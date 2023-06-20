Экс-игрок сборной Сан-Марино вспомнил, как забил гол в ворота Англии

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вчера, 19:14

Давиде Гуальтьери, экс-нападающий сборной Сан-Марино, вспомнил, как забил гол в ворота национальной команды Англии.

Это произошло в 1993 году в поединке отборочного этапа чемпионата мира 1994 года. Футболист отметился забитым мячