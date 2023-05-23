Матч Турция — Южная Корея на ЧМ-54: газетные фото, ребусы с номерами, фантомный гол и игрок-невидимка

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вчера, 16:31

В предыдущей статье от 27 апреля с.г. о матче Турция — Южная Корея на ЧМ -54 было рассмотрено несколько очень качественных фото от GettyImages с некорректными подписями к ним.

Сегодня будут не такие качественные снимки, потому что они из газет, но путаница с именами в подписях к ним продолжится.

Начать предлагаю с фото обеих команд перед матчем.

На переднем плане стоят двое человек в цивильных костюмах. Один из них, в более тёмном костюме, он второй в строю — это тренер команды Ким Ён Сик. О нём был разговор в нескольких статьях: 19 февраля 2023 и 28 февраля.

А в начале строя с большим конвертом в руках стоит Чу Ён Кван или Джу Ён Кван. О нём также было много сказано ранее: 16 февраля с.г. и 3 апреля.

Джу Ён Кван был капитаном команды в первом матче корейцев на ЧМ -54 против Венгрии.

Согласно официальной заявке у Чу Ён Квана должен быть номер 16. Но в первом матче корейцы играли с номерами только с 1 по 11, так как сами номера пришивались к их футболкам поспешно перед самым матчем против Венгрии. Присвоили всем номера по позиции на поле.

Чу Ён Квану достался номер 6. По заявке с этим номером должен был играть Мин Бён Дэ, но ему присвоили на время матча с Венгрией номер 5. ФИФА не особо разбираясь, утверждает до сих пор, что капитаном команды в игре против Венгрии был Мин Бён Дэ, так как у капитана был номер 6 на спине. Но мы-то знаем…

На предложенном выше фото перед матчем среди корейских игроков есть один футболист (в футбольной амуниции!), у которого вновь был номер 6 на спине. Только вот незадача — Мин Бён Дэ против Турции не играл. Так что в двух матчах этот игрок (вернее, его законный номер 6) побывал у двух других футболистов, а сам Мин Бён Дэ играл только в одном матче, причём с номером 5, принадлежавшим по заявке игроку, который и не сыграл ни одного матча на турнире.

На фото выше как раз оба футболиста, кто играл под номером 6 у Южной Кореи на ЧМ -54, но самого обладателя этого номера по заявке на фото нет. Если первого «носителя» номера 6 мы хорошо знаем в лицо — у Чу Ён Квана неотразимая улыбка, как и подобает капитану, — то имя второго игрока с номером 6 я вам назвать пока не могу.

Всё потому, что на сохранившемся фото с матча против Турции этот футболист запечатлён со спины.

Напомню как выглядел Чу Ён Кван, которого, правда, продолжают в титрах ошибочно считать за Мин Бён Дэ. Где улыбчивый кореец Чу, а где Ференц Пушкаш, думаю, не запутаетесь:

А теперь, наконец, фото с матча Турция — Южная Корея из швейцарской газеты с именами и турецких, и корейских игроков.

Подпись гласит, что игра не вызвала большого интереса, в отличии от матча Германия — Турция. Далее слева направо перечислены футболисты.

Раз на футболке у корейского игрока №6, то это Мин Бён Дэ — только в том матче он не участвовал. А с его законным номером 6 играл кто-то другой. Кандидатов трое, не могу сказать точно кто же был в том матче с номером 6. Нo, скорее всего, это полузащитник Ким Джи Сун.

Далее в подписи сказано, что головой бьёт турецкий игрок Суат (№8). Фото не совсем чёткое, ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение нет возможности. На лицо и некоторые турецкие игроки были похожи друг на друга. Тем более, что самого номера на форме игрока не видно. Может статься, что головой бил не Суат, а Лефтер №11. Кстати, впервые номер НЕ НА ФУТБОЛКЕ у игроков на чемпионатах мира появился только через 20 лет, на ЧМ -74.

Далее в подписи почему-то упоминается Бурхан, т.е. нападающий Бурхан Саргын, игравший под №10. Если перечисляли только четверых на переднем плане — два корейца и два турка — то в центре кадра совсем не Бурхан. Это нападающий Неджми Онарыджи №20, мяч летит на фоне его головы. Вполне возможно, что Бурхан как раз позади Неджми на дальнем плане. Перепутать Неджми и Бурхана очень трудно. Хотя ФИФА вообще не указывает Неджми Онарыджи в составе сборной Турции в том матче, вместо него числится Феридун. А швейцарская газета и вовсе вместо Неджми заявляет о Бурхане. Просто «игрок-невидимка» какой-то этот Неджми!

Наконец, последним в подписи к фото из лозаннской газеты указан кореец Хан Чан Ва. На фото этот защитник действительно есть — он был самым худощавым у корейцев, на правой руке у него видна повязанная белая полоска, он как раз на фото перед игроком с №14.

