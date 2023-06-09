«Реал» подписал своего воспитанника

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вчера, 16:27

«Реал» объявил о подписании защитника «Райо Вальекано» .

23-летний футболист является воспитанником «сливочных». В «Райо» испанец перебрался в 2020 году на правах аренды из «Кастильи», а летом 2021-го стал игроком команды на постоянной основе.

В сезоне 2022/23 Гарсия провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.