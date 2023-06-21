Сосед Месси и вечный чемпион РПЛ. Вспоминаем создателей победы над Нидерландами на Евро-2008

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вчера, 12:39

15 лет назад вышли в полуфинал Евро.

Победа над Нидерландами 21 июня особенная, ведь это заслуженный успех против сильного соперника. И не в глухой обороне. А вот дальше идут эмоции и воспоминания. Истошный вопль комментатора: «До свидания!», Павлюченко озадачил голландцев, ван Нистелрой отыгрался, но Торбинский избавил Акинфеева от еще одной серии пенальти в карьере. Ван дер Сар тоже умел выручить, голы с игры пригодились Хиддинку.

Гус сделал больно родной стране. Ван Бастен вылетел с крутым составом. Через два года Снейдер, ван дер Варт, Кёйт, де Йонг и ван Бронкхорст сыграют в финале чемпионата мира. И это наталкивает на главное огорчение того периода. В отличие от голландцев, которые сделали выводы, команда России не выиграла в Мариборе. Сильная команда Аршавина не сыграла на мундиале, где Уругвай был в полуфинале.

Зато спустя 15 лет после главной победы сборной России интересно вспомнить ее создателей — четырнадцать игроков и главного тренера. На днях они снова сыграли вместе, но чем занимаются?

Гус Хиддинк, 76 лет

Габулов считает, что команда 2008 года сильнее, чем состав 2018-го. Не удивительно, так как и состав был крутым, и Гус сильнее, чем Черчесов. Сейчас Хиддинк на пенсии, хотя недавно работал со сборной Кюрасао и консультировал Австралию. Специалист по работе со сборными, у которого в молодости была победа в кубке чемпионов, точно с теплотой вспоминает Евро-2008.

Андрей Аршавин, 42 года

Аршавина хотели уволить из «Зенита», но вдруг оказалось, что без Андрея умрет детский футбол в Санкт-Петербурге, поэтому остается. Аршавину с его острым умом не хватает усидчивости для полноценной работы спортивным директором «Зенита». Но поскольку это лучший полевой игрок страны последних тридцати лет, то без должности не останется.

Дмитрий Торбинский, 39 лет

Один из героев исторического матча, забил победный мяч в дополнительное время. Торбинский накануне Евро перешел из «Спартака» в «Локомотив» — привет Черчесову. Соседи позвали, чтобы Дмитрий связывал линии. Не реализовал талант, зато заработал денег. Торбинский открыл футбольную академию в США , живет рядом с детьми известных россиян в Майами, он сосед Месси.

Дмитрий Сычёв, 39 лет

Вышел на замену, а до турнира Хиддинк наигрывал его на правом фланге. Бывший форвард «Спартака» не раскрылся в «Марселе», зато задержался в «Локомотиве». Сычёв по сумме навыков – от игры головой до качества передач, выделялся. Дмитрий говорит, что хочет помогать «Локомотиву», но пока не зовут.

Динияр Билялетдинов, 38 лет

Талантливый воспитанник «Локомотива» мог показать на поле больше, если бы не травмы. Бегал за «Эвертон» и «Спартак», завершил карьеру в Литве. Сейчас Динияр учится на тренера вместе со многими участниками Евро-2008. Но, судя по его комментариям, вряд ли Билялетдинов станет сильным главным тренером.

Роман Павлюченко, 41 год

Сейчас это участник Медиалиги. Здесь все сильные и мало кто реализовал потенциал. «Спящий гигант» — прозвище Павлюченко в Лондоне. Роман заменил Погребняка на Евро, забил трижды, одного удара не хватило, чтобы разделить «Золотую бутсу» с Вильей. Удачная игра помогла оказаться в «Тоттенхэме», но дисциплины ему и Аршавину в АПЛ не хватило.

Иван Саенко, 39 лет

Как и Билялетдинов, сын тренера, только женских команд. Саенко воспитывался в немецких футбольных школах, на Евро-2008 попал как игрок «Нюрнберга». Шустрый был футболист. Зря перешел в «Спартак», рано завершил карьеру. Дальше у него и Кержакова выманил сотни миллионов рублей аферист. Надеемся, воронежец Саенко найдет хорошего нарколога, ведь у него не всегда были здоровые отношения с алкоголем.

Игорь Семшов, 45 лет

Семшов возглавляет клуб «Чайка», который выперли из Первой лиги за договорные матчи еще до появления в клубе бывшего хавбека «Динамо». На Евро-2008 Игорь отправился в статусе одного из лучших полузащитников тогда еще РФПЛ . В поединке против голландцев был заменен первым, но провел на турнире 5 матчей, заслуженный бронзовый призер.

Константин Зырянов, 45 лет

Даже слишком умный, как говорил Спаллетти. Зырянов тоже тренер, работает с «Черноморцем». Выиграл группу во Второй лиге, поднялся в Первую лигу. До этого Зырянов возглавлял молодежную команду «Зенита» и работал в академии клуба. На Евро-2008 был важным, его игровой интеллект спасал команду.

Сергей Семак, 47 лет

Где же он, где? Семак пятикратный чемпион России как тренер, наставник «Зенита». Молодой, но уже титулованный тренер. Капитан команды Хиддинка, связывал оборону и атаку. Один из героев Евро-2008, Загоракис сборной Хиддинка.

Юрий Жирков, 39 лет

Де-факто Жирков закончил карьеру пару лет назад. В «Химках» не задержался, здоровье победило. Юрий любит историю, может заниматься музейным делом. Наряду с Аршавиным среди самых сильных игроков в истории российского футбола нового века. Жаль лишь, что его толкнули в «Челси». В «Баварии» мог заиграть успешнее.

Денис Колодин, 41 год

На фоне остальных смотрится как деревенский парень в загородном клубе для выпускников мажорного университета. Но Колодин был выше классом, чем можно подумать. После игры Широкова в обороне против Испании тренерский штаб доверился Денису. В награду получили напарника для Игнашевича. Колодина все запомнили благодаря крику о «пушке страшной».

Сергей Игнашевич, 43 года

Один из самых качественных российских защитников в истории. Жаль, что Игнашевичу не хватило смелости, чтобы поиграть в «Милане» и клубах подобного калибра. И хорошо, что помогал Акинфееву реже пропускать на Евро-2008. Игнашевич также помог на ЧМ -2018, а теперь поднял «Балтику» в РПЛ . Перспективный тренер.

Александр Анюков, 40 лет

Как и Жирков, долго не хотел прощаться с карьерой футболиста. Завершил выступления в родной Самаре. Сейчас Анюков снова выигрывает титулы, потому что является участником тренерского штаба Семака. Возможно, останется ассистентом, но не исключено, что на определенном этапе попробует себя в роли главного.

Игорь Акинфеев, 37 лет

Самый молодой игрок той основы. Во всей заявке моложе был только Олег Иванов, но они с Акинфеевым одногодки. Игорь стал одним из лучших голкиперов турнира, хотя и не попал в итоговую символическую заявку, в отличие от Жиркова, Зырянова, Аршавина и Павлюченко. Испания огорчила Акинфеева, но с голландцами отразил семь ударов из восьми. И все знают, где сейчас Игорь – отдыхает после победы в Кубке России.