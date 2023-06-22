«Я чемпион из-за промаха с трёх метров». Легендарные осечки в футболе

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вчера, 15:55

Незабываемые моменты.

Лукаку в финале ЛЧ -2023

Гвардиола напомнил о важности мгновения в футболе:

Я чемпион Европы, потому что нападающий не забил головой с трех метров.

Хосеп привел пример, когда его спросили о тренерском будущем Хави. Напомнил, что сам много лет готовился к победе в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити». А в прошлом «горожане» не выигрывали Лигу чемпионов из-за промахов своих нападающих, гола, когда атакующий игрок подыграл себе рукой, и мяча из офсайда. Цена одного момента в футболе очень высокая, поэтому так запоминаются эпичные промахи. Сэйвы Эдерсона и промашки Лукаку запомнятся надолго. Бедняга Ромелу и на чемпионате мира с Хорватией сыграл примерно так, как в Стамбуле.

Баджо в финале ЧМ -1994

Знаем, что не забили Барези и Массаро, но если бы Роберто Баджо отправил мяч в сетку ворот Таффарела, то у Пальюки оставался шанс, как у всей Италии. Но «божественный хвостик» промахнулся, а старый Аньелли назвал его «обделавшимся кроликом». Несправедливая оценка, ведь обладатель «Золотого мяча» в ряду с множеством коллег, которые не забивали в сериях пенальти. Трагичными для их команд были промахи Бекхэма, Трезеге и Терри, но все-таки пенальти в финале ЧМ -94 стал символом. Бразилия выиграла в скучном финале скучного турнира.

Вьери в плей-офф ЧМ -2002

Кто бы мог подумать, что хозяева азиатского чемпионата мира из Южной Кореи смогут пройти Италию? Есть большие вопросы по судейству Байрона Морено, ведь эквадорский арбитр испортил поединок плей-офф. А дальше будет еще один скандал – встреча команды Гуса Хиддинка с Испанией. Через шесть лет голландец со сборной России чисто пройдет Нидерланды в плей-офф Евро-2008. Но на ЧМ его успех на фоне скандалов. Что не отменяет задачи игроков сборной Италии. У Кристиана Вьери, любителя женщин и трансферов из клуба в клуб, был идеальный момент. Мог переписать футбольную историю, если бы Италия обыграла Испанию, а затем немцев в полуфинале.

Шевченко в финале ЛЧ -2005

У Андрея Николаевича сразу два промаха в великом финале «Милана» и «Ливерпуля». В серии он не реализовал пенальти, Дудек отразил удар. И хотя польский голкипер нагло покидал линию до ударов почти во всех случаях, то есть ответственность лежит на арбитре – даже в былых редакциях правил не было разрешено выскакивать так рано и далеко, еще по ходу матча у Шевченко была возможность забить. По иронии судьбы спустя восемнадцать лет на том же стадионе в те же ворота не сумел забить в концовке нового финала Лукаку. Дудек вытащил для «Ливерпуля» Кубок чемпионов, первый для клуба за два десятилетия. Это была первая победа «красных» в финале Лиги чемпионов.

Зидан в финале ЧМ -2006

Конечно, акцент на сэйвах в решающий момент. Зидан шикарно играл головой, он огорчал Бразилию за восемь лет до своего нового финала. Капитан и играющий тренер сборной Доменека вытащил свою неидеальную, хотя и звездную команду в финал чемпионата мира в Германии. Команды обменялись голами, Зидан сумел забить Буффону пенальти. Игра ушла в овертайм, где на 103-й минуте матча у Зинедина был шикарный момент, но Буффон в невероятном прыжке отразил мяч после удара головой. Дальше Матерацци заявил Зидану, что вместо его футболки возьмет сестру француза, получил лысой башкой в грудь. Ошарашенные действиями капитана напарники старались собраться, но в том финале был еще один эпичный промах – Трезеге не забил в серии пенальти.

Зико в четвертьфинале ЧМ -1986

Мало в истории сборных без чемпионского титула сильнее, чем команда Сократеса в середине восьмидесятых. Наверное, круче только Венгры с Пушкашем. Но у бразильцев была великолепная команда. По именам точно не уступали ни аргентинцам, которым суждено будет увидеть руку Бога, ни французам, с которыми встретились в четвертьфинале. Карека открыл счет, Платини сравнял, но дальше в ворота европейцев назначили пенальти. Пошел бить свежий Зико, но голкипер отразил его удар. В результате добрались до серии пенальти, где Зико забил, но Жулио Сезар попал в штангу, а Сократес проиграл голкиперу.

Рауль в четвертьфинале Евро-2000

Уоддл подводил сборную Англии на ЧМ -1990. У Айегбени есть промах на мундиале, который невозможно забыть. Игуаину снился в кошмарах его промах в финале против Германии. Но есть в истории другого турнира, чемпионата Европы, свой запоминающийся промах. Речь о пенальти на девяностой минуте в поединке Испании и Франции. Хотя «Красная Фурия» встретила чемпионов мира, был шанс зайти в овертайм. Мендьета уже реализовал пенальти в том матче, но решающий удар взял на себя Рауль Гонсалес. И пробил выше ворот. Франция прошла Португалию с Фигу. Затем в овертайме гол Трезеге стал золотым против крутой Италии. Первый успех Испании сместили на восемь лет, причем Рауля не было в заявке на Евро-2008.

Роббен в финале ЧМ -2010

Звучала песня «Waka, Waka» Шакиры, самый крутой из гимнов крупных футбольных турниров, не считая вечной классики в Лиге чемпионов. Гудели надоедливые дудки вувузелы. Как хорошо, что мода на них не стала повальной в футболе, а в УЕФА осенью 2010 года запретили их использование на европейских стадионах. Испания к тому времени была чемпионом мира и Европы, а спасибо им нужно сказать Икеру Касильясу. Арьен Роббен вышел в финале один на один, но голкипер сборной Испании отразил этот удар. Всего за два часа голландцы сумели нанести лишь пять ударов, ценность каждого была запредельной. Иньеста забил, Роббен промахнулся. Нидерланды проиграли второй финал ЧМ в своей истории. Промах Арьена соразмерен с неудачей Клюйверта в полуфинале Евро-2000 против Италии, когда Тольдо не мог спасти, но Патрик попал в штангу в пенальти по ходу матча.

Коло в финале ЧМ -2022

Один из главных матчей в истории футбола. Один из самых ярких поединков. Его исторический вес поймут чуть позже, ведь пока все увидели крутое шоу. Скалони чисто переигрывал Дешама, но затем сборная Аргентины при посильной помощи Мбаппе заставила фанатов в полосатых футболках переживать. Без сэйва Мартинеса после выхода один на один молодого форварда Коло Франция выиграла бы два чемпионата мира подряд. Но Эмилиано подарил Месси шанс стать чемпионом мира. И затем подтвердил свое священное намерение в серии пенальти. Лионель выиграл всё, теперь может отдыхать в Майами, ведь прошел футбол до конца.