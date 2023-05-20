«Спартак» и «Ростов» лишатся шансов на серебро. Дерби с ЦСКА обернётся для «красно-белых» провалом

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вчера, 19:15

Очевидна разница в расстановке сил.

Полезно узнать о «Спартаке»

- Чем ближе окончание сезона, тем страшнее за «Спартак». Как в прошлом году, конечно, уже не будет, но шансы на медали улетучиваются безумно быстро. Еще на старте весны у «красно-белых» были отличные перспективы – высоко оценивались шансы на серебро, плюс команда продолжала бороться за Кубок, в котором москвичей остановил «Урал» (а потом – и «Акрон»). В чемпионате «Спартак» стал очень часто терять очки. Поражение от «Оренбурга», ничья с «Ахматом» и «Динамо» — это случилось на дистанции пары недель. Несмотря на победы над «Торпедо» и «Краснодаром», ничью с «Ростовом», в попадании даже в топ-3 не было уверенности.

- Прервать спад возникла возможность в конце апреля – коллектив набирал очки в трех матчах чемпионата подряд, да и против «Зенита» играл довольно уверенно. Баллы в Санкт-Петербурге не удалось набрать из-за ошибок Селихова и Хлусевича, а также ошибочно засчитанного второго мяча хозяев. Резюмируя, вплоть до матча против «Химок» были основания верить в прогресс москвичей.

- Но вот игра с подмосковным коллективом обнулила локальные успехи. Только вдуматься – до окончания сезона 4 тура, остаются шансы на медали, нужно только обогнать начавший ошибаться «Ростов». И вместо победы на классе столичная команда пропускает первой, создает меньше соперника, остается в меньшинстве и чудом сравнивает счет. Из минувшего тура нужно было выжимать гораздо больше – в случае победы «Спартак» вернулся бы на 3-е место («Ростов» уступил «Сочи»). В эти выходные предстоит сыграть против ЦСКА – гораздо ближе к победе именно «армейцы», а ростовчане могут неожиданно обыграть «Краснодар». И тогда в концовке у «красно-белых» не будет права на ошибку ни с «Пари НН», ни с «Крыльями».

- Оптимизм внушает тот факт, что из-за удаления против ЦСКА не сыграет Даниил Денисов. Но Абаскалю предстоит решить крайне важный вопрос – как распределить роли на флангах обороны? Тавареш гарантированно выйдет в старте, но неизвестно – справа или слева. Если тренер все же рискнет и доверится Классену, Томаш будет покрывать правую бровку – и для португальца это лучший вариант. Также есть возможность выпустить слева Хлусевича – но оставлять Тавареша на левой бровке точно нельзя, так его функционал будет ограничен.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Селихов – Хлусевич, Джикия, Литвинов, Тавареш – Зобнин, Мартинс, Игнатов – Промес, Соболев, Бальде.

Полезно узнать о ЦСКА

- Поскольку и «Ростов», и «Спартак» не в лучшей форме, «армейцам» удалось быстро выбраться на вторую строчку и нарастить отрыв в 4 очка. За 16 матчей в весенней части сезона «красно-синие» по-прежнему проиграли лишь дважды.

- До этого момента ЦСКА требовалось лишь побеждать на классе – после дерби с «Локомотивом» и до поединка со «Спартаком» «армейцы» сыграли против «Ахмата», «Оренбурга» и «Торпедо», также встретились с «Уралом» в Кубке. Занесли себе в актив 9 очков и путевку в Суперфинал.

- При этом москвичам предстоит крайне напряженная концовка сезона – свои претензии на серебро еще нужно подтвердить. В 29-м туре ЦСКА сыграет против «Краснодара» — «быки» в отличной форме, обыграли «Урал» и во второй раз сыграют с «армейцами» уже в июне. А в заключительном матче соперник москвичей – «Ростов». Проще говоря, каждая команда претендует на высокое положение в турнирной таблице, а ростовчане с «красно-белыми» еще и борются за топ-3.

- Экспериментов с сочетаниями игроков в старте больше не видно – действующая обойма дает необходимый результат. Медина вписался на левый фланг в качестве латераля, Заболотный против «Торпедо» в очередной раз вышел на острие, а Чалов отличился дублем, отыгрывая инсайда. Еще один мяч на счету Ивана Облякова, второго игрока под центрфорвардом. Мойсес после родов жены вернулся в Россию и снова выходит в тройке центральных защитников с Игорем Дивеевым и Виллианом Рошей.

- Чалов, к слову, успел побить личный рекорд результативности за 1 сезон Премьер-Лиги. Если в чемпионате 2018/19 он забил 15 голов, то сейчас в его активе уже 17 мячей – и это за 3 тура до окончания первенства.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Роша, Дивеев, Мойсес – Медина, Зделар, Мендес, Гайич – Чалов, Обляков – Заболотный.

Полезно узнать о противостоянии

- Дерби между командами в первом круге нынешнего сезона сопровождалось сразу несколькими скандалами. В первом фигурировали Роман Зобнин и Хорхе Карраскаль с Миланом Гайичем. Колумбийский вингер ЦСКА упал на газон, но игра продолжилась, мячом владел «Спартак». Гайич воспользовался замешательством Зобнина, отобрал у него мяч и разогнал атаку, ставшую голевой. Позднее Роман отмечал, что он хотел выбить мяч в аут, следуя принципам фэйр-плей, но Милан помешал ему. Второй – столкновение главных тренеров. После свистка на перерыв Абаскаль направился в сторону Федотова, активно жестикулируя. Испанца попытались оттащить, у подтрибунного помещения образовалась толпа. В суматохе Федотов назвал Гильермо клоуном и посоветовал «ехать домой», а на послематчевой конференции описал действия наставника «Спартака» словами: «Прыгало что-то рядом».

- За 3 последних сезона преимущество в личных встречах на стороне ЦСКА . «Армейцы» одержали над «Спартаком» 4 победы, дважды оказывались сильнее «красно-белые». Вничью завершилась лишь недавняя встреча.