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«Спартак» и «Ростов» лишатся шансов на серебро. Дерби с ЦСКА обернётся для «красно-белых» провалом

вчера, 19:15
«Спартак»

Очевидна разница в расстановке сил.

Полезно узнать о «Спартаке»

- Чем ближе окончание сезона, тем страшнее за «Спартак». Как в прошлом году, конечно, уже не будет, но шансы на медали улетучиваются безумно быстро. Еще на старте весны у «красно-белых» были отличные перспективы – высоко оценивались шансы на серебро, плюс команда продолжала бороться за Кубок, в котором москвичей остановил «Урал» (а потом – и «Акрон»). В чемпионате «Спартак» стал очень часто терять очки. Поражение от «Оренбурга», ничья с «Ахматом» и «Динамо» — это случилось на дистанции пары недель. Несмотря на победы над «Торпедо» и «Краснодаром», ничью с «Ростовом», в попадании даже в топ-3 не было уверенности.

- Прервать спад возникла возможность в конце апреля – коллектив набирал очки в трех матчах чемпионата подряд, да и против «Зенита» играл довольно уверенно. Баллы в Санкт-Петербурге не удалось набрать из-за ошибок Селихова и Хлусевича, а также ошибочно засчитанного второго мяча хозяев. Резюмируя, вплоть до матча против «Химок» были основания верить в прогресс москвичей.

- Но вот игра с подмосковным коллективом обнулила локальные успехи. Только вдуматься – до окончания сезона 4 тура, остаются шансы на медали, нужно только обогнать начавший ошибаться «Ростов». И вместо победы на классе столичная команда пропускает первой, создает меньше соперника, остается в меньшинстве и чудом сравнивает счет. Из минувшего тура нужно было выжимать гораздо больше – в случае победы «Спартак» вернулся бы на 3-е место («Ростов» уступил «Сочи»). В эти выходные предстоит сыграть против ЦСКА – гораздо ближе к победе именно «армейцы», а ростовчане могут неожиданно обыграть «Краснодар». И тогда в концовке у «красно-белых» не будет права на ошибку ни с «Пари НН», ни с «Крыльями».

- Оптимизм внушает тот факт, что из-за удаления против ЦСКА не сыграет Даниил Денисов. Но Абаскалю предстоит решить крайне важный вопрос – как распределить роли на флангах обороны? Тавареш гарантированно выйдет в старте, но неизвестно – справа или слева. Если тренер все же рискнет и доверится Классену, Томаш будет покрывать правую бровку – и для португальца это лучший вариант. Также есть возможность выпустить слева Хлусевича – но оставлять Тавареша на левой бровке точно нельзя, так его функционал будет ограничен.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Селихов – Хлусевич, Джикия, Литвинов, Тавареш – Зобнин, Мартинс, Игнатов – Промес, Соболев, Бальде.

Полезно узнать о ЦСКА

- Поскольку и «Ростов», и «Спартак» не в лучшей форме, «армейцам» удалось быстро выбраться на вторую строчку и нарастить отрыв в 4 очка. За 16 матчей в весенней части сезона «красно-синие» по-прежнему проиграли лишь дважды.

- До этого момента ЦСКА требовалось лишь побеждать на классе – после дерби с «Локомотивом» и до поединка со «Спартаком» «армейцы» сыграли против «Ахмата», «Оренбурга» и «Торпедо», также встретились с «Уралом» в Кубке. Занесли себе в актив 9 очков и путевку в Суперфинал.

- При этом москвичам предстоит крайне напряженная концовка сезона – свои претензии на серебро еще нужно подтвердить. В 29-м туре ЦСКА сыграет против «Краснодара» — «быки» в отличной форме, обыграли «Урал» и во второй раз сыграют с «армейцами» уже в июне. А в заключительном матче соперник москвичей – «Ростов». Проще говоря, каждая команда претендует на высокое положение в турнирной таблице, а ростовчане с «красно-белыми» еще и борются за топ-3.

- Экспериментов с сочетаниями игроков в старте больше не видно – действующая обойма дает необходимый результат. Медина вписался на левый фланг в качестве латераля, Заболотный против «Торпедо» в очередной раз вышел на острие, а Чалов отличился дублем, отыгрывая инсайда. Еще один мяч на счету Ивана Облякова, второго игрока под центрфорвардом. Мойсес после родов жены вернулся в Россию и снова выходит в тройке центральных защитников с Игорем Дивеевым и Виллианом Рошей.

- Чалов, к слову, успел побить личный рекорд результативности за 1 сезон Премьер-Лиги. Если в чемпионате 2018/19 он забил 15 голов, то сейчас в его активе уже 17 мячей – и это за 3 тура до окончания первенства.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Роша, Дивеев, Мойсес – Медина, Зделар, Мендес, Гайич – Чалов, Обляков – Заболотный.

