Дортмунд ждёт чемпионства. «Боруссии» удалось перевернуть сезон

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вчера, 22:56

Не без помощи «Баварии».

Нарастили интригу

Яркая вторая половина сезона дортмундской «Боруссии» обеспечила ей прочное место в чемпионской гонке. Более того, после сегодняшней осечки «Баварии», которая уступила «Лейпцигу», дортмундцы имеют все шансы обойти мюнхенцев уже завтра. И это за тур до конца гонки. Отставание составляет всего одно очко.

Однако до чемпионата мира «Боруссия» не выглядела претендентом на титул. Главный тренер Эдин Терзич изо всех сил пытался стабилизировать игру своей команды в обороне, а ключевые исполнители были далеки от лучшей формы. Зимний перерыв дал рулевому и его команде необходимое время, чтобы перестроиться и подправить ситуацию. Вторая половина сезона началась для «Боруссии» с чистого листа.

Сразу после перезапуска «Боруссия» провела победную серию из десяти матчей, прежде чем проиграла «Челси» в Лиге чемпионов. Потом был небольшой спад, на который пришелся проигрыш «Баварии» и вылет от «Лейпцига» в Кубке Германии. Казалось, что всплеск дортмундцев был случайным. Однако они вернулись в форму и даже временно выходили в лидеры Бундеслиги.

Немецкие СМИ называют несколько факторов такого преображения команды Терзича. Давайте изучим их.

Жесткая конкуренция в команде

В первой половине сезона уже зарекомендовавшие себя игроки не боялись потерять свое место в стартовом составе. Оно им было словно гарантировано. Во время паузы Джан, Адейеми, Мален и другие упорно потрудились, чтобы набрать форму и принять тактический подход Терзича, утвердив себя в роли игроков стартового состава.

Очень старался Джан, который хотел доказать, что он все еще тот самый игрок, за которого «Боруссия» однажды заплатила «Ювентусу» 25 миллионов евро. Эмре зимой пришлось откровенно поговорить с Терзичем о своей игре и форме. Хавбек занял место «шестого» номера в построении, что дало больше атакующей свободы Беллингему.

Настоящим откровением последних месяцев стал Адейеми. Прошлым летом дортмундцы подписали контракт с быстрым вингером из «Зальцбурга», выдав за него 30 миллионов евро. Поначалу Кариму было сложно оправдать вложения. Но в руководстве клуба были готовы к тому, что 21-летнему вингеру потребуется время на адаптацию. Причем она прошла быстрее, чем можно было рассчитывать.

Сейчас это один из самых острых игроков в лиге. Его скорость, способности ассистента и дриблинг всегда создают напряжение в обороне противника. Причем Терзич подстроил схему таким образом, чтобы чаще создавать ситуации, в которых Адейеми оказывался бы один на один с защитниками. А это почти смертельная для обороняющихся позиция.

А вот те, кто испытывал трудности в первой половине сезона, оказались на скамейке. Самый яркий пример – Ройс, которому снова пришлось столкнуться с травмами и признаками потери формы. 33-летний игрок продлил на год контракт с «Боруссией», но он уже явно играет в ней не ту значимую роль, что имел в начале сезона.

Возвращение Аллера

Во время предсезонной подготовки прошлым летом Терзич намеревался выстроить свою атаку вокруг недавно подписанного бомбардира Аллера, которым хотели заменить Холанда. Идея состояла в том, чтобы ускорить атаки. Фигуре Аллера отдавалась ключевая роль. Но в июле у него выявили рак.

Между тем ивуариец успешно прошел курс химиотерапии и вернулся на тренировочное поле в январе. Он проявлял энтузиазм, хотя требовалось время на восстановление сил. Как и предполагалось, Аллер стал придавать структуру атакам «Боруссии», формировать и делать их осмысленными, заостренными. Никакой неопределенности в нападении дортмундцев не осталось при розыгрышах комбинаций. И это добавило команде уверенности.

Жесткость в отношениях

После неудачной первой половины сезона Терзич вместе со спортивным директором Себастьяном Келем и исполнительным директором Хансом-Йоахимом Ватцке не стали миндальничать с игроками. Было проведено несколько совещаний, на которых тренер и боссы клуба жестко проанализировали с футболистами матчи, безжалостно указывая исполнителям на их ошибки, которые следовало устранить.

Эти встречи, как говорят, длились до поздней ночи и существенно впечатляли команду. Сам Терзич при этом не слишком жесток. Он позволяет помощникам проводить тренировки, просит игроков произносить мотивационные речи и редко разносит футболистов после поражений. Роль жесткого командира на себя взял Ватцке. Он часто появлялся в раздевалке после неудач и резко обращался к команде.

Причем появления Ватцке не пропали и во второй половине сезона, когда «Боруссия» заметно прибавила в форме. И этой задранной планке приходилось соответствовать. Он врывался в раздевалку после ничьих против «Штутгарта» и «Бохума» в апреле. Последняя игра стоила «Боруссии» лидерства. Ватцке раскритиковал команду за отсутствие лидера, который мог бы повести за собой коллектив. И это несмотря на публичную справедливую критику в адрес судей того матча. Про качество игры не забыли.

Впрочем, о недостатке лидерства говорили с лета. Хотя Ройс носит капитанскую повязку, свои лидерские качества он показывает редко. Его заместитель Хуммельс боролся с травмами почти весь сезон. Хотя в последнее время все у него наладилось. Сам Терзич тоже не может еще достаточно харизматично вести команду вперед, находясь на бровке. Он еще формирует свой рабочий стиль, и Ватцке активно в этом участвует.

«Боруссия» еще не на пределе

У Терзича есть потенциал, чтобы прибавить в тактической и мотивационной части работы. Он все лучше узнает свою команду. Но у «Боруссии» всегда есть риск растерять лидеров еще до того, как удачно подобранный состав даст результат. Вот и предстоящим летом дортмундцы наверняка потеряют Беллингема, которого хочет заполучить «Реал». Однако «Боруссия» успела продлить контракты с некоторыми важными исполнителями.

Тот же Брандт, который стал творческим вдохновителем команды в атаке, продлил соглашение до 2026 года. Юлиан хорошо поработал не только над своей формой, но и над образом жизни, улучшив качество питания, сна, в общем, наладил режим. И даже это принесло свои плоды. При преображении «Боруссии» Брандт выглядел лучше, чем когда-либо. Он может сохранить эту волну и на следующий сезон.

Раскрывающиеся игроки, такие как Адейеми и Шлоттербек, начнут составлять костяк команды, а опытные бойцы свою роль уже примерили и должны будут руководить молодежью на поле. Аллер тоже сможет полноценно подготовиться к сезону и набраться сил.

А Кель и Ватцке в это время будут работать над пополнением состава. Причем основной целью станет полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес и Эльес Шкири из «Кельна». К дортмундцам должен присоединиться и левый защитник менхенгладбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини, чей контракт истекает летом.

Будет крайне обидно, если вдруг дортмундцы не станут чемпионами при всех благоприятных обстоятельствах, среди которых, безусловно, и проблемы в «Баварии», которая совершила грубейшую управленческую ошибку многих последних лет, сменив Нагельсманна на Тухеля. «Боруссия» сейчас подобралась как никогда близко к титулу чемпиона после десятилетней засухи и нескольких сезонов, когда дортмундцы не могли даже бросить вызов «Баварии». Но в последние месяцы игра и стиль работы клуба вселили столько оптимизма, что и следующий сезон наверняка не выйдет простым для «Баварии». И обеспечит ей сложности именно «Боруссия».