Фарерские острова – Албания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Фарерские острова – Албания, который состоится 20 июня 2023 года
Фарерские острова
Сборная Фарерских островов на текущий момент находится на пятой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «островитян». 24 марта ничейным исходом завершилась игра 1-го тура квалификации на Евро со сборной Молдовы (1:1). Через три дня в товарищеской встрече с минимальным счётом «рыбаки» уступили на выезде сборной Северной Македонии.
17 июня в матче 3-го тура группового этапа квалификации со счётом 3:0 чехи обыграли «красно-сине-белых» из Фарерских островов.
Албания
«Горные орлы» в турнирной таблице группы E занимают на сегодняшний день третье место. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «красно-чёрных». Из четырёх товарищеских матчей, которые команда провела осенью прошлого года, только в одной встрече албанцы одержали победу. 19 ноября в сухую, поразив дважды ворота соперника, сборная Албании обыграла национальную команду Армении. С минимальным счётом в матче 2-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 поляки обыграли албанскую сборную.
В игре 3-го тура квалификации на своём поле со счётом 2:0 «горные орлы» обыграли сборную Молдовы.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Фарерские острова – 5.60
- Ничья – 3.55
- Победит Албания – 1.72
- Победит Албания с форой -1.5 – 3.00
- Обе забьют — нет – 1.60
- Обе забьют — да – 2.29
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.38
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.56
Статистика
- Две победы одержали «островитяне» в десяти последних матчах
- За аналогичный период «горные орлы» также одержали две победы
- В двух крайних матчах «рыбаки» не забили ни одного гола.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.72 на победу сборной Албании. «Горные орлы» вполне ещё смогут побороться за второе место в своей группе и в предстоящем матче албанцы возьмут свои три очка.