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«Штутгарт» – «Гамбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:05
«Штутгарт» – «Гамбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги — понижение (плей-офф) чемпионата Германии «Штутгарт» – «Гамбург», который состоится 1 июня 2023 года

«Штутгарт»

«Швабы» заняли в Бундеслиге шестнадцатую строчку турнирной таблицы и в матче с «Гамбургом» будут сражаться за право остаться в высшем футбольном дивизионе Германии. В первой игре «Штутгарт» принимает дома «динозавров». Рассмотрим несколько недавних матчей с участием команды, чтобы оценить шансы «швабов» на успех в предстоящей игре. 14 мая ничейным исходом завершилась игра 32-го тура чемпионата с леверкузенским «Байером» (1:1). На выезде с разницей в три гола «Штутгарт» обыграл «карнавальников» из Майнца.

На прошлых выходных дома «швабы» раскатали ничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

«Гамбург»

«Динозавры» в турнирной таблице Второй Бундеслиги заняли третье место. Команда из Гамбурга, чтобы попасть в высший футбольный дивизион, должна обыграть «швабов» в плей-офф. В своих крайних матчах «горожане» выиграли своих оппонентов. С разгромным счётом на выезде «чёрно-бело-синие» обыграли «Регенсбург» (5:1). С разницей в один мяч дома «Гамбург» одержал победу над командой «Гройтер Фюрт».

28 мая в гостях «динозавры» с минимальным счётом взяли верх над «Зандхаузеном».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Штутгарт» – 1.62
  • Ничья – 4.30
  • Победит «Гамбург» – 4.90
  • Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 2.51
  • Обе забьют — нет – 2.20
  • Обе забьют — да – 1.65
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.34

Статистика

  • Исходом тотал больше 4.5 голов за игру завершились три очные встречи команд из пяти крайних
  • Только в одной игре из пяти последних «Штутгарт» выиграл
  • За последнее время «Гамбург» обыграл своих соперников в трёх поединках из пяти.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.62 на победу «Штутгарта». На выезде в ответной игре «швабам» сложнее будет обыграть «динозавров». «Штутгарт» не проиграл дома «фармацевтам» из Байера и «деревенским» из Хоффенхайма, поэтому в предстоящей игре с «горожанами» из Гамбурга справится.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк штутгарт
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:15
Думаю, что в этом противостоянии мы увидим может и не обилие голов, но тотал 2,5 команды сделают...
Гость
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