Полезно узнать о противостоянии

- Дерби между командами в первом круге нынешнего сезона сопровождалось сразу несколькими скандалами. В первом фигурировали Роман Зобнин и Хорхе Карраскаль с Миланом Гайичем. Колумбийский вингер ЦСКА упал на газон, но игра продолжилась, мячом владел «Спартак». Гайич воспользовался замешательством Зобнина, отобрал у него мяч и разогнал атаку, ставшую голевой. Позднее Роман отмечал, что он хотел выбить мяч в аут, следуя принципам фэйр-плей, но Милан помешал ему. Второй – столкновение главных тренеров. После свистка на перерыв Абаскаль направился в сторону Федотова, активно жестикулируя. Испанца попытались оттащить, у подтрибунного помещения образовалась толпа. В суматохе Федотов назвал Гильермо клоуном и посоветовал «ехать домой», а на послематчевой конференции описал действия наставника «Спартака» словами: «Прыгало что-то рядом».

- За 3 последних сезона преимущество в личных встречах на стороне ЦСКА. «Армейцы» одержали над «Спартаком» 4 победы, дважды оказывались сильнее «красно-белые». Вничью завершилась лишь недавняя встреча.

Прогноз Soccer.ru: ЦСКА сейчас объективно в лучшей форме – учитывая слаженность механизма Федотова, даже настроя «Спартаку» не хватит, чтобы владеть преимуществом, как в поединке с «Зенитом». «Красно-синие» одержат победу и гарантируют себе серебро РПЛ («Краснодар» в параллельном матче обыграет «Ростов»).

«Мы не сдаёмся». «Спартак» хорохорится, но он аутсайдер дерби с ЦСКА
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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:57
В отличии от тренера СпаМа у ВВФ есть джокер ( Х. Карраскаль ). Уверен, что он внесёт свою лепту в игре ЦСКА. Удачи нам.
Будь здрав.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:35
Руководители "Спартака" перепутают отделения портфеля,и вместо протокола о составе вручат судейской бригаде подготовленную жалобу в ЭСК(КДК...далее по списку контрольных органов),по итогам проигранного матча "Спартак"-ЦСКА.

"Ростов" неожиданно сыграет вничью и совершенно осознанно отпразднует свой законный успех.

"Ахмат" пошлёт гонцов в города-соперники "Спартака" в двух последних матчах,с предложением партнёрства,во имя достижения конечной цели.

Гинер ничего не положит в свой знаменитый(среди части поклонников борьбы с его финансовым "гегемонизмом" в РПЛ с соккера)существенного,кроме привычного титанового сосуда для хранения и употребления элитных спиртных напитков,пачки салфеток и телефона прямой закрытой связи с Миллером.Про контрацептивы упоминать не буду,из-за угрозы очередного бана.

Всё остальное узнаем в ходе матча "Спартак"-ЦСКА и по его окончании.
64русс
64русс
сегодня в 08:32
вперёд ЦСКА) добить свинов)
prinzЫп
prinzЫп
сегодня в 08:22
Да, автор вроде всё правильно написал и "разложил по полочкам", логично смотрится победа ЦСКА и я буду очень рад этой победе! Но давайте лучше подождём и посмотрим эту встречу. Спартак не выглядит мальчиком для битья и тем более аутсайдером, он будет бороться и выкладываться на все 100%, заруба будет точно и ЦСКА точно легко не будет. В таких матчах очень много решает одна ошибка. В общем, кто меньше будет ошибаться, тот и выиграет. Так что, удачи командам, хороший настрой и ждём классную игру! И пусть победит сильнейший.
prinzЫп
prinzЫп ответ volga.kot (раскрыть)
сегодня в 08:11
Хотеть не вредно, вредно не хотеть..))
К Вашему сожалению, леди, или мисс, Ростов не стабилен, выдаёт 1-2 нормальных, или хороших матча, потом резкий спад, а вот у ЦСКА, есть стабильность, особенно в весенней части сезона. Просто посмотри статистику, сколько матчей проиграл ЦСКА и сколько Ростов, потом станет ясно. Так что, думаю если ЦСКА займёт 2 место, это будет справедливым итогом сезона.
volga.kot
volga.kot
вчера в 21:46
Я бы лучше хотела видеть Ростов на втором месте!!!!
Psk903
Psk903
вчера в 20:33
Любят кони говорить «гоп» пока не перепрыгнули
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:13
Верните Чистякова.
Спартак не заметит армейцев
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 19:58
Всё, конечно, правильно,по полочкам разложил автор.Но футбол не логичен,за это мы его и любим.Болею,конечно же завтра за Спартак,который очень не стабилен,но ЦСКА тоже тоже не машина.Так что шансы у Спартака будут.Только вот как игроки ими воспользуются увидим на игре.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:57
По мне так больше ничья , дальше ваша победа и потом победа Спартака
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:56, ред.
Уже они исправили и вместо Пруцева некчемного Игнатова поставили...)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:54
Вот так пишут , пишут... и нас информируют...)
equipolocal
equipolocal ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:53
Исправили, спасибо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:51
А я лично не вижу ни предпосылок, ни оснований для провала Спартака. Мне кажется будет заруба и в итоге ничья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:48
Пруцев
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1351678/abaskal-gilermo-fedotov-vladimir-v 20.05.2023
Пруцев дисквалифицирован.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:47
А почему тебя не удивляет Пруцев в основе. Он ведь тоже дисквалифицирован?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:28, ред.
Почему автор не поставил в основу Спартака Зиньковского....А что Денисов не играет , так это на пользу команде , так как деревянный игрок. И почему предрекает безоговорочную.победу цска...???
Гость
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