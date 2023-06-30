«Фламенго» – «Форталеза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Фламенго» – «Форталеза», который состоится 2 июля 2023 года

«Фламенго»

«Стервятник» на данный момент в Серии A занимает третье место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Фламенго». В сухую, пропустив четыре гола, «красно-чёрные» потерпели поражение в гостях от «Брагантино» в матче 11-го тура чемпионата Бразилии. В игре прошлого тура «Стервятник» на выезде выиграл у «Сантоса» с разницей в один мяч (3:2).

29 июня со счётом 4:0 «Фламенго» обыграло дома эквадорскую команду «Аукас» в матче 6-го тура Кубка Либертадорес.

«Форталеза»

Восьмую строчку турнирной таблицы занимает «Форталеза» на сегодняшний день. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков «трёхцветных» за последнее время. На выезде с минимальным счётом «Лев» одержал победу над «Крузейро» в рамках матча 11-го тура Серии A. Дома в один мяч «Форталеза» выиграла у «Атлетико Минейро» в игре прошлого тура чемпионата Бразилии.

28 июня со счётом 2:1 «трёхцветные» в гостях взяли верх над «Палестино» из Чили в матче 6-го тура группового этапа Южноамериканского кубка.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фламенго» – 1.70

Ничья – 3.80

Победит «Форталеза» – 4.80

Победит «Фламенго» с форой -1.5 – 2.78

Обе забьют — нет – 1.97

Обе забьют — да – 1.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.95

Статистика

Четыре крайние личные встречи завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Только в одной игре из пяти последних «Фламенго» уступило своим соперникам

За аналогичный период «Форталеза» проиграла в двух футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.70 на победу «Фламенго». «Стервятников» отделяет одно очко от «Гремио». Уже после 13-го тура они могут обойти «мушкетёров».