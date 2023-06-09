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«Реал» подписал своего воспитанника

вчера, 16:27

«Реал» объявил о подписании защитника «Райо Вальекано» Франсиско Гарсии.

23-летний футболист является воспитанником «сливочных». В «Райо» испанец перебрался в 2020 году на правах аренды из «Кастильи», а летом 2021-го стал игроком команды на постоянной основе.

В сезоне 2022/23 Гарсия провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:26
Приветствкю! Знаешь, я тоже против перехода Конселу, хотя он по типажу полностью игрок которых ценит Артета(универсал)...плюс опыт игры в АПЛ....по тем же принципам был приобретен и Зинченко....
Как по мне, лучше взять конкретного профильного игрока. Я по возможности стараюсь следить за молодыми игроками не из топ лиг, которые могли бы заиграть на топ уровне, так вот мне очень пригледелся левый защитник АЗ Алкмара венгр Милош Керкез....он очень мобилен, бороздит свой фланг и думаю скоро перейдет либо в клуб из Эрадивизии по крупнее, либо в чемпионат по сильнее....думаю и нам бы он подошел
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ uqyx2dhe3rbt (раскрыть)
вчера в 17:46
Вы уверены что это была его мечта?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:31
Жаль, в это время "Арсенал", видимо, продолжит сбитых лётчиков из МС подписывать в лице Канселу, он меня в принципе и так бесил как игрок, но я просто не понимаю, как они вообще ведут переговоры о его покупке, если он был одним из худших защитников на ЧМ, его тупо Гана два раза продавила в первом матче, да и в созидании он был дном.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:29
Перес начинает меня радовать этим летом. Сначала подписали Биллингема за 103 миллиона... По нынешним ценам для самого перспективного плеймейкера мира это очень недорого.

А теперь ещё и всего за 5 миллионов (такова была цена обратного выкупа, реально по ТМ он стоит вдвое дороже) "Реал" выкупил обратно своего воспитанника, который сможет заменить Менди и Камавинга наконец-то сможет вернуться в полузащиту, ведь, как неплохо он не играл бы на фланге, он подчёркивал, что хочет играть в центре.
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:51
Фран Гарсия провел полноценный сезон в ЛаЛиге,отыграв во всех 38 матчах турнира! Фран является,воспитанником Кастильи, так что можно сказать вернулся домой! Мадридский клуб воспользовался правом первоочередного выкупа игрока за фиксированную сумму в 5 млн ....что же, за млн получили вполне интересного игрока. Думаю Гарсия сполна заменит Менди. По манере игрок похож на Дани Карвахаля, но чуть надежнее играет в обороне. Возможно таким трансфером Реал закроет проблемную позицию на много лет, а мы будем наблюдать за молодым(хотя уже 23 года ему) многообещающим игроком
uqyx2dhe3rbt
uqyx2dhe3rbt
вчера в 16:34
Сбылась у парня мечта детства
Гость
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