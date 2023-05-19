«Торпедо» — в Первой лиге, «Ахмат» — выше «Спартака» и «Ростова». 28-й тур РПЛ решает турнирные вопросы

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вчера, 12:58

В последних турах решится судьба стыков и 3-й строчки.

«Локомотив» – «Факел»

- Неожиданно тяжело москвичам пришлось в матче против «Крыльев Советов». Самарцы опустились в зону стыков, но это не говорит о слабости команды – в поединке с «Локо» «Крылья» первыми повели в счете, только не смогли удержать преимущество. «Красно-зеленые» остались на 10-м месте и уже точно не запрыгнут в топ-5.

- А вот для «Факела» наступил лучший отрезок в этом сезоне. Неожиданно воронежцы победили в трех матчах подряд – набрали 3 очка с «Динамо», «Ростовом» и «Пари НН». С приходом Вадима Евсеева команда стала увереннее – и теперь, может, даже не придется играть в стыках.

«Торпедо» – «Динамо»

- В прошлом туре «автозаводцы» лишились даже теоретических шансов на сохранение прописки в РПЛ , проиграв ЦСКА – отставание от «Пари НН» составляет 10 очков. История «Торпедо» в Премьер-Лиге быстро заканчивается – и интересно, согласится ли Пеп Клотет бороздить с командой просторы Первой лиги. Может, мы даже увидим очередное возвращение Александра Бородюка.

- У боссов «бело-голубых» закончилось терпение – Славиша Йоканович отправлен в отставку, исполнять обязанности главного тренера назначили Павла Алпатова – специалист еще в 2015 году работал в магазине adidas. При этом имя нового наставника клуба уже известно – поговаривают, что коллектив возглавит Марко Николич.

«Оренбург» – «Зенит»

- Под конец сезона «Оренбургу» намного тяжелее стали даваться очки – южноуральцы проиграли 3 из последних пяти матчей. И если ранее сильнее оказывались «Локомотив» и ЦСКА , то в прошлые выходные победу над командой Лички одержал «Урал». Все-таки рановато «Оренбургу» ввязываться в разборки за топ-5 – они отстают от «Ахмата» на 7 очков, а помимо «Зенита» предстоит сыграть еще и с «Динамо».

- Мысленно «Зенит» уже в отпуске – и «Краснодар» показал, что с такими петербуржцами претендовать на очки можно. Что уж говорить – из России улетел главный бомбардир клуба и РПЛ Малком.

«Ахмат» – «Химки»

- Это тур, в котором грозненцы могут окончательно закрепить за собой пятую строчку и приблизиться к первой тройке. «Химки» — не самый грозный соперник, с ним нужно брать 3 очка. «Краснодар» играет с «Ростовом» — и неизвестно, в чью сторону склонится чаша весов. «Спартаку» играть с ЦСКА – и «армейцы» подходят к дерби фаворитом. Вот и получается, что «Ахмат» может сократить отставание от тройки до 1 балла.

- Чтобы не разделить судьбу «Торпедо», химчанам позарез нужна победа – сейчас «Пари НН» и так опережает «Химки» на 5 баллов, а если отрыв увеличится хотя бы на балл, в зону стыков подмосковной команде уже не попасть.

«Крылья Советов» – «Урал»

- Принципиальный поединок, который решит судьбу обоих коллективов. «Крылья» опустились в зону стыков, не решена проблема с реализацией – и при таком настрое, на фоне слухов о массовом исходе лидеров велика опасность уступить место в РПЛ команде Первой лиги. В случае поражения шансы выбраться со дна, конечно, еще будут – только решение задачи нельзя затягивать.

- Уральцы сбавили ход, забраться в топ-10 при имеющемся подборе игроков оказалось невозможно. В последних 9 матчах – 1 победа. Да, можно объяснить это статусом соперников, но таблица к таким аргументам равнодушна. Обыграв «Крылья», уральцы гарантируют себе еще 1 год в Премьер-Лиге – даже в стыках играть не придется.

«Спартак» – ЦСКА

- Дерби определит, достоин ли «Спартак» медалей. Ситуация в топ-3 развивается таким образом, что «армейцы» уже вряд ли отдадут серебро. И на бронзу у «красно-белых» было бы минимум шансов из-за наступившего спада – но такая же судьба постигла «Ростов». При равенстве очков для команды Абаскаля важно набрать очки там, где не смогут это сделать ростовчане – тогда будет и бронза, и удовлетворительная оценка работы. Пусть с резкими перепадами, зато с прогрессом в чемпионате.

- ЦСКА крайне уверенно подходит к финишу сезона. Победа над «Зенитом» в чемпионате, скачок с 6-й строчки на 2-ю, финал Кубка России. Серебром и трофеем «красно-синие» могут положить начало новой эпохе клубной истории.

«Краснодар» – «Ростов»

- Большое влияние на расстановку в топ-5 окажет и южное дерби. «Ростов» борется за медали и пока держится выше «Спартака» за счет победы в очном матче. Проблема в том, что запас удачи и прочности коллектив исчерпал – 1 победа в 5 матчах приближает ростовчан к окраине топ-5. И самое ужасное в том, что все соперники по последним турам предельно мотивированы – «Краснодар» и «Ахмат» в погоне за топ-5, грозненцы вообще могут замахнуться на топ-3, а ЦСКА нужно остаться на втором месте.

- У «Краснодара» появляются очертания нового стиля, плюс команда весной обходится без провалов. Задача «быков» на дерби – набрать 3 очка, чтобы не отпустить от себя «Ахмат». Тогда борьба за пятерку продолжится.

«Пари НН» – «Сочи»

- Перед сочинцами, в отличие от «Пари НН», не стоит никаких задач на остаток сезона. Нет шансов на пятерку, нет угрозы провалиться в стыки. Возможно, поэтому в трех предыдущих встречах команда одержала две победы.