У «Боруссии» есть замена Беллингему. Эти игроки принесут клубу сотни миллионов евро

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вчера, 18:55

Продолжение намеченного вектора.

Джуд Беллингем все-таки нашел себе новую команду – у дортмундцев элитного хавбека забрал мадридский «Реал». Грустить немцы, конечно, будут, но недолго – во-первых, из-за выбранного курса, во-вторых, из-за молодежи, которая может занять место англичанина во главе проекта.

Продолжают курс на топ-трансферы

«Черно-желтые» в последние годы провернули уже несколько крупных сделок и прилично заработали на молодых талантах. Скауты «Боруссии» работают отлично – находят перспективных игроков, доводят их до топ-уровня и отдают в европейские гранды. Первопроходцем стал Усман Дембеле – летом 2016-го «Боруссия» забрала его у «Ренна» за 35 миллионов евро, а всего через год продала в «Барсу» — за 135 млн.

Затем был Джейдон Санчо – тоже вингер, но который не пригодился «Манчестер Сити». В 18-19 лет англичанин набил 12 голов и 18 ассистов за сезон в Бундеслиге, затем улучшил показатели – на Джейдоне дортмундцы выручили 85 млн евро (платил МЮ ).

Эрлинг Холанд вполне мог бы стать самой выгодной продажей для немецкого гранда – норвежец поразительно быстро адаптировался к уровню чемпионата Германии после игры за австрийский «Зальцбург» — и на момент перехода Эрлинга в «Ман Сити» его трансферная стоимость оценивалась в 150 миллионов евро. Вмешался фактор истекающего следующим летом контракта – «горожане» урвали за 60 млн.

И теперь Беллингем – возможно, главный талант поколения для английского футбола, который отказался ехать в родной чемпионат. Выбрал «Реал» — а сумма компенсации для «Боруссии» вновь составила 100 млн евро.

Каждый раз немцы находили того, кто станет лицом их проекта и подарит своим трансфером круглую сумму. На этот раз претендентов тоже достаточно. Начнем с неочевидных.

Том Розе

Молодой немецкий левый защитник проводит второй сезон в системе клуба и успел дебютировать в Бундеслиге – в прошлом чемпионате отыграл 2 матча и отметился голом. В завершившейся кампании снова дважды появлялся на поле – оба раза против «Кельна№, в одной из встреч отметился ассистом.

Латераль успел пройти всю немецкую вертикаль от молодежных команд „Рендсбургер“, „Будельсдорфер TSV“, „Санкт-Паули“ и пр. до команды U-19 „Боруссии“ — и следующем сезоне наверняка попадет в основную обойму. Конкурировать предстоит с Геррейрой и Шульцем.

Юлиен Дюранвилль

17-летний вингер появился в немецком гранде совсем недавно – минувшей зимой. До этого бельгиец провел дебютный сезон за „Андерлехт“ и вышел на поле в 6 матчах родного чемпионата, отметившись голом в ворота „Левена“. Дортмундцы решили подписать игрока – и выплатили бельгийской команде 8,5 миллионов евро.

Момента, когда Юлиен по-настоящему заявит о себе, вероятно, придется подождать – до мая он восстанавливался после серьезной травмы и появился на поле лишь в заключительном туре Бундеслиги против „Майнца“ (2:2).

Джейми Байно-Гиттенс

Тоже англичанин, тоже вингер, тоже не пригодился „Манчестер Сити“ — история, как с Джейдоном Санчо. Джейми пришел в „Боруссию“ осенью 2020 года, а за основу дебютировал в сезоне 2021/22 (4 матча в Бундеслиге). Молодого футболиста стараются постепенно подводить к основе – если в прошлой кампании он только набирался опыта, то в этой стал чаще привлекаться к играм, несколько раз даже выходил в старте – и забил „Фрайбургу“, „Аугбургу“ и „Вердеру“, отдал ассист с „Гертой“.

Смущает только травматичность Байно-Гиттенса – сентябрь-ноябрь он пропустил из-за травмы плеча, по этой же причине оказался в лазарете в мае. Сейчас у Джейми будет достаточно времени на восстановление – а в следующем чемпионате предстоит серьезная борьба за место в старте.

Юссуфа Мукоко

А вот этот футболист созрел раньше остальных – причем сделал это в академии „Боруссии“. Завершившийся сезон стал поворотным, после которого об имени страйкера узнали европейские гранды.

Юссуфа привлекался к играм за основу еще в 2020 году, но в кампании-2020/21 отметился лишь тремя голами в 14 матчах. Теперь он появлялся на поле уже в 26 встречах чемпионата, причем успел забить „Униону“ с „Баварией“, а за весь сезон Бундеслиги наколотил 7 мячей и отдал 4 ассиста. Вторая часть сезона прошла менее результативно, хотя после межсезонья немцу вполне по силам забрать у Себастьяна Аллера статус игрока основы. А интерес к нападающему, тем временем, уже проявляет „Барса“.

Джованни Рейна

Американец к 20 годам даже успел потерять в цене – пик пришелся на сезон 2020/21, в котором он за 32 матча в Бундеслиге забил 4 гола и отдал 7 ассистов. Тогда его рыночная стоимость достигала 42 млн евро, теперь – 28. За это время полузащитник успел пройти через длительное восстановление после травмы, потерю места в основной обойме. Сейчас Джованни начинает свой путь заново. И первый шаг сделан правильно – 7 голов и 2 ассиста в минувшем чемпионате.

Карим Адейеми

Самый дорогой лот дортмундцев среди молодежи – он оценивается в 35 миллионов евро. Карим первые годы профессиональной карьеры провел в „Зальцбурге“ и постепенно дорос до основного бомбардира команды. „Боруссия“ забрала вингера, когда тот забил за „Ред Булл“ 19 голов в чемпионате-21/22.

И Адейеми оказался готов для того, чтобы сразу влиться в основу. Он регулярно выходил на поле в минувшем розыгрыше Бундеслиги, периодически появлялся в старте – а по итогам кампании в его активе 6 голов и 6 ассистов.