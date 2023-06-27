Легенды «Реала» остаются в клубе. Кроос чуть не завершил карьеру, Модрича не отпустили к Роналду

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вчера, 15:38

Начо оставили на случай травм.

Начало летней трансферной кампании «Реала» — пособие по тому, как проводить смену поколений, сохраняя при этом почерк и философию команды. «Сливочные» не только оформили на данный момент главный трансфер лета, но и продлили контракты с тремя своими лидерами. Каждому из них уже больше 30 лет, самому возрастному – 37.

Прощание откладывается на год

В конце июня вопрос по Луке Модричу все-таки был решен – 37-летний полузащитник официально продлил контракт с испанским грандом до 2024 года. При этом хорвата пытались переманить к себе многие. В апреле сообщалось, что боссы мадридцев сомневаются, стоит ли предлагать новый договор такому возрастному игроку, а на финише сезона стали появляться инсайды, что заполучить Луку хотят в Саудовской Аравии. Команды из экзотического чемпионата после приезда Роналду задумали совершить прорыв в имидже лиги, заполучив еще одного обладателя «Золотого мяча» и других топ-игроков. Так, «Аль-Ахли» был готов платить хавбеку 80 миллионов евро в год – однако Модрич хотел продолжить играть за «Реал» вплоть до завершения карьеры.

К слову, хорватский хавбек – последний из троицы возрастных игроков, с кем «сливочные» переподписали контракты. До этого продлили Начо и Тони Крооса – тоже до следующего лета. Как и в случае с Лукой, руководство «галактикос» долго анализировало, стоит ли оставлять испанского центрбека и немца. Фернандес никогда не был на виду – им скорее закрывали дыры на поле. В текущем сезоне он успел поиграть на обоих флангах обороны. При этом в первой части сезона чаще оставался в запасе. Однако Начо – воспитанник «Реала», преданный своему клубу. Он является необходимой частью структуры команды – не устраивает скандалы из-за игрового времени, всегда готов помочь коллективу, выходя в старте или в концовке матча. Всегда быстро включается в игру – и надежен, когда заменить его оказывается некем. Положительные качества все-таки перевесили.

Кроос сам сомневался, стоит ли ему продолжать карьеру – еще осенью сообщалось, что немецкий хавбек склоняется к отказу от нового контракта с мадридцами. Правда, возраст не мешал ему регулярно появляться в старте и уверенно смотреться в центре поля. В результате начало трансферного окна для «сливочных» можно считать успешным – лидеров полузащиты они сохранили, плюс подписали Джуда Беллингема.

Продолжают вести игру

У такого решения сразу несколько сторон объяснения. Нематериальная – так клуб сохраняет преемственность поколений, новобранцы могут играть с легендами мадридцев, перенимать лучшие традиции испанского гранда, чтобы потом самим стать их хранителями. И более приземленная – все они продолжают приносить много пользы команде.

Самый яркий и интересный пример здесь – само собой, Модрич. Хорвату уже 37, но он в одном из величайших клубов мира сохраняет статус лидера на поле. Физические данные никак этому не мешают. За весь минувший сезон Ла Лиги полузащитник пропустил лишь один матч из-за повреждения. То же самое – в Лиге чемпионов. И это при конкурентоспособной молодежи в лице Камавинги и Вальверде. «Реалу» по-прежнему необходима его способность задавать темп в начальной стадии атаки и разрушать прессинг соперника.

Что касается Крооса, он пропускал игры чуть чаще – в то же время на скамейке немец оставался крайне редко. Анчелотти варьировал сочетания в центре поля – Тчуамени регулярно выходил опорником, а Модричу или Тони давали отдых, выпуская на их позиции Себальоса/Камавингу. К слову, часто немец и хорват были на поле одновременно. И в завершившемся чемпионате Кроос был довольно результативен – 2 гола и 4 ассиста в 30 матчах Ла Лиги.

Начо же опять показал себя как отличного игрока запаса и универсала. Испанец выходил не только в центре обороны – сменял Ферлана Менди и Алабу на левом фланге (у мадридцев лишь один профильный левый защитник), выходил справа, когда в лазарете оказались Лукас Васкес и Дани Карвахаль. От аналогичной ситуации в следующей кампании «Реал» не застрахован, а Фернандес – надежная и выгодная опция.

Отсрочка смены поколений

В том случае, когда речь заходит об этих троих, желание отложить смену поколений не идет во вред. Все по-прежнему тянут уровень «сливочных», а самому клубу можно не искать игроков в спешке. Центр поля по-прежнему хорошо укомплектован. Годом ранее ушел Каземиро – на его позицию приобрели Орельена Тчуамени. Вальверде и Камавинга – универсалы, которые помимо центра поля периодически оказываются на флангах. Дани Себальос хорош как при выходе на замену, так и в старте. Теперь к этой компании добавился главный талант поколения в Англии – Джуд Беллингем. Молодой полузащитник наверняка сразу будет получать много времени на поле – а Модрич и Кроос смогут больше времени тратить на восстановление.

Если говорить о центре обороны, с ней и так нет острых проблем. Помимо Начо в заявке «Реала» — еще 4 центрбека. Стоит разве что подыскать другого качественного игрока ротации на перспективу. Куда острее – необходимость усилить фланги обороны и найти топ-форварда.

В целом, у мадридцев не так много кадровых проблем – и продлив Крооса с Модричем, они избавились от одной из них.