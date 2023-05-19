Итальянцы в финале каждого из еврокубков. Моуриньо против амбассадора ЛЕ, «Интер» и монстр Пепа

1684500398

вчера, 15:46

Хотя бы один должен взять трофей.

Этот еврокубковый сезон – наиболее удачный для представителей Серии А. Итальянцы отовсюду пробрались в плей-офф каждого из турниров – ЛЧ , ЛЕ и ЛК. Сейчас в борьбе за трофеи остаются 3 клуба из Италии. И что намного интереснее – они играют в финалах всех турниров.

«Интер» обошел чемпионов

«Нерадзурри» совсем не считались фаворитами в своей части сетки – слишком сильны были соперники. Всех заворожила атакующая «Бенфика», поэтому в противостоянии с миланцами предпочтение отдавали именно ей. В полуфинал также выходил победитель пары «Милан» — «Наполи». И в этой четверке больше всего ставили именно на неаполитанцев, тогда как «Интер» оценивался как третий/четвертый претендент.

Однако оба четвертьфинала принесли сенсации. От «Милана» мы увидели предельную гибкость, мастерство Леау и умение играть с новым обладателем скудетто. «Интер» продолжил придерживаться старой стратегии – действовал по счету и упростил содержание игры. Смотреть на ответный матч что против «Порту», что против «Бенфики» было неприятно – но в такой прагматичности «нерадзурри» были предельно эффективны, за что и получили путевку в следующую стадию.

Уже в полуфинальном миланском дерби подопечные Симоне Индзаги снова не стали забирать владение и использовали быстрые атаки, а без Леау «россонери» не смогли нанести реванш во втором поединке – и «Интер» пробился в финал.

Для Симоне Индзаги это ключевое достижение – первая часть сезона для коллектива складывалась неудачно, миланцы вплоть до конца апреля шли за пределами зоны ЛЧ в Серии А, появлялись слухи, что от отставки Индзаги может спасти только еврокубковый успех.

Сейчас итальянскому менеджеру вряд ли что-то угрожает – его подопечные в финале ЛЧ впервые за 13 лет, плюс к этому забрались в топ-3 чемпионата. Против «Сити» шансов мало, даже если «нерадзурри» вновь станут упрощать игру – Гвардиола выстроил в МС крайне продуманную структуру и имеет в распоряжении Эрлинга Холанда на случай, если надо действовать проще. И даже так оценка сезона пока ближе к положительной.

Моуриньо применил магию на «Роме»

На всю сетку плей-офф Лиги Европы было только два итальянских клуба: «Ювентус», провалившийся в ЛЧ и проводящая свой средний сезон «Рома». И те, и другие прошли дальше испанцев и немцев, чье представительство в турнире было больше – «Фрайбург» и «Унион», «Барса», «Бетис» и «Реал Сосьедад» отклеились, не дойдя до полуфинала.

Кульминацией турнира стал бы итальянский финал между римлянами и «бьянконери», но «старой синьоре» очень не повезло с соперником по полуфиналу – она попала на «Севилью». «Мингиянцы» испытывали огромные проблемы в Ла Лиге, четырежды опускались в зону вылета, дважды за сезон сменили тренера – вместо Хулена Лопетеги пришел Хорхе Сампаоли, а его сменил Хосе Луис Мендилибар. В то же время «красно-белые» выбили из ЛЕ ПСВ , «Фенербахче», а в четвертьфинале сенсационно оказались сильнее «Манчестер Юнайтед». В полуфинале с «Ювентусом» преимущество тоже было на стороне соперника – но в финал прошли севильцы.

«Рома» в это время прошла путь от стыкового раунда, в котором выбила «Зальцбург». Дальше были противостояния с «Сосьедадом», «Фейеноордом» и «Байером» — везде римляне зарабатывали путевки в следующий раунд.

В финале Лиги Европы будет противостояние сторон с крайне яркой репутацией. Второй по значимости еврокубок уже давно назвали турниром имени Унаи Эмери и «Севильи». Под его руководством испанцы трижды подряд становились победителями ЛЕ , а позднее вновь забрали трофей в сезоне-2019/20.

С другой стороны, и главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо в международных турнирах крайне успешен – он одерживал победу в еврокубках с четырьмя разными командами. «Ушастый кубок» поднимал над головой в качестве наставника «Порту» и «Интера», в ЛЕ становился победителем с «Ман Юнайтед». И годом ранее собрал полный комплект еврокубков, выиграв финал Лиги конференций с «Ромой».

Стиль португальского менеджера прекрасно подходит турнирам с играми на вылет, а «Севилья» знает ЛЕ , как свои пять пальцев – и неизвестно, что окажется сильнее.

«Фиорентина» пробивается в ЛЕ не через Серию А

«Фиалкам» понадобилось 5 сезонов, чтобы вернуться в еврокубки – за это время коллектив опускался до 16-й строчки Серии А, пробивался на 8-е место, но в семерку попал лишь в прошлом году.

При этом долгожданное воссоединение не прошло гладко – вполне ожидаемо, что при необходимости играть на два фронта «Фиорентине» перестало хватать глубины скамейки. Достаточно долго подопечные Винченцо Итальяно находились за пределами еврокубковой зоны – и даже не в топ-10.

На этом фоне у «фиалок» был лишь один вариант вновь оказаться в еврокубках по итогам кампании – победа в Лиге конференций. Итальянцы без труда прошли «Брагу» и «Сивасспор», в четвертьфинале устроили перестрелку с «Лехом», а в 1/2 в напряженном противостоянии оказались сильнее «Базеля».

Параллельно Итальяно удалось вывести «Фиорентину» вплотную к зоне еврокубков в таблице Серии А – только вот отставание даже от «Аталанты» слишком велико (9 очков). Можно пробиться через Кубок Италии – там в финале предстоит сыграть против «Интера». Но чуть проще все-таки выглядит вариант с победой в ЛК – там в последней битве за трофей с «фиалками» сразится «Вест Хэм».