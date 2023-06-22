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«Я чемпион из-за промаха с трёх метров». Легендарные осечки в футболе

вчера, 15:55
Роберто Баджо
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Незабываемые моменты.

Лукаку в финале ЛЧ-2023

Гвардиола напомнил о важности мгновения в футболе:

Я чемпион Европы, потому что нападающий не забил головой с трех метров.

Хосеп привел пример, когда его спросили о тренерском будущем Хави. Напомнил, что сам много лет готовился к победе в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити». А в прошлом «горожане» не выигрывали Лигу чемпионов из-за промахов своих нападающих, гола, когда атакующий игрок подыграл себе рукой, и мяча из офсайда. Цена одного момента в футболе очень высокая, поэтому так запоминаются эпичные промахи. Сэйвы Эдерсона и промашки Лукаку запомнятся надолго. Бедняга Ромелу и на чемпионате мира с Хорватией сыграл примерно так, как в Стамбуле.

Баджо в финале ЧМ-1994

Знаем, что не забили Барези и Массаро, но если бы Роберто Баджо отправил мяч в сетку ворот Таффарела, то у Пальюки оставался шанс, как у всей Италии. Но «божественный хвостик» промахнулся, а старый Аньелли назвал его «обделавшимся кроликом». Несправедливая оценка, ведь обладатель «Золотого мяча» в ряду с множеством коллег, которые не забивали в сериях пенальти. Трагичными для их команд были промахи Бекхэма, Трезеге и Терри, но все-таки пенальти в финале ЧМ-94 стал символом. Бразилия выиграла в скучном финале скучного турнира.

Вьери в плей-офф ЧМ-2002

Кто бы мог подумать, что хозяева азиатского чемпионата мира из Южной Кореи смогут пройти Италию? Есть большие вопросы по судейству Байрона Морено, ведь эквадорский арбитр испортил поединок плей-офф. А дальше будет еще один скандал – встреча команды Гуса Хиддинка с Испанией. Через шесть лет голландец со сборной России чисто пройдет Нидерланды в плей-офф Евро-2008. Но на ЧМ его успех на фоне скандалов. Что не отменяет задачи игроков сборной Италии. У Кристиана Вьери, любителя женщин и трансферов из клуба в клуб, был идеальный момент. Мог переписать футбольную историю, если бы Италия обыграла Испанию, а затем немцев в полуфинале.

Шевченко в финале ЛЧ-2005

У Андрея Николаевича сразу два промаха в великом финале «Милана» и «Ливерпуля». В серии он не реализовал пенальти, Дудек отразил удар. И хотя польский голкипер нагло покидал линию до ударов почти во всех случаях, то есть ответственность лежит на арбитре – даже в былых редакциях правил не было разрешено выскакивать так рано и далеко, еще по ходу матча у Шевченко была возможность забить. По иронии судьбы спустя восемнадцать лет на том же стадионе в те же ворота не сумел забить в концовке нового финала Лукаку. Дудек вытащил для «Ливерпуля» Кубок чемпионов, первый для клуба за два десятилетия. Это была первая победа «красных» в финале Лиги чемпионов.

Зидан в финале ЧМ-2006

Конечно, акцент на сэйвах в решающий момент. Зидан шикарно играл головой, он огорчал Бразилию за восемь лет до своего нового финала. Капитан и играющий тренер сборной Доменека вытащил свою неидеальную, хотя и звездную команду в финал чемпионата мира в Германии. Команды обменялись голами, Зидан сумел забить Буффону пенальти. Игра ушла в овертайм, где на 103-й минуте матча у Зинедина был шикарный момент, но Буффон в невероятном прыжке отразил мяч после удара головой. Дальше Матерацци заявил Зидану, что вместо его футболки возьмет сестру француза, получил лысой башкой в грудь. Ошарашенные действиями капитана напарники старались собраться, но в том финале был еще один эпичный промах – Трезеге не забил в серии пенальти.

Зико в четвертьфинале ЧМ-1986

Мало в истории сборных без чемпионского титула сильнее, чем команда Сократеса в середине восьмидесятых. Наверное, круче только Венгры с Пушкашем. Но у бразильцев была великолепная команда. По именам точно не уступали ни аргентинцам, которым суждено будет увидеть руку Бога, ни французам, с которыми встретились в четвертьфинале. Карека открыл счет, Платини сравнял, но дальше в ворота европейцев назначили пенальти. Пошел бить свежий Зико, но голкипер отразил его удар. В результате добрались до серии пенальти, где Зико забил, но Жулио Сезар попал в штангу, а Сократес проиграл голкиперу.

