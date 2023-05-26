Главный герой «Локомотива» — ещё на год с командой. Дзюба заслуженно получил новый контракт

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вчера, 15:47

Награда после тяжелого этапа в карьере.

Артем Дзюба в «Локомотиве» еще на один сезон – теперь официально! Контракт предусматривает опцию продления еще на один год – и это довольно обдуманное решение. С одной стороны, форвард, для которого этот сезон был тяжелейшим, точно заслужил новое соглашение. С другой, слишком много переменных, которые могут кардинально изменить положение дел и отношение Артема к команде.

Ответил хейтерам в своем стиле

Неоднократно говорилось: Дзюба показывает лучший футбол, когда оказывается под колоссальным давлением. В сезоне 2017/18 форвард попал в немилость к на тот момент главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини, провел невзрачную осень и был отдан тульскому «Арсеналу» на правах аренды. За разговорами о закате карьеры игра последовали 6 голов и 3 ассиста в 10 матчах РПЛ , вызов в сборную на ЧМ -2018 и статус лидера национальной команды.

Сложившаяся в этом сезоне ситуация – как раз из этой оперы. Последний год Артема в «Зените» был довольно противоречивым – он стал лучшим бомбардиром команды, забив 11 мячей в чемпионате, но при этом регулярно оставался на скамейке и считался игроком ротации. С переходом Сердара Азмуна в «Байер» стало ясно – в группе атаки грядут перемены, связка Азмун-Дзюба уступит место другим исполнителям.

Летом – уход из «Зенита», поиск команды за рубежом, контракт с «Аданой Демирспор». Нападающий старался выжать максимально выгодные условия по контракту, поэтому сообщалось, что договориться не удалось даже с такими клубами, как «Фенербахче» и «Бешикташ».

В итоге – 4 матча в составе «Аданы Демирспор», и единственный гол – в дебютной игре. С октября Артем не получал игровой практики, в зимнее трансферное окно пытался договориться с «Пари НН», даже с «Торпедо» — ни те, ни другие не стали подписывать 34-летнего нападающего. Под очередную волну критики и разговоров о завершении карьеры Артем пришел в «Локомотив».

Итог – хет-трик «Ростову» Карпина, дубль нижегородцам (наиболее знаковые голы). Также дубль в ворота «Химок» и гол «Краснодару». За 9 матчей Артем отличился уже 8 голами и четырьмя ассистами – хотя говорили, что он будет долго набирать форму, ему будет еще тяжелее из-за отсутствия игровой практики в таком возрасте.

Помог «Локо» в самый тяжелый период

В ситуации «Локомотива» и Артема все сложилось идеально – Артему нужна была команда, которая бы позволила ему доказать свою состоятельность после провала в Турции. «Железнодорожникам» нужен был опытный лидер и завершитель, который бы стал основой для нового костяка.

По сути, на зимнюю паузу москвичи ушли в разобранном состоянии. Недавно они отказались от немецкого курса, на который потратили много средств, сменили состав совета директоров – пришли новое руководство (Юрий Нагорных – на пост председателя совета директоров) и главный тренер (Михаил Галактионов из «Пари НН»). В то же время потребовались новые футболисты – и решили сконцентрироваться на российском рынке. Так игроками «Локомотива» стали Сергей Пиняев и Максим Глушенков из «Крыльев», Илья Лантратов из «Химок», Херман Конти из «Бенфики», Игорь Смольников и Дзюба.

Подбор игроков «Локо» в группе атаки сильно изменился – и в кратчайшие сроки было необходимо наладить взаимодействия и разобраться с микроклиматом в раздевалке. На первых порах Артем с Пиняевым и Глушенковым стали тем прочным основанием, от которого смог оттолкнуться Галактионов. Футболисты нашли нить взаимодействия и в первых весенних турах регулярно выходили в старте – на правый фланг ставили Камано. И когда команда почувствовала почву под ногами, тренер стал ротировать состав: Миранчук и Жемалетдинов выходили вместо Глушенкова, сам Максим мог сместиться на позицию Камано. Шанс получил даже Иван Игнатьев, Антон мог оказаться на фланге, а восстановившийся после травмы Вильсон Изидор (сейчас выходит левым вингером) забивал в четырех матчах подряд.

И перейти к строительству новой команды получилось не в последнюю очередь благодаря качествам Дзюбы на первых порах именно он обеспечивал команду голами и позволял Галактиону думать о следующем шаге, не боясь за настоящее.

Контракт на год – оптимальный вариант

В следующем сезоне для отношений «железнодорожников» и 34-летнего центрфорварда наступит новый этап – и слишком много переменных, которые могут повлиять на их качество.

Результаты «красно-зеленых» сейчас воспринимаются так ярко на контрасте с провалом осенью – но дальше Галактионов столкнется с абсолютно новым для себя испытанием. Если до этого нужно было вытащить столичный гранд из ямы (а тут дорога одна – вверх), то теперь предстоит определить направление развития, выбрать позиции для усиления и игроков. Проще говоря, начнется основной этап строительства.

Дзюба опять успешно прошел тяжелый этап в карьере – помог «Локо» забраться в топ-10, стал частью группы атаки. И хорошо бы подписать контракт на больший срок. Но нужно учитывать характер Артема. Триумфальное возвращение в «Зенит» и несколько лет в качестве главного героя завершились прощанием – да таким, после которого Артем отказывается жать руку Семаку после матча (при этом сначала поворачивается в его сторону). Любое действие со стороны тренерского штаба, которое может не понравиться нападающему, имеет потенциал новой ссоры и итогового расставания. Нужно это команде, которой только предстоит вернуться в топ-5 и начать борьбу за медали?

Как способ обезопасить себя на случай негативного сценария контракт на год для Дзюбы – отличный вариант. Никого не придется удерживать насильно. А если Артем-таки не даст волю внутренним демонам, можно и активировать функцию продления еще на сезон.