На игроков «Барселоны» напали после чемпионства. Взяли первое «золото» без Месси

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вчера, 10:28

Ждали эту вечеринку четыре года.

Каталонцы успешнее всех в Ла Лиге

«Барселона» завела хоровод на поле «Эспаньола» после досрочного оформления титула в дерби. Ультрас «канареек» поведение врагов не понравилось. Бросились на поле, а футболисты убежали под трибуны. Во времена Марадоны могли ввязаться в драку, но правильно сделали, что не стали. Бускетса, Араухо и Алонсо оттаскивали от хулиганов, после драки получили бы дисквалификации.

Обошлось без жертв, «Барселона» мечтает начать новую эпоху, ведь великая осталась в прошлом. «Атлетико» выиграл два титула из последних десяти, «Реал» был чемпионом трижды. У Хави первый тренерский титул чемпиона Испании. На поле молодые игроки и новички, не только ветераны. Доказали себе, что могут победить без Месси. Вернули трофей спустя четыре года. В новом веке лишь раз ждали дольше до победы Райкарда.

«Барселона» успешно обновила состав

Хави не откажется от лучших кусков праздничного тренерского торта Франка, потому что Райкард с Роналдиньо выиграл Лигу чемпионов через год после испанской коронации. Но наставник откажется от судьбы голландца, так как сильным тренером тот не стал. Эрнандес выжидал момент, когда лучше возглавить «Барселону». Тщательно готовился к этому сезону, поскольку в условиях клубного финансового кризиса подписали Рафинью, Кунде и Левандовского. Убедили свободных агентов Кристенсена, Кессье и Алонсо.

Если брать основу, исходя из сыгранных минут в Ла Лиге, то Хави положился на четырех новичков и воспитанника Бальде. Левандовски постарел, но выжал 21 гол в Примере. У Рафиньи и Кунде прошел процесс адаптации. Кессье в итоге оказался полезнее, чем могло показаться на самом сложном для него отрезке сезона. Гави и Педри окрепли на глазах. «Барселона» Пике, Гарсии, Депая и Деста пришла второй, отстав от «Реала» на 13 пунктов. Теперь перевес в 14 подарил досрочный титул.

Причина успеха в аномальной защите

Тер Штеген пропустил 13 мячей в 34 матчах. Если команда поставит такую задачу, то остался шанс побить исторический рекорд элитных дивизионов. На данный момент рекордсменом является «Кальяри». В 1970 году пропустили 11 голов в Серии А из шестнадцати клубов. Второй результат в истории у «Ливерпуля», который в 1979 году стал первым в Англии, пропустив всего 16 голов в 42 матчах. «Милан», «Арсенал» и «Ювентус» идут следом.

«Барселона», если постарается, превзойдет даже показатель «Челси» 2005-го, когда команда Чеха пропустила 15 голов в 38 матчах АПЛ . Вряд ли Хави настроит подопечных на идеальные матчи в похмельных турах. Возможно, тер Штеген окажется на скамейке, что тоже повлияет. Но важно похвалить Араухо и Кристенсена. Вместе с немецким голкипером создали линию обороны, которая идет на рекорд всех времен. В 21 веке только «Челси» Моуриньо удавался подобный сезон.

Мешают неудачи в Европе и скандалы

Наивно полагать, что чемпионство решает все проблемы. Во-первых, в Ла Лиге не такие огромные премиальные, как в Лиге чемпионов, чтобы победа позволяла убрать часть финансовых проблем «Барселоны». Во-вторых, у каталонского коллектива достаточно минусов, о которых они сами говорят. Перенести невероятно успешную игру в защите на еврокубки не получается. Два года подряд звездная команда умудрилась вылететь из плей-офф Лиги Европы.

В первом случае хотя бы от будущего победителя «Айнтрахта», а теперь пропустили дальше МЮ , чтобы Магуайр и Де Хеа позволили нестабильной «Севилье» оставить манкунианцев за бортом. «Барселоне» нужны были две победы в Лиге Европы, но не получилось выиграть эти кубки. А еще важнее, что не все менеджеры «блаугранас» мирового уровня. Уход Матеу Алемани в «Астон Виллу» к Эмери означает, что за кулисами не всё гладко, методы Лапорты не всем подходят.

Возможно, разногласия возникли из-за идеи вернуть Месси. Теперь приглашают Деку, но где гарантия, что португальцу хватит опыта на работу без денег и под давлением? Лапорта тряс животом в раздевалке, счастливо прыгал вместе с командой, когда его обливали водой. Но опытный политик прекрасно знает, что надо будет разгребать последствия «дела Негрейры». У четырех арбитров Ла Лиги нашли недвижимость на миллионы евро, купленную за наличные деньги.

Будущее зависит от судебных вердиктов

Месси следит за развитием судебных дел против боссов «Барселоны». Хочет играть в Лиге чемпионов. Чеферин и Тебас хотят сохранить каталонцев сильным клубом, ведь их интересует не законность, а прибыль. Футбольные идеи у нового чемпиона Испании здравые. Бускетс ушел, нужна замена. Если на Субименди не хватит денег, то возьмут Амрабата. Важно заработать на продажах, пока с этим проблемы.

Лапорта активно ищет пути сокращения расходов на зарплаты. Также отбиваются от налоговой. Нашли новые нестыковки, связанные с выплатами игрокам и передачей спонсорских автомобилей. Могут выписать огромный штраф, тоже придется идти в суд. Но есть и хорошие новости. Жена Гюндогана устала от Манчестера, хочет жить в Барселоне. Могут забрать тонкого и мощного футболиста свободным агентом.

Идея вернуть Месси вызвала споры внутри клуба, так как такой трансфер тащит за собой долги. Лионель не простит Лапорте десятки миллионов евро, как сделал Пике, который готов ждать выплат годами. Впрочем, и без аргентинца «Барселона» выиграла чемпионство. За это стоит благодарить Алемани, Хави, Левандовского, тер Штегена, Араухо и Педри. У них агрессивная команда.

Если каталонцы научатся лучше играть в гостях в решающий момент, то через год повоюют в плей-офф Лиги чемпионов. Но лишь в случае, если «дело Негрейры» не приведет к дисквалификации. Висеть на волоске – обычное состояние «Барселоны» последних лет. Но бывают и светлые дни, как сегодня, когда фанаты празднуют чемпионство.