Рауль в четвертьфинале Евро-2000

Уоддл подводил сборную Англии на ЧМ-1990. У Айегбени есть промах на мундиале, который невозможно забыть. Игуаину снился в кошмарах его промах в финале против Германии. Но есть в истории другого турнира, чемпионата Европы, свой запоминающийся промах. Речь о пенальти на девяностой минуте в поединке Испании и Франции. Хотя «Красная Фурия» встретила чемпионов мира, был шанс зайти в овертайм. Мендьета уже реализовал пенальти в том матче, но решающий удар взял на себя Рауль Гонсалес. И пробил выше ворот. Франция прошла Португалию с Фигу. Затем в овертайме гол Трезеге стал золотым против крутой Италии. Первый успех Испании сместили на восемь лет, причем Рауля не было в заявке на Евро-2008.

Роббен в финале ЧМ-2010

Звучала песня «Waka, Waka» Шакиры, самый крутой из гимнов крупных футбольных турниров, не считая вечной классики в Лиге чемпионов. Гудели надоедливые дудки вувузелы. Как хорошо, что мода на них не стала повальной в футболе, а в УЕФА осенью 2010 года запретили их использование на европейских стадионах. Испания к тому времени была чемпионом мира и Европы, а спасибо им нужно сказать Икеру Касильясу. Арьен Роббен вышел в финале один на один, но голкипер сборной Испании отразил этот удар. Всего за два часа голландцы сумели нанести лишь пять ударов, ценность каждого была запредельной. Иньеста забил, Роббен промахнулся. Нидерланды проиграли второй финал ЧМ в своей истории. Промах Арьена соразмерен с неудачей Клюйверта в полуфинале Евро-2000 против Италии, когда Тольдо не мог спасти, но Патрик попал в штангу в пенальти по ходу матча.

Коло в финале ЧМ-2022

Один из главных матчей в истории футбола. Один из самых ярких поединков. Его исторический вес поймут чуть позже, ведь пока все увидели крутое шоу. Скалони чисто переигрывал Дешама, но затем сборная Аргентины при посильной помощи Мбаппе заставила фанатов в полосатых футболках переживать. Без сэйва Мартинеса после выхода один на один молодого форварда Коло Франция выиграла бы два чемпионата мира подряд. Но Эмилиано подарил Месси шанс стать чемпионом мира. И затем подтвердил свое священное намерение в серии пенальти. Лионель выиграл всё, теперь может отдыхать в Майами, ведь прошел футбол до конца.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:19, ред.
Отдельно бы хотел высказаться про футболиста Арьена Роббена. Жаль что в составе Челси не удосужилось взять кубок ЛЧ. Как по мне Бавария была для игрока чужим клубом  хоть и взял в Баварии кубок ЛЧ дом Роббена на те времена был Челси. Человек до сих пор как машина держит себя в спортивной форме участвует в марафонах по бегу. 
Блистательный голландец выделялся высокой скоростью, своеобразной пластикой и просто невероятной левой ногой. При этом даже несмотря на то, что его дриблинг казался многим весьма предсказуемым, никто из защитников так и не придумал, как ему противостоять. Ну а фирменной фишкой Роббена стало резкое смещение с правого фланга в центр, с последующим ударом левой ногой в дальний угол, еще к тому же очень хорошо мог зарядить и правой ногой. 
протон
протон
сегодня в 00:51, ред.
Уникальность Баджо в том, что он несколько раз за свою карьеру "восставал из пепла" Роберто Баджо стал предпоследним на сегодня итальянцем, которому достался "Золотой мяч"
Жизнь, по мнению Баджо, представляет из себя бесконечный цикл. "Смерть - лишь другая ее часть, невидимая нам, как обратная сторона Луны"
Баджо - единственный итальянский футболист, который забивал в трех Кубках мира.
Величайший итальянец, величайший футболист!
он сделал меня болельщиком сб. Италии на чм-94!!
В общем спасибо автору за статью. В этой статье игроки перечисленные все легенды футбола.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Nazi (раскрыть)
сегодня в 00:21
Во-во - никто не считает, почему то, что месси ПРОИГРАЛ 3 чм, все считают только тот, что он не без помощи судей выиграл. И, кстати, не говорят, что тренер, сумасшедший нап, вратарь, а именно месси прям один типа вытянул))) а по мне гризман, мбаппе, да тот же фернандеш играли поинтенсивнее гном-гномыча. Но конечно точность - этого у месси не отнять.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 00:16
Если речь о промахах мимо ворот, то 2 промаха гнома с пенальти против команд на "ч", рауль на че против испании, трезеге на чм, и отдельно игрока зенита с базелем, тогда ведь забей зенит - прошел бы 99%, а не забил - и базель прошел. Этим и прекрасно правило гола на выезде было, что если на последней минуте забивает при определенных условиях, то не сравнивает, а победу приносит. А ща увы(((
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ zim289 (раскрыть)
сегодня в 00:09
А причем здесь сто раз обсосанная стычка зизу и матерацци? Речь о промахах. Где промах? По воротам попал но там был буффон для которого сейв такого уровня - рядовое событие, по матерацци тоже попал.
zim289
zim289
вчера в 22:39, ред.
Если б Лаутаро дал пас на Лукаку в том 100% моменте, где МанСити накосячили, было бы как минимум 1:1 в основное время.
John 5mith
John 5mith
вчера в 21:55, ред.
"Иньеста забил, Роббен промахнулся. Нидерланды проиграли второй финал ЧМ в своей истории"
Третий. После финалов "золотого поколения" в 74 и 78.

