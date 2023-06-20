Фарерские острова – Албания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Фарерские острова – Албания, который состоится 20 июня 2023 года

Фарерские острова

Сборная Фарерских островов на текущий момент находится на пятой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «островитян». 24 марта ничейным исходом завершилась игра 1-го тура квалификации на Евро со сборной Молдовы (1:1). Через три дня в товарищеской встрече с минимальным счётом «рыбаки» уступили на выезде сборной Северной Македонии.

17 июня в матче 3-го тура группового этапа квалификации со счётом 3:0 чехи обыграли «красно-сине-белых» из Фарерских островов.

Албания

«Горные орлы» в турнирной таблице группы E занимают на сегодняшний день третье место. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «красно-чёрных». Из четырёх товарищеских матчей, которые команда провела осенью прошлого года, только в одной встрече албанцы одержали победу. 19 ноября в сухую, поразив дважды ворота соперника, сборная Албании обыграла национальную команду Армении. С минимальным счётом в матче 2-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 поляки обыграли албанскую сборную.

В игре 3-го тура квалификации на своём поле со счётом 2:0 «горные орлы» обыграли сборную Молдовы.

Котировки БК Pinnacle

Победит Фарерские острова – 5.60

Ничья – 3.55

Победит Албания – 1.72

Победит Албания с форой -1.5 – 3.00

Обе забьют — нет – 1.60

Обе забьют — да – 2.29

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.38

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.56

Статистика

Две победы одержали «островитяне» в десяти последних матчах

За аналогичный период «горные орлы» также одержали две победы

В двух крайних матчах «рыбаки» не забили ни одного гола.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.72 на победу сборной Албании. «Горные орлы» вполне ещё смогут побороться за второе место в своей группе и в предстоящем матче албанцы возьмут свои три очка.