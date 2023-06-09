«Реал» подписал своего воспитанника

«Реал» объявил о подписании защитника «Райо Вальекано» Франсиско Гарсии.
23-летний футболист является воспитанником «сливочных». В «Райо» испанец перебрался в 2020 году на правах аренды из «Кастильи», а летом 2021-го стал игроком команды на постоянной основе.
В сезоне 2022/23 Гарсия провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
А теперь ещё и всего за 5 миллионов (такова была цена обратного выкупа, реально по ТМ он стоит вдвое дороже) "Реал" выкупил обратно своего воспитанника, который сможет заменить Менди и Камавинга наконец-то сможет вернуться в полузащиту, ведь, как неплохо он не играл бы на фланге, он подчёркивал, что хочет играть в центре.
А теперь ещё и всего за 5 миллионов (такова была цена обратного выкупа, реально по ТМ он стоит вдвое дороже) "Реал" выкупил обратно своего воспитанника, который сможет заменить Менди и Камавинга наконец-то сможет вернуться в полузащиту, ведь, как неплохо он не играл бы на фланге, он подчёркивал, что хочет играть в центре.