстоящие поединки.

Для ЦСКА – шанс закрепиться на втором месте

Осенью говорили, что Владимир Федотов идет по графику Алексея Березуцкого и не финиширует выше 5-й строчки. Но если «армейцы» Алексея весной забуксовали, то под руководством нового тренера совершили грандиозный рывок и растолкали «Ростов» со «Спартаком», которые разыгрывали медали ранее.

Из 15 весенних матчей «красно-синие» проиграли лишь 2, оба – на начальном этапе. Затем были победа над «Зенитом», ничья с «Локомотивом», перестроения в игровой расстановке – теперь на острие выходит Заболотный, Чалов играет инсайда, левым латералем стал Медина, а Мойсес сместился с этой позиции в тройку центральных защитников. Все в хорошей форме, поэтому за новыми решениями Федотова следить любопытно – они работают.

Еще интереснее потому, что в четырех предстоящих турах ЦСКА придется играть и с «Ростовом», и со «Спартаком» — по сути они очно определят состав подиума. И у «красно-синих» есть видимое преимущество. «Красно-белые» давно находятся в состоянии спада – матч с «Зенитом» был проведен эталонно, но что будет с командой Абаскаля на более длинной дистанции, – вопрос. Южане в принципе всю весну играют значительно выше своих возможностей – непонятно, когда резервы иссякнут. И вполне возможно, что это произошло в матче с «Факелом». У ЦСКА нет метаний в стратегии, как у «Спартака», не было серии травм лидеров, подобной «Ростову».

Задел на серебро можно оформить в ближайшем поединке. Пока ростовчане играют с «Сочи», а «Спартак» — с «Химками», «армейцам» предстоит дерби с разобранным «Торпедо». В случае осечки конкурентов очные поединки с ними для «красно-синих» станут скорее финальным шагом к медалям.

«Ахмат» – оторваться в топ-5

В какой-то период погоня грозненцев и «Динамо» за 5-е место носила характер марафона – ошибались то одни, то другие. Но москвичей подкосило поражение от «Факела» на праздновании столетия – благодаря такому исходу команда Ташуева даже после 1:3 от ЦСКА осталась пятой. В следующие выходные и те, и другие набрали по 3 очка.

И сейчас в их дуэли наступает развязка – очный поединок в Москве. «Бело-голубые» находятся в ужасной форме, набирают очки за счет разницы в классе игроков (прослеживается в некоторых эпизодах). И при нынешней расстановке сил преимущество на стороне «Ахмата».

Дальше у обеих команд примерно одинаковый по классу соперников календарь. Грозненцам играть с «Ростовом» Карпина и «Краснодаром», передышка с «Химками». У москвичей – дерби с «Торпедо», но напряженные игры против «Локо» и «Оренбурга».

Вместе с тем определяющей для подопечных Ташуева может стать и встреча с «быками», поскольку этот коллектив тоже в борьбе за пятерку и имеет в активе 42 очка (как и «Динамо»). «Локо» и «Оренбург», которые сойдутся с «Динамо», также где-то поблизости и занимают выжидательную позицию. Победа над «бело-голубыми» для «Ахмата» в таких условиях – это минус 1 конкурент и преимущество перед другими. Все-таки и у «Краснодара» мало шансов против «Зенита» в эти выходные, а южноуральцам и «красно-зеленым» нужна осечка грозненцев, чтобы подобраться ближе.

«Факел» – решающий рывок из зоны стыков

Вадима Евсеева брали с прицелом на стыковые матчи, но вот что забавно – воронежцы добыли две победы подряд и сейчас очень близки к тому, чтобы эту зону покинуть.

«Факел» отстает от «Крыльев Советов» всего на 1 балл. Гонка именно с самарцами – наиболее удобный для «Факела» вариант. Патологическое невезение команды Осинькина позволяет воронежцам ошибаться, а они и так до последнего момента редко одерживали победы. Ключевым стал матч против «Динамо» (2:0). Боссы коллектива оперативно назначили Вадима Евсеева, рассчитывая на его опыт в стыках – а тот в первом же поединке «прихлопнул» «Ростов». В это время самарцы терпели разгром от «Зенита» и упустили преимущество с «Краснодаром» (1:2). 1 победа в 13 матчах весны ужасает – при таком графике «Факелу» вполне под силу обогнать самарских конкурентов.

Через 2 дня «Факел» сыграет с «Пари НН» — рассчитывать нужно только на победу. В поединках с «Локомотивом» и «Зенитом» сложно на что-то рассчитывать. Определяющим будет 29-й тур, когда воронежцы на своем поле примут «Крылья Советов».

«Торпедо» официально оформит вылет из РПЛ

В этом и ранее не возникало сомнений – не было положительной динамики, не было рычагов, чтобы улучшить ситуацию. Перед 27-м туром «автозаводцы» отстают от «Пари НН» из зоны стыков на 10 очков – в случае поражения даже теоретических шансов на РПЛ не останется.

И лишить их может ЦСКА . При такой постановке вопроса бороздить просторы Премьер-Лиги «черно-белым» осталось немного – слишком велика разница в силе, организованности, вариативности.