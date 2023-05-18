«Локомотив» – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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18 мая 2023, 12:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» – «Факел», который состоится 20 мая 2023 года

«Локомотив»

«Железнодорожники» провалили первую часть сезона, но в весенней части исправили ситуацию и спокойно завершают сезон с серией матчей без поражений. «Локомотив» занимает 10 место с 36 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один балл. В предстоящей игре с мотивированным «Факелом», московской команде будет непросто, даже несмотря на то, что именно она является фаворитом противостояния.

14 мая «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а восьмого числа крупно переиграл «Сочи» (3:0).

«Факел»

«Факел» набрал в трех последних матчах РПЛ максимальные девять очков и делает все, чтобы сохранить прописку в РПЛ спустя год после возвращения. На данный момент клуб из Воронежа располагается на 12 месте с 27 очками, что на один пункт больше, чем у «Крыльев Советов». У команды хорошее турнирное положение, однако задача еще не выполнена и гостям придется бороться за каждый пункт до самого конца сезона.

14 мая «Факел» минимально обыграл на своем поле «Пари НН» (1:0), а шестого числа обыграл на выезде «Ростов» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 1.75

Ничья – 3.9

Победит «Факел» – 4.4

Статистика

«Локомотив» проиграл всего одну встречу из десяти последних в основное время

«Факел» выиграл пять из десяти последних поединков во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.9. «Локомотив» не нуждается в очках и будет играть больше для болельщиков, а упорство «Факела» должно сыграть роль в конечном результате. Прогнозируем, что клубы поделят очки.