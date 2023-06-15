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Уэльс – Армения : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:12
Уэльс – Армения : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию Евро 2024 Уэльс – Армения, который состоится 16 июня 2023 года

Уэльс

Сборная Уэльса не очень качественно выступила на ЧМ 2022 и теперь очень хочет реабилитироваться перед болельщиками, пройдя отбор на Евро 2024. После двух туров коллектив делит первое место с Хорватией, имея в активе по четыре балла и предстоящий матч с Арменией станет одним из определяющих для обеих сборных. Данную встречу можно смело назвать одной из центральной в этот игровой день и зрители, пришедшие на стадион, точно не разочаруются в качестве футбола.

28 марта сборная Уэльса переиграла на своем поле Латвию (1:0), а 25 числа вырвал ничейный результат на выезде с Хорватией (1:1).

Армения

Сборной Армении в этой квалификации будет очень сложно, ведь первый тур был проигран, а предстоящей встрече шансов побороться за очки будет тоже не очень много. Коллектив еще не набрал очков и отстает от Турции на три пункта, при этом имея на одну сыгранную игру меньше. Даже ничья станет прекрасным результатом для гостей, ведь она не позволит прямому конкуренту оторваться еще сильнее.

28 марта сборная Армении сыграла вничью в товарищеском матче с Кипром (2:2), а 25 числа уступила в квалификации Турции (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Уэльс – 1.42
  • Ничья – 4.6
  • Победит Армения – 7.9

Статистика

  • Армения не может выиграть уже девять матчей подряд во всех турнирах
  • Четыре домашних матча Уэльса на своем стадионе завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Два последних матча между сборными завершились ничейным результатом
  • Семь из восьми последних матчей Армении завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Предполагаем, что команды не порадуют зрителей большим количеством мячей, поэтому хотя бы одна сборная не сможет отличиться в воротах соперника.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:12
После очередного провала на международной арене, на этот раз в Лиге Наций, там Армения последнее место в группе заняла, федерация футбола снова сменила тренер. От услуг испанца Капарроса отказались, к услугам тренера, на то время сборной Украины Петракова прибегли. Пока, что эта ротация положительного результата не принесла. Дебютный матч текущей квалификации был проигран туркам 1-2. Товарняк с Кипром сыграли вничью 2-2. С предстоящим соперником "горцы" пересекались в уже далёком 2001 году. И как ни странно расписали с ним два мало-результативных мирных исхода. Нынче ситуация качественно изменилась в стане Уэльса и осталась такой же в сборной Армении. Если раньше большинство сборников валлийцев представляли Первую лигу английского футбола, в лучшем случае Чемпионшип, то сейчас её представители выступают за Ноттингем, Фулхэм,, Лестер. Играют за французские Ниццу и Ренн. Итальянскую Специю. В Армении из легионеров можно выделить разве, что Адамяна играющего за Кёльн. А так после завершения карьеры в сборной Мхитаряна на фамилиях игроков сборной глазу зацепиться не за кого. Опираясь на имеющуюся информацию осмелюсь предположить, что "драконы" сумеют отобрать у "горцев" все три очка. Причём сделают это в относительно скромной форме. По крайней мере больше 4 голов зрители наверняка не увидят.
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