«Сириус» – «Вернаму»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Аллсвенсканы чемпионата Швеции «Сириус» – «Вернаму», который состоится 4 июня 2023 года

«Сириус»

«Сине-чёрные» из Уппсалы в турнирной таблице Аллсвенсканы находятся на данный момент на тринадцатой строчке. До победы в матче прошлого тура «Сириус» три месяца не выигрывал у своих оппонентов. 14 мая на выезде в сухую, пропустив три гола, подопечные Кристера Маттиасона проиграли «Мьельбю». Открыв счёт первым, «Сириус» дома уступил «Хальмстаду» в матче 9-го тура чемпионата Швеции (1:2).

На прошлых выходных со счётом 2:1 «сине-чёрные» в гостях обыграли «Броммапойкарну».

«Вернаму»

«Вернаму» после десяти матчей текущего сезона занимает в турнирной таблице чемпионата десятое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «бело-голубые» за последнее время. В матче 8-го тура Аллсвенсканы «Эльфсборг» одержал победу над «Вернаму». В позапрошлом туре с минимальным счётом дома команда Юнаса Терна уступила «Кальмару».

29 мая в гостях «Вернаму» взял верх над командой «Хаммарбю» со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сириус» – 2.03

Ничья – 3.50

Победит «Вернаму» – 3.45

Победит «Сириус» с форой -1.5 – 3.45

Обе забьют — нет – 2.13

Обе забьют — да – 1.67

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.80

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.94

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В четырёх матчах из десяти последних «Сириус» проиграл своим оппонентам

За тот же период «Вернаму» уступил в шести поединках.

Прогноз

Крайний раз команды встречались в сентябре прошлого года. Тогда «бело-голубые» выиграли в гостях у «Сириуса». В предстоящем матче гости снова одержат победу. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.45 на победу «Вернаму».