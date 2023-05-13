«Брайтон» не определит чемпиона Англии. «Арсенал» будет ждать ошибку «Сити»

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вчера, 12:24

Теперь «канониры» выжидают.

Полезно узнать об «Арсенале»

- Пока есть хоть теоретическая возможность обойти «Ман Сити» и стать чемпионом Англии, из гонки выключаться не стоит – да, «канониры» сыграли на 1 матч больше, да, у «горожан» и так отрыв в 1 очко, да, «Сити» хватает класса довести чемпионат до желаемого завершения. Но есть и другой крайне важный фактор – особенности календаря «небесно-голубых». Команда Пепа Гвардиолы пропустила несколько матчей в период, когда параллельно играла в Кубке Англии – и они перенеслись как раз на май, создавая дополнительную нагрузку в этот отрезок. Помимо этого, «Сити» продолжает играть в Лиге чемпионов, и полуфинал против «Реала» — та стадия, на которой Хосеп гарантировано будет задействовать все силы своих подопечных, выставляя оптимальный состав. Это выливается в то, что с начала апреля у МС на отдых между матчами есть не более 4 дней. Еще ярче этот фактор проявляется сейчас – 30 апреля «горожане» встретились с «Фулхэмом», 3 мая – с «Вест Хэмом» в отложенном 28 туре, 6 числа был поединок с «Лидсом», 9-го – с «Реалом». После небольшой передышки такая плотность продолжится, а в соперниках – «Эвертон», «галактикос», «Челси», «Брайтон» и «Брентфорд». У «канониров» такой проблемы нет – остался только чемпионат, матчи раз в неделю. Нужно просто оставаться включенными в погоню и ждать осечки конкурента.

- Плюс есть ощущение, что крупное поражение в, по сути, «золотом» матче против «Сити» (1:4) и 3 ничьи (с «Саутгемптоном», «Вест Хэмом» и «Ливерпулем»), откатившие «Арсенал» на вторую строчку, в итоге пошли команде на пользу. Лондонцы до этого не сталкивались с грузом чемпионской гонки, подобной степени накала каждой встречи. Ментально «пушкари» к этому были не готовы, но если ранее выдерживать конкуренцию помогала форма игроков и кураж, то теперь усталость смела оба аргумента. Скамейка «Арсенала» ощутимо короче, чем у «Сити», лидеров заменять без потери качества попросту некем. И в какой-то момент все повалилось из рук. Сейчас все вернулось к объективной картине – никто не ждет, что «Сити» ошибется, что «Арсенал» выиграет оставшиеся матчи и вернется в лидеры. Можно готовиться в рабочем темпе. И достаточно посмотреть на статистику – и с «Челси», и с «Ньюкаслом» «оруженосцы» одержали победу. При том в случае с «сороками» это действительно показатель.

- Минус для лондонцев – в том, что в лазарете находится много лидеров из группы обороны. Нет возможности задействовать центрбека Вильяма Салиба, левого защитника Александра Зинченко и правого – Такехиро Томиясу. Пусть для них и есть замена, но на глубине скамейки это сказывается.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-3-3): Рамсдейл – Тирни, Магальяес, Кивиор, Уайт – Эдегор, Жоржиньо, Джака – Мартинелли, Жезус, Сака.

Полезно узнать о «Брайтоне»

- «Чайки» чуть снизили темп, на котором мчались к финишу сезона – в четырех последних турах коллектив потерпел два поражения, притом по 3 очка с «Брайтоном» набрали борцы за выживание: «Ноттингем» (3:1) и «Эвертон» (5:1).

- По перспективам подопечных Роберто Де Дзерби это довольно сильный удар, учитывая форму «Ливерпуля». «Красные» набирают очки в последних 8 матчах подряд, а на финишной прямой из наиболее напряженных поединков – только встреча с «Астон Виллой». Как результат, «мерсисайдцы» быстро сместили «Тоттенхэм» с пятой строчки, дождались, пока начнет терять очки «Вилла». И у «Брайтона» уже нет преимущества от двух матчей в запасе – даже если «чайки» наберут 6 очков, они будут отставать от «Ливерпуля» на 1 балл.

- Даже так у «чаек» есть шанс на еврокубки, поскольку Кубок лиги ушел МЮ , а Кубок Англии разыгрывается между «Юнайтед» и «Сити» — обе команды из первой пятерки. На данный момент фаворитами в борьбе за еврокубковую зону наравне с «Брайтоном» можно считать «Виллу» — «шпоры» хоть и держатся на шестой строчке, качественной основы игровой концепции у них больше нет, а в оставшихся турах два соперника – прямые конкуренты («Вилла» и «Брентфорд»). «Брайтон» на ходу, хоть и теряет очки. И здесь два матча в запасе уже играют в плюс – нужно просто реализовать преимущество.

Ориентировочный состав «Брайтона (4-2-3-1): Стил – Эступиньян, Данк, Уэбстер, Вельтман – МакАллистер, Кайседо – Митома, Энсисо, Ундав – Уэлбек.

Полезно узнать о противостоянии

- „Чайки“ доставили много проблем „Арсеналу“ в последние 2 года – „Брайтон“ проиграл лишь в одном из 4 последних матчей, при этом выбивал лондонцев из Кубка лиги и одерживал победу на „Эмирейтс“ в апреле 2022-го.

- В первом круге текущего сезона победа досталась „канонирам“ — в первом тайме „чайки“ чаще владели мячом, но „пушкари“ стерилизовали это владения, проводя опасные быстрые атаки. После того, как результат был сделан, подопечные Де Дзерби забили два – отличились Каору Митома и Эван Фергюссон.

- Статистика предыдущих 20 матчей говорит в пользу „Арсенала“ — 9 побед при 4 ничьих. В то же время „чайки“ стабильно доставляют проблемы гранду – и 7 раз одерживали победу в прошлом.

Прогноз Soccer.ru: лондонцы не разучатся играть, не забудут о плотности гонки с „Сити“ — в домашних стенах „Арсенал“ одержит победу и будет ждать следующего хода „горожан“.