«Гётеборг» – «Мьельбю»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Аллсвенсканы чемпионата Швеции «Гётеборг» – «Мьельбю», который состоится 3 июня 2023 года

«Гётеборг»

«Товарищи» из Гётеборга в турнирной таблице чемпионата Швеции занимают на текущий момент четырнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «сине-белых». 8 мая «нулёвку» раскатал «Гётеборг» на выезде с командой «Броммапойкарна» в матче 7-го тура Аллсвенсканы. Вничью «ангелы» сыграли с футбольными клубами « АИК » и «Хаммарбю».

29 мая в матче 10-го тура чемпионата в гостях со счётом 1:4 «товарищи» потерпели поражение от «Хеккена».

«Мьельбю»

«Мьельбю» на сегодняшний день находится на девятой строчке турнирной таблицы высшей шведской футбольной лиги. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «жёлто-чёрных» за последнее время. С разницей в три гола «Мьельбю» проиграл в финале Кубка Швеции «Хеккену». На выезде в матче позапрошлого тура Аллсвенсканы в сухую, пропустив пару голов, «жёлто-чёрные» уступили «Юргордену».

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Хальмстад» вгостях взял верх над командой «Мьельбю».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гётеборг» – 2.01

Ничья – 3.35

Победит «Мьельбю» – 3.65

Победит «Гётеборг» с форой -1.5 – 3.50

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.82

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.03

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

Исходом тотал больше 3.5 голов за матч завершились четыре личные встречи команд из пяти последних

Из десяти крайних матчей в четырёх «ангелы» потерпели поражения от своих соперников

За тот же период «жёлто-чёрные» проиграли в пяти встречах.

Прогноз

Девятый год пошёл, как «Мьельбю» не выигрывает у «товарищей». С большой долей вероятности «сине-белые» в предстоящем матче возьмут верх над гостями. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.01 на победу «Гётеборга».