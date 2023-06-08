«Пари НН» – «Родина» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на плей-офф РПЛ «Пари НН» – «Родина», который состоится 10 июня 2023 года

«Пари НН»

Команда из Нижнего Новгорода очень уверенно сыграла первый матч и практически решила вопрос с сохранением прописки. Отыграть на выезде три мяча представителю ФНЛ будет очень непросто, однако списывать со счетов его все-так не рекомендуется. Матч на поле «Пари НН» вряд ли будет проходить на высоких скоростях, ведь хозяевам не нужно идти вперед и добывать результат.

7 июня «Пари НН» крупно обыграл на выезде «Родину» (3:0), а третьего числа на своем поле одолел «Химки» (2:0).

«Родина»

«Родина» оказалась не готова к поединку с соперником из РПЛ и не имела много шансов оказать достойное сопротивление в первом матче. Теперь коллективу на выезде предстоит сделать практически невозможное, однако в это практически никто не верит. Тем не менее, матч обещает быть интересным и на него придут зрители, а поэтому вряд ли будет скучно. В игре с «Пари НН» гостям придется отыгрывать три безответных мяча.

7 июня «Родина» проиграла на своем поле первый матч плей-офф с «Пари НН» (0:3), а третьего числа поделила очки в последнем туре с «Рубином» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пари НН» – 1.4

Ничья – 3.7

Победит «Родина» – 13

Статистика

Семь последних матчей «Пари НН» завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из шести последних матчей «Родины» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Пари НН» выиграл два последних поединка у «Родины»

Прогноз

Поставить на «Пари НН» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. В первом матче команда из Нижнего Новгорода показала, что гораздо сильнее «Родины» и в ответной встрече у хозяев не должно возникнуть проблем.