От плей-офф Лиги чемпионов до ФНЛ. Слуцкому пора вернуться к победам

1685648067

вчера, 22:34

Заговорили о возвращении Леонида Викторовича в РПЛ .

Слуцкий растерял былой шарм

Но пока не уничтожил репутацию, как некоторые коллеги. Розовощекий наставник после ФК «Москва» и «Крыльев Советов» оказался в ЦСКА . Тогда тоже хватало сомнений. Качался из-за нервов в кресле, напоминая привычку Лобановского. Но это совершенно другой человек по характеру и набору сильных качеств. Слуцкий довольно открытый, с чувством юмора, хотя не все его шутки смешные. Все-таки любитель, не профессионал в шоу-бизнесе.

А вот в тренерской юности к нему нейтральные фанаты относились намного лучше, чем сейчас. Вспомните, как в первом сезоне новый тренер ЦСКА вышел в плей-офф с «армейцами». Прошли уже тогда сильную «Севилью», вылетели только от будущего победителя — «Интера» Моуриньо. Спустя тринадцать лет Жозе в новом финале и ждет приглашение от ПСЖ . А для Слуцкого пришла пора искать себе новый клуб в РПЛ .

Скептик Гинер угадал с оценкой

Бывший босс Слуцкий говорил, что не видит смысла в переходе из ЦСКА в «Халл Сити». Возможно, тренер надеялся на английский успех и последующее приглашение в «Челси» к знакомому Абрамовичу? Учитывая, как работал Лэмпард, Леонид Викторович вряд ли оказался бы худшим наставником лондонского клуба нового века. Но после неудачи на Евро-2016 со сборной, слабой работы в Чемпионшипе и среднего отрезка в «Витессе» Слуцкий подрастерял статус наставника для чемпионов.

Говорил, что не откажет «Зениту», но не позвали. С «Краснодаром» не дружит. В «Локомотиве» после немцев не оказался. Команду доверили Галактионову. Также Леонид Викторович не спешит работать в «Сочи». Там начался странный период. Говорят, что летом команду ждет существенное обновление состава. С Хохловым им ничего особо не светит. Но и «Рубин» со Слуцким не смог легко пройти сезон в Первой лиге, невзирая на финансовый фактор и решение тренера остаться.

Слуцкому всего 52 года. Его козырь. Бердыев в 70 лет нашел клуб в РПЛ , пускай задержался в «Сочи» ненадолго. Но в будущем сезоне не удивляйтесь, если в случае неудач «Рубина» Рахимова его заменит именно ветеран. Слуцкий намного моложе, не потерял свой шанс возглавить даже «Зенит» после Семака. Или московские клубы, вроде «Динамо». Поскольку Николич выбрал деньги в Объединенных Арабских Эмиратах, то москвичи вспомнили о Леониде Викторовиче.

«Динамо» несложно перестроить

У москвичей будет шестой главный тренер за девять лет, не считая временных наставников. Это еще не показатель «Ахмата» из прошлого. Но сложно надеяться на стабильность, если нет тренера, который работает три года и провел сотню матчей. У «Динамо» был Кобелев, он долго работал. С ним не прошли «Селтик» в квалификации Лиги чемпионов, но попали в тройку. Кобелеву не хватило чемпионского класса, а вот у Слуцкого опыт «золота» имеется.

Три раза был чемпионом, дважды взял Кубок и дважды выиграл Суперкубок. Причем не сказать, что Слуцкий придерживается одной футбольной тактики. Видели атакующий ЦСКА с Еременко рядом с цепкой командой хитрого Вернблума. Видели две победы «Рубина» над «Зенитом» на контратаках. Клуб из Казани выходил в еврокубки под руководством Слуцкого. «Динамо», где состав точно сильнее, может оказаться его командой. Можно работать после точечных трансферов.

«Бело-голубые» выступили хуже возможностей. Йоканович не подошел живой команде. Да, Слуцкий точно не в лучшей форме. Грубо ошибался в «Рубине». Но в Казани нет таких менеджеров, как Пивоваров и Бувач. Даже если Желько подумывали уволить, известному специалисту могут дать последний шанс. Если Слуцкий вернет в «Динамо» нормальный футбол, то это назначение может спасти и тренерскую карьеру, и менеджеров клуба. И саму команду от бегства лидеров.

Другие кандидаты могут отказаться

Перспективный иностранец, вроде Шварца, не приедет. Из россиян называли Кержакова. Сколько у Александра тренерских трофеев? Личка тоже пока сырой материал. Один сезон в «Оренбурге», где были жесткие перепады в игре, особенно в обороне, не говорит о нем как о наставнике для серьезной борьбы. Слуцкий не худший вариант для «Динамо», хотя все зависит от состояния Леонида Викторовича.

Когда тренер в сварливой фазе, то винит всех вокруг, кроме себя. Не понимает, как повернуть тактику и настроить селекцию. И его команду ждет крах. «Рубин» вылетел не только из-за оттока легионеров, о котором вечно говорил Слуцкий. У «Динамо» интересный для РПЛ состав. Но Йоканович не реализовал потенциал даже самого талантливого – плеймейкера Захаряна. Слуцкий может навести на поле порядок.

Если коллектив его примет, то наведут шороху в РПЛ , ведь «Краснодар» и четыре команды из Москвы в примерно равных условиях. Только если вся пятерка при поддержке «Ростова» прибавит с лета, то есть шанс толпой побить «Зенит». Пока Семак не собирает много ничьих и поражений от самых сильных, в РПЛ будет один и тот же чемпион. И самый простой путь возрождения интриги – угадать с тренерами.

К Слуцкому можно относиться по-разному. Он точно не тот, кто контролирует каждый шорох в клубе и хочет быть диктатором. Ему стоит запретить разговоры о судействе во благо команды. Но по российским меркам это сильный наставник. Точно жаждет реванша после серии неудач. Тренер Слуцкий не слабее, чем Николич. Если серб был главным кандидатом Бувача, то можно смело звать Леонида Викторовича.