Эмери ждёт провал на «Энфилде». «Ливерпуль» подберётся к МЮ, «Вилла» отпустит «Тоттенхэм»

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вчера, 19:22

Фактор домашнего поля – глобальное преимущество мерсисайдцев.

Полезно узнать о «Ливерпуле»

- «Красные» сыграли 36 матчей и имеют в активе 65 очков. На протяжении последних 9 встреч коллектив не проиграл ни разу. Наиболее значимыми являются ничья с «Арсеналом» и победа над «Тоттенхэмом». В последнем случае подопечные Юргена Клоппа вели 3:0 в первые 40 минут игры, затем пропустили трижды и лишь на финишной прямой снова вырвались вперед. За счет этой победы «Ливерпуль» смог выключить лондонцев из борьбы за пятерку и сфокусировался на погоне за «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед», которые разыгрывают между собой третью строчку Премьер-Лиги.

- При этом мерсисайдцам стоило бы выйти на пик раньше – сейчас даже с 9-матчевой серией без поражений на топ-3 претендовать получается с трудом. У МЮ остается игра в запасе – и они опережают «красных» на 1 балл, «сороки» одержали победу в отложенном 25-м туре – их отрыв от «Ливерпуля» составляет 4 очка. Шансы «красных» испаряются, поскольку в оставшихся турах «Ньюкаслу» остается сыграть против «Лестера» и «Челси» — и борьбу «сорокам» смогут навязать разве что «аристократы». МЮ стал чаще ошибаться, а потому проблемы могут возникнуть не только с теми же «синими», но и с «Фулхэмом». «Ливерпулю» остается надеяться на осечки конкурентов и в тяжелейшем поединке обыграть «Виллу» — но пока в погоне за бронзу чемпионата фаворитом выглядит «Ньюкасл», прошедший испытание «Брайтоном».

- У «Ливерпуля» все еще есть травмированные игроки – в лазарете после матча с «Брентфордом» оказался Дарвин Нуньес, также продолжает восстанавливаться Стефан Байчетич, который в феврале-марте стал гораздо чаще появляться на поле, до сих пор не играет Тьяго Алькантара. К слову, в стартовой обойме все же есть топ-исполнители. Традиционно в атаке выходят Мохамед Салах и Коди Гакпо, Диогу Жота делит игровое время с Луисом Диасом. Египтянин принес «красным» победу над «Брентфордом», благодаря голу Диогу удалось набрать 3 очка с «Тоттенхэмом». Хрупкая гармония пока не нарушена, а потому удается держаться в пятерке. И все-таки боссам клуба следует грамотно усилиться.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Эллиотт, Фабиньо, Джонс – Диас, Гакпо, Салах.

Полезно узнать об «Астон Вилле»

- С февраля по апрель «львы» выдали сверхудачную серию из 10 матчей без поражений – подопечным Унаи Эмери даже удалось разгромить «Ньюкасл», который идет в тройке АПЛ . Такие результаты привели к тому, что «Виллу» стали называть железным претендентом на топ-5 вместе с «Ливерпулем» и «Брайтоном» — в том, что «Тоттенхэм» покинет пятерку, не было никаких сомнений.

- «Вилла» после 33-х туров отставала от мерсисайдцев лишь на 2 очка и поравнялась со «шпорами». Но в момент, когда «красные» обыграли лондонцев и оторвались в топ-5, команда Эмери уступила «Юнайтед» — и пропустила «Брайтон» на 6-е место. Второе поражение подряд – на этот раз от «Вулверхэмптона» отрезвило фанатов, отставание от «Ливерпуля» достигло 8 очков – и теперь теоретических шансов на пятерку нет.

- Зато есть возможность побороться за еврокубки, поскольку путевки отходят первым семи командам лиги. Сейчас на двух крайних строчках расположились «Брайтон» и «Тоттенхэм». Отставание «Виллы» от «чаек» составляет 1 балл, со «шпорами» коллектив наравне (по 57 очков). При том, что у «Брайтона» есть матч в запасе, один из соперников – это «Манчестер Сити», что при их текущей форме автоматически означает 0 очков. В поединке с «Саутгемптоном» подопечные Де Дзерби, скорее всего, одержат победу – а в заключительном туре случится очная встреча со «львами». Лондонцам достались «Брентфорд» и «Лидс» — «пчелы» вполне могут огорчить «шпор». По сути, чтобы запрыгнуть в семерку, «Вилле» нельзя проигрывать «Ливерпулю» — плюс нужно надеяться на осечку «Тоттенхэма», поскольку за «чайками» будет не угнаться. И уже в последнем туре есть шанс закрепить успех.

Ориентировочный состав «Астон Виллы» (4-4-2): Мартинес – Морено, Мингс, Конса, Янг – Бэйли, Луис, МакГинн, Рэмзи – Уоткинс, Буэндия.

Полезно узнать о противостоянии

- «Вилла» не может обыграть «Ливерпуль» на протяжении последних трех лет. В первом круге текущего сезона мерсисайдцы победили «львов» со счетом 3:1, до этого были 3 виктории «красных» при минимальном отрыве, успех в Кубке. Зато в октябре 2020-го «Вилла» забила 7 мячей в ворота «Ливерпуля», пропустив при этом 2.

- Если же говорить о столкновениях на «Энфилде», в последний раз «Астон Вилла» увозила оттуда 3 очка в далеком 2014 году – это единственная победа «львов» в 6 матчах на территории «красных».

- Статистика последних 20 встреч коллективов – в пользу «Ливерпуля»: мерсисайдцы одержали 13 побед, «Вилла» оказывалась сильнее лишь 5 раз. Еще 2 игры завершились при равенстве на табло.