Белая повязка — это не капитанская, у капитанов впервые повязки появились на ЧМ -66, и то факультативно, а в обязательном порядке только с ЧМ -70. У многих корейских игроков поверх рукавов футболок была повязка из бинта. Они подворачивали длинные рукава, но те всё равно сползали во время матча. Бинт как-то помогал справляться с этим неудобством.

У Хан Чан Ва белая повязка видна практически на всех фото. В заявке он имел номер 14, но играл с номером 12 на спине.

Вот поэтому подпись к фото из газеты вновь не попала по адресу. С номером 14 против Турции играл Ли Чон Кап (в заявке у него был №13).

Этот ребус с номерами корейских игроков в том матче мало понятен с логической точки зрения. Ну, не для того же, чтобы запутать соперника?! Сами бы не запутались. Зачем капитан команды в матче с Турцией Чон Кук Чин играл с номером 7, если в заявке у него был номер 20? Не было у корейцев белой ткани с таким номером, чтобы пришить на футболку? Вполне и такое могло быть. Ли Су Нам имел в заявке номер 7, но играл с каким-то другим номером, так как №7 отошёл к капитану. Ну, и так далее.

Если перечислить всех корейских игроков на фото, то сразу за ударившим головой турецким игроком стоит защитник Кан Чан Ги, игравший и с Венгрией, и с Турцией под своим законным номером 4. А между двумя турецкими игроками и номером 14 из сборной Южной Кореи стоит 39-летний Пак Кю Чон. Он также сыграл в обоих матчах на турнире, и также под своим законным номером 2.

Вот ещё один момент матча Турция — Южная Корея из той же швейцарской газеты, с именами в подписи.

И на сей раз газета не сомневается, что на фото турецкий нападающий Суат. На самом деле это форвард Эрол Кескин, игравший под номером 7.

На земле сидит не Хан Чан Ва, а игравший под его номером 14 Ли Чон Кап. А Хан Чан Ва (№12) ведёт активную борьбу с Эролом. Хорошо видна и белая повязка у Хана на правой руке. Не исключено, что это Суат Мамат стоит на заднем плане в центре кадра.

Кстати, если приглядеться, то заметно, что у Эрола спущенные гетры. Он и на других фото запечатлён в таком виде.

Вот два фото с матча.

Здесь Эрол Кескин в противоборстве с двумя корейскими игроками. Справа это виденный нами уже не раз игрок с номером 14 на спине, Ли Чон Кап. А пытается выбить мяч у Эрола полузащитник Ким Джи Сун (это у него, скорее всего, был номер 6 в том матче).

Есть и такое фото:

Это уже турецкая газета, Эрола они называю уверенно, безо всяких ссылок на спущенные гетры. Продолжение ли это предыдущего момента или только его начало, а может ещё один проход Эрола — трудно сказать. Видим, что на этом фото кореец Ким Джи Сун (справа) ещё не вступил в борьбу. А вот кто противостоит Эролу Кескину я затрудняюсь сказать.

На десерт предложу ещё один снимок-фантом, не совсем чёткого качества.

Турецкая газета Ватан утверждает, что на фото запечатлён один из голов сборной Турции в ворота Южной Кореи.

Вот более чёткий кадр:

Мяч влетел в ворота — это хорошо видно, сетка на переднем плане, мяч за ней. Только вот на видео нет такого момента ни при одном из 7 забитых турками голов. Похоже, что Неджми Онарыджи №20 (спиной к нам на переднем плане) был причастен к тому удару, после чего мяч влетел в ворота. Но, вероятно, было нарушение правил и гол не был засчитан. Неджми, который не играл в этом матче по версии ФИФА , забил очередной гол — это уже по версии турецкой газеты.

Что тут с чем не сходится, не разберёшь. Точно знаем, что №20 Неджми Онарыджи играл против Южной Кореи, но голов не забивал. Да и вообще на такой высоте в левый от вратаря угол турки не забили ни одного гола в том матче. Кругом одни фантомы.

Но худощавого корейца Хан Чан Ва с повязкой на правой руке вы уже и сами узнали. Наконец-то, в сегодняшней серии снимков в кадре оказался и вратарь сборной Южной Кореи Хон Док Ён — он один из немногих корейских игроков, кто сыграл в обоих матчах под своим законным номером 1.

Под своим законным номером 20 турецкий форвард Неджми Онарыджи играл против Южной Кореи, он несколько раз запечатлён на фото и видео — но ФИФА упорно его не видит в составе сборной Турции в том матче. Турецкая газета даже один из голов как бы приписывала Неджми. Но и гола такого не было, и футболиста такого ФИФА никак не рассмотрит. Может очки нужно надеть?

Неджми на фото обложки данной статьи в борьбе с худощавым Хан Чон Ва.

В сборной Южной Кореи капитан команды Чон Кук Чин играл вот в очках. ФИФА настаивает, что он был в матче против Турции со своим законным номером 20. Но видео упорно это отрицает — капитан в очках играл под номером 7.

Двадцатые номера в том матче фантомные. У Турции — он был и играл, но по бумагам нет его. У Кореи — должен бы быть, но его не было и в помине. Ералаш!