«Гётеборг» – «Мьельбю»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Аллсвенсканы чемпионата Швеции «Гётеборг» – «Мьельбю», который состоится 3 июня 2023 года
«Гётеборг»
«Товарищи» из Гётеборга в турнирной таблице чемпионата Швеции занимают на текущий момент четырнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «сине-белых». 8 мая «нулёвку» раскатал «Гётеборг» на выезде с командой «Броммапойкарна» в матче 7-го тура Аллсвенсканы. Вничью «ангелы» сыграли с футбольными клубами «АИК» и «Хаммарбю».
29 мая в матче 10-го тура чемпионата в гостях со счётом 1:4 «товарищи» потерпели поражение от «Хеккена».
«Мьельбю»
«Мьельбю» на сегодняшний день находится на девятой строчке турнирной таблицы высшей шведской футбольной лиги. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «жёлто-чёрных» за последнее время. С разницей в три гола «Мьельбю» проиграл в финале Кубка Швеции «Хеккену». На выезде в матче позапрошлого тура Аллсвенсканы в сухую, пропустив пару голов, «жёлто-чёрные» уступили «Юргордену».
На прошлых выходных со счётом 2:0 «Хальмстад» вгостях взял верх над командой «Мьельбю».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Гётеборг» – 2.01
- Ничья – 3.35
- Победит «Мьельбю» – 3.65
- Победит «Гётеборг» с форой -1.5 – 3.50
- Обе забьют — нет – 1.91
- Обе забьют — да – 1.82
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.03
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73
Статистика
- Исходом тотал больше 3.5 голов за матч завершились четыре личные встречи команд из пяти последних
- Из десяти крайних матчей в четырёх «ангелы» потерпели поражения от своих соперников
- За тот же период «жёлто-чёрные» проиграли в пяти встречах.
Прогноз
Девятый год пошёл, как «Мьельбю» не выигрывает у «товарищей». С большой долей вероятности «сине-белые» в предстоящем матче возьмут верх над гостями. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.01 на победу «Гётеборга».