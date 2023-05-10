Сборная футбольного Милана. Выбирайте лучших из составов «Интера» и «Милана»

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вчера, 12:47

На кону выход в большой финал.

У миланских клубов нет шансов повторить матч в Мадриде по качеству и сложности решений. Причем «Реал» и «Манчестер Сити» умеют работать еще зрелищнее. У Пиоли и Индзаги команды проще, что доказывают их предыдущие встречи в плей-офф Лиги чемпионов. Но в прагматичной паре тоже прячется финалист. Соседство усугубляет дуэль, а победитель будет аутсайдером финала. Накануне матча хочется собрать идеальный состав, чтобы показать – клубы из Милана не просто так оказались на вершине европейского сезона.

Вратарь

Мик Меньян («Милан»)

Трансфер Онана оценивают в пятьдесят миллионов евро. Но даже если камерунец окажется в другом клубе, то француз не хуже. Это новый первый номер сборной Дешама. Отмечаем, что Мику не хватает школы, он воспитанник ПСЖ , но чемпион Франции и Италии давно доказал мастерство. Мик словно его тезка Тайсон из мира вратарей, у Меньяна невероятно крутая техника.

Защитники

Дензел Думфрис («Интер»)

Продолжаем включать сюда тезок известных американцев. На этот раз речь о человеке, который носит имя как у актера. Думфрис тоже не может похвастаться школой, поэтому он с двадцати лет не играл за сборную Нидерландов. Но в двадцать семь лет это наследник не столько Дзанетти, сколько Майкона. Один невероятный матч Дензел всегда может выдать.

Симон Кьер («Милан»)

У Индзаги перемены в защите. Де Врей и Шкриньяр оставались на лавке, в основе могут сыграть Дармиан и Ачерби. Нормальные защитники, но не такие перспективные, как Томори. Вот только англичанин из Канады нестабильный исполнитель, может совершить грубую ошибку. У Кьера их тоже в карьере хватало, но в сборной Милана нужны ветераны. Симон в 34 года сильно играл против «Наполи», помог пройти дальше.

Алессандро Бастони («Интер»)

Наверное, только отсутствие у итальянцев любви к путешествиям мешает зарубежным грандам поверить в Бастони. Алессандро – будущее сборной Италии и настоящее «Интера». Выигрывал чемпионат два года назад, теперь помог Индзаги пройти «Бенфику» идеальными подачами. Бастони крут, а будет еще лучше, ведь ему всего двадцать четыре года. «Аталанта» воспитала классного игрока.

Тео Эрнандес («Милан»)

После травмы брата стал одним из героев ЧМ , а в «Милане» и до этого был незаменимым. Эрнандес даже слишком яркий для «россонери». При всем уважении к величию клуба, состав сейчас не такой, как раньше. А вот Тео мог бы посоревноваться за место левого защитника даже в победных финалах Анчелотти с Каладзе и Янкуловски в основе. Он точно круче, чем Димарко.

Полузащитники

Николо Барелла («Интер»)

Чемпион Европы рядом с Жоржиньо и Верратти. Барелле всего двадцать шесть лет, поэтому не исключено, что рискнет сменить клуб, окажется за пределами Родины, пускай отеческий дом итальянцы покидать не любят. К Николо присматриваются ПСЖ и «Ливерпуль». Так что против «Милана» пройдет кастинг, хотя в целом давно уже всё доказал.

Сандро Тонали («Милан»)

Брозович не всегда в основе «Интера» в ЛЧ . А за плечами у Тонали 10 матчей. Он сделал два ассиста, наследник Пирло в порядке. Намного моложе, чем хорват, который подумывает покинуть «Интер». И хотя допускаем, что Индзаги может переиграть Пиоли в центре поля – у него там классные мастера, Сандро это будущее миланского футбола.

Хакан Чалханоглу («Интер»)

За «Милан» и «Интер» играли многие – Роналдо, Зеедорф, Пирло, Креспо, Вьери, Баджо, Балотелли и Кассано. Но именно Хакан ушел до чемпионства Пиоли. Турок жаловался, что лишь Стефано видит его в составе «Милана». Чалханоглу многое умеет, но даже в 29 лет остается нестабильным. То пропадает, то радует. Но игрок с крутым набором качеств. Впрочем, как и Мхитарян, еще один мастер паса из «Интера».

Нападающие

Лаутаро Мартинес («Интер»)

Банда Мартинесов выиграла чемпионат мира, но Лаутаро стал редким антигероем. Часто промахивался, поэтому Альварес помогал Месси. Но Мартинес пришел в себя. У него шесть голов и три ассиста в последних шести поединках. Чемпион мира тащит «Интер» после сложного отрезка. Не забил лишь «Ювентусу», что не помешало его команде выиграть. Мартинес летом может сменить клуб, поэтому старается уйти красиво.

Оливье Жиру («Милан»)

В сборной Милана нужен и этот чемпион мира. Конечно, Джеко тоже крутой ветеран. И Лукаку по уровню мастерства не уступает другим великанам. Но у Ромелу сложный сезон, а Жиру снова доказал всем, что зря его недооценивали. Оливье был полезен сборной Франции, которой непросто найти такого гармоничного форварда в центр. Не испугался конкуренции с Ибрагимовичем. А когда Златан угодил в лазарет, Жиру подхватил знамя труда.

Рафаэл Леау («Милан»)

Зря Индзаги заявил, что «фактор Леау» не повлияет на план «Интера» на игру. У португальца травма, поэтому не знаем, сыграет ли он весь матч. Обычно после таких слов тренеров можно нарваться на голы в свои ворота. Леау всего двадцать три года. Иногда работает нестабильно, но достаточно одной атаки, чтобы португалец показал себя в стиле Винисиуса. Рафа может стать суперзвездой футбола.

Главный тренер

Стефано Пиоли («Милан») или Симоне Индзаги («Интер»)

Оставим этот выбор вам. Оба на своих местах, невзирая на чемпионство «Наполи» и непростые для миланских клубов отрезки. У «Милана» и «Интера» живая игра. Конечно, у дерби мало шансов по уровню футбола превзойти главные блокбастеры Лиги чемпионов, когда встречаются записные фавориты. Но турнир не только для тех, у кого все получается.

Пиоли – чемпион Италии. Индзаги сыграет в финале Кубка страны, а сегодня сделает заявку на Стамбул. Наставники заслужили комплименты, а ругать будем по итогу противостояния. Объединенный состав доказывает, что эти команды неслучайно на такой стадии. У «россонери» и «нерадзурри» на поле чемпионы мира и Европы, люди с характером.