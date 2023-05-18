«Милан» – «Сампдория» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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18 мая 2023, 10:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» – «Сампдория», который состоится 20 мая 2023 года

«Милан»

«Россонери» полностью проваливают концовку чемпионата и рискуют не попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Команда занимает лишь пятое место с 61 баллом, уступая ближайшему сопернику уже четыре пункта. Даже домашняя победа над аутсайдером не гарантирует «Милану» ничего, ведь придется ждать ошибок прямых конкурентов за четвертое место.

16 мая «Милан» проиграл в Лиге чемпионов «Интеру» (0:1) и покинул турнир, а 13 числа в чемпионате на выезде проиграл «Специи» (0:2).

«Сампдория»

«Сампдория» еще практически в начале сезона попала в глубокий кризис и к сожалению для своих болельщиков не вышла из него до сих пор. Коллектив занимает последнее место с 18 очками и уже на шесть пунктов отстает от «Кремонезе». В выездной встрече с мотивированным «Миланом» у гостей крайне мало шансов сыграть даже вничью, однако в футболе случается всякое, и зрители не останутся равнодушными от просмотра.

15 мая «Сампдория» поделила очки с «Эмполи» (1:1), а восьмого числа команда проиграла на везде «Удинезе» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 1.18

Ничья – 6.8

Победит «Сампдория» – 17

Статистика

«Сампдория» проиграла шесть из десяти последних матчей в чемпионате Италии

13 из 15 последних матчей «Милана» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Милан» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Сампдорией»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что «Милан» окажется сильнее и наверняка наберет три очка, но много мячей забить не сможет ввиду своей плохой формы и усталости послед поединка Лиги чемпионов.