Вспомнился не имеющий турнирного значения, однако не менее легендарный фейл Пиреса-Анри, пытавшихся через 20 лет повторить трюк Кройфа с Ольсеном.
volga.kot
volga.kot
вчера в 21:31
Промах Баджо в глазах до сих пор! Так смазал!!!
mbhwpcv8yxh7
mbhwpcv8yxh7
вчера в 21:30
Даже великие не застрахованы от осечек и промахов
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 20:03
«если бы Роберто Баджо отправил мяч в сетку ворот Таффарела, то у Пальюки оставался шанс, как у всей Италии.»

Против Бебету? Не смешите.
DXTK
DXTK
вчера в 19:27
Может Клюйверт и не забил с пенальти, но закончил ЕВРО 2000 одним из лучших бомбардиров турнира с 6 голами если не ошибаюсь.

PS А что вы сюда не добавили трех болванчиков которые поочередно на ЕВРО 2020 оставили Англию без титула в серии пенальти? А теперь понимаете почему МЮ ничего не может и Арсенал упустил титул? потому что эти три футболиста играют за эти команды........
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:46
Прошёл до конца - это да... В Европе точно... Но рейс Майами - Париж в октябре ещё будет.. Как бы многим этого не хотелось.. Это будет красиво и справедливо .. А психоз пусть останется неудачникам.. Хе..😄👍..
Nazi
Nazi
вчера в 17:10
Только чемодан с чипмсами "прошел футбол до конца" :) Если это новое дурацкое предложение вообще имеет смысл.. Пеле 3-жды ЧМ так и не прошел футбол до конца. Все эти Марадоны, Зиданы, Платини, Роналды (Зубастики), Анри, Круифы дошли лишь до полпути. А лейси с подарочным ЧМ прошел его вдоль и поперек.. Боже сущий на небесах, останови этот психоз :)
Elliada
Elliada
вчера в 16:48
Давай, Соккер. Пора выпустить статью об итогах сезона. А вспомнить есть что. Даже не помню более насыщенного на события сезона, чем этот. Победа Месси на ЧМ и отъезд из Европы, долгожданная победа МС в ЛЧ и завоеванный требл, переход Роналду, Бензема, Канте в СА, провалы Ливерпуля и Челси, "золото" Барселоны, первая победа Наполи в чемпионате со времен Марадоны, чемпионство Баварии в последнем туре, первый сезон Холанна в МС, победа Испании в ЛН и другие яркие события.
Elliada
Elliada
вчера в 16:38
На мой взгляд, Баджо вообще не заслужил критики. В одиночку затащил убогую Италию в финал, забивая на каждой стадии плей-офф. Сейчас многие забыли или не знают, что у бразильцев был удар в запасе. То есть, если бы Баджо забил, то Бразилия могла бы выиграть ЧМ своим ударом
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:13, ред.
Лакака в этом списке лишний имхо. Великие иногда промахиваются, кривоногий бельгиец же скорее заруинил всё, что мог, и не великий он ни капли.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:12, ред.
Как, каааак сюда затесалось бельгийское полено ... тут же одни легенды
Не ошибается тот кто ничего не делает, но это не про Лукаку правило
shlomo
shlomo
вчера в 16:11
Спасибо за статью.

Баджо....... Смотрел этот чемпионат полностью на двух каналах, где в записи, в основном в прямом эфире, а финал так вообще чуть ли на утро пришелся!! Игра была сухая, можно сказать до первой ошибки!! Но в итоге 0:0!

Весь плей-офф тащил на себе Скуадру Адзурру. В финальном матче провел на изнуряющей жаре 120 минут. По состоянию здоровья же вообще не должен был играть. И ввобще, я думаю, история с этим пенальти немного раздута. Баджо вытащил Италию в финал, так что обвинять его в чём-то глупо. В истории футбола было полно подобных незабитых одиннадцатиметровых....

Ну а так что, фортуна, лотерея... Роберто в тот раз не повезло, но карьера, достижения и признание всего футбольного сообщества, показала его величие и талант, которые остались на всю жизнь, а прошло-то 29 лет....
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