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Фарерские острова – Албания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:15
Фарерские острова – Албания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Фарерские острова – Албания, который состоится 20 июня 2023 года

Фарерские острова

Сборная Фарерских островов на текущий момент находится на пятой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «островитян». 24 марта ничейным исходом завершилась игра 1-го тура квалификации на Евро со сборной Молдовы (1:1). Через три дня в товарищеской встрече с минимальным счётом «рыбаки» уступили на выезде сборной Северной Македонии.

17 июня в матче 3-го тура группового этапа квалификации со счётом 3:0 чехи обыграли «красно-сине-белых» из Фарерских островов.

Албания

«Горные орлы» в турнирной таблице группы E занимают на сегодняшний день третье место. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «красно-чёрных». Из четырёх товарищеских матчей, которые команда провела осенью прошлого года, только в одной встрече албанцы одержали победу. 19 ноября в сухую, поразив дважды ворота соперника, сборная Албании обыграла национальную команду Армении. С минимальным счётом в матче 2-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 поляки обыграли албанскую сборную.

В игре 3-го тура квалификации на своём поле со счётом 2:0 «горные орлы» обыграли сборную Молдовы.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Фарерские острова – 5.60
  • Ничья – 3.55
  • Победит Албания – 1.72
  • Победит Албания с форой -1.5 – 3.00
  • Обе забьют — нет – 1.60
  • Обе забьют — да – 2.29
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.38
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.56

Статистика

  • Две победы одержали «островитяне» в десяти последних матчах
  • За аналогичный период «горные орлы» также одержали две победы
  • В двух крайних матчах «рыбаки» не забили ни одного гола.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.72 на победу сборной Албании. «Горные орлы» вполне ещё смогут побороться за второе место в своей группе и в предстоящем матче албанцы возьмут свои три очка.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:33
Вряд ли кто-то станет спорить, что албанцы объективно сильнее сборной Фарерских островов. Вполне вероятно, что аутсайдер на своём поле даст сопернику хоть какой-то бой, но вот отобрать очки у оппонента у хозяев вряд ли получится. Поэтому не стану ничего выдумывать и просто заиграю победу фаворита в этом матче за довольно неплохой коэффициент!
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