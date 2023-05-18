Скандал во Флоренции и Алонсо против учителя. Во всех полуфиналах ЛЕ и ЛК жива интрига

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18 мая 2023, 15:20

И у каждого поединка своя подоплека.

Йович раскритиковал тренера

В полуфинале Лиги Конференций между «Базелем» и «Фиорентиной» встречаются клубы, которым срочно нужно в Прагу. После домашнего поражения итальянская команда пережила внутренний раскол. Сербы Йович и Терзич репостнули запись с фан-аккаунта с критикой главного тренера «Фиорентины» Итальяно. Автор назвал работу наставника против «Базеля» «тактической катастрофой».

Тренера упрекнули в любви к лишней ротации. Поклонники «фиалок» согласны, что зря дома проиграли такому неприятному сопернику, как «Базель». Бывшая команда Абаскаля в средней форме, но цепляются за мячи. Разумеется, сербы уже извинились перед тренером. Йович заявил, что не читал текст, который репостнул. Но подобные внутренние скандалы, даже если наставник спокоен, могут повлиять.

У «Фиорентины» есть Амрабат, Бонавентура, Кабрал – бывший нападающий «Базеля». Итальянцы дома больше владели мячом и чаще атаковали. Но швейцарцы оказались выносливыми и в концовке были лучше, забив победный мяч на 92-й минуте. Итальяно с подопечными заметно усложнили свою задачу. Волевые победы воодушевляют. «Базель» теперь устроит ничья, они в шаге от финала.

Моуриньо раззадорил Алонсо

Если Мхитарян выиграет ЛЧ с «Интером», то станет единственным в истории футболистом, который побеждал в трех современных еврокубках. Моуриньо уже является единственным тренером с полным набором трофеев. Но Жозе не прочь сыграть во втором подряд финале еврокубков и не хочет комментировать слухи о ПСЖ . Не исключено, что в случае отказа Зидана шейхи придут за титулованным португальцем.

Парижанам не помешает тренер, у которого старается быть дисциплинированным даже Дибала. Вот только один из героев второго плана имеет проблемы со здоровьем. А у немцев не может сыграть Шик. Зато есть Диаби и Вирц, Фримпонг справа и опытный голкипер Градецки. Не собираются сдаваться после одного пропущенного в Риме мяча. Команда Моуриньо не сумела забить больше, хотя пыталась.

Зато план Жозе на матч сработал. Команда Хаби Алонсо владела мячом, но не игрой. «Рома» умеет работать конкретно, 5 из 12 ударов пришлись в створ, а у «Байера» было лишь два шанса забить Патрисиу. Посмотрим, как повлияют трибуны и смена декораций. Нет ощущения, что «Байер» сдался и сломался. У них на лавке Азмун, в основе шустрые ребята. Ждем если не остросюжетный, то осмысленный футбол.

Мойес защищает честь Лондона

Весной задета честь одной из футбольных столиц. «Арсенал» растерял преимущество в АПЛ и может остаться без трофея. Пожалуй, самая большая трагедия сезона. «Челси» впервые за семь сезонов не сыграет в еврокубках, потеряли шансы оказаться хотя бы в Лиге Конференций. «Тоттенхэм» бегает без главного тренера, а перспективные наставники пока отказываются. У лондонских клубов не лучшие времена, лишь «Брентфорд» и «Фулхэм» довольны, что в середине таблицы.

А вот «Вест Хэм» опытного тренера Дэвида Мойеса проводит сложнейший сезон в АПЛ , где у них четыре поражения в пяти последних турах. Выручает только сенсационная победа над «Манчестер Юнайтед». Но у столичного клуба плохой календарь, сыграют против «Лидса» и «Лестера». Обе команды могут вылететь из АПЛ вслед за «Саутгемптоном». «Вест Хэму» важно цепляться за любые победы, в том числе, европейские успехи. В первом поединке против АЗ в Лондоне после перерыва нашли аргумент для камбэка.

Но пропущенный мяч напоминает, в каком сейчас состоянии голландские клубы. Они не вышли вместе в полуфиналы еврокубков, как итальянские команды, но посмотрите на таблицу коэффициентов УЕФА . В рейтинге Нидерланды активно наступают Франции на пятки. Не исключено, что обойдут в таблице, тогда разобьют топ-5. Понятно, что АЗ не чемпион страны, ведь титул заслужил «Фейеноорд». Но клуб из Алкмара привык к атакующему футболу и в таблице лиги в двух очках от «Аякса». Нет случайных участников на уровне полуфиналов, «Вест Хэму» не стоит расслабляться.

Аллегри побаивается испанцев

Самый статусный из полуфиналов. Опытная в Лиге Европы «Севилья» сойдется с «Ювентусом», который не побеждал в еврокубках с февраля 1997 года. Тогда туринцы разнесли ПСЖ в двух финалах Суперкубка УЕФА . Победители Лиги чемпионов успели подписать Зидана. У них хватало сильных итальянцев в составе с Дель Пьеро во главе. Парижане уступили дома 1:6. Раи, Леонардо, Лама и Ле Гуэн не помогли. А в Турине фаворит выиграл скромнее – 3:1, но не менее уверенно.

Спустя 26 лет Аньелли отчаялся ждать победы в Лиге чемпионов. Но хотя бы кубок УЕФА его любимая команда сможет выиграть? За последние пять лет «Ювентус» потратил на новичков больше денег, чем «Манчестер Сити». И где успехи в еврокубках? В финалах Лиги чемпионов светились, отдаем должное. Но Аллегри работает с командой, которая дома не сумела обыграть «Севилью» — середняка сезона в Ла Лиге. Все знают, насколько команда Ракитича опасна в Лиге Европы.

И при этом не стоит делать культ из прежних побед. «Манчестер Сити» вчера не испугался великого прошлого «Реала», а переписал настоящее. С Куадрадо, Локателли, Рабьо, Ди Марией и Влаховичем нужно обыгрывать «Севилью» после домашней ничьей. Но помним, что испанцы сделали дома с «Манчестер Юнайтед». У двух команд есть потери в составе, не только травма Погба. За испанцев их уверенность в себе, а за итальянцев говорит необходимость выйти в финал, чтобы скрасить скандальный сезон.