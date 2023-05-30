«Викинг» – «Мольде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Элитсерии чемпионата Норвегии «Викинг» — «Мольде», который состоится 4 июня 2023 года

«Викинг»

«Викинги» в турнирной таблице чемпионата Норвегии находятся на четвёртой строчке. Вспомним недавние футбольные поединки с участием «тёмно-синих». До поражения в прошлом туре «Викинг» не проигрывал своим соперникам в семи встречах к ряду. С разницей в один мяч «викинги» взяли верх над командой «Одд» в матче 7-го тура чемпионата (3:2). В 1/64 Кубка Норвегии в сухую, поразив пять раз ворота соперника, «тёмно-синие» обыграли «Форус ог Гаусел».

29 мая со счётом 1:5 «Викинг» потерпел поражение от «Будё-Глимта».

«Мольде»

«Мольде» на сегодняшний день занимает седьмое место в Элитсерии. Предлагаем рассмотреть несколько матчей с участием «сине-белых» за последнее время, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «викингами». 16 мая в матче 7-го тура «Олесунн» взял верх над «Мольде» с разницей в пару мячей. В сухую, забив четыре гола, подопечные Эрлинга Моэ уверенно обыграли команду «Сурнадал».

Со счётом 5:0 в матче прошлого тура «Мольде» одержал победу над «Саннефьёрдом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Викинг» – 2.90

Ничья – 3.55

Победит «Мольде» – 2.24

Победит «Мольде» с форой -1.5 – 3.70

Обе забьют — нет – 2.50

Обе забьют — да – 1.47

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.29

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.55

Статистика

Шесть крайних очных встреч завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру

Три победы одержали «викинги» в пяти последних матчах

За аналогичный период «сине-белые» выиграли в четырёх поединках.

Прогноз

Принимая во внимание статистику личных матчей команд, предлагаем сделать ставку на тотал. Обычно встречи данных команд радуют болельщиков обилием забитых голов. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 3.5 голов за игру коэффициент 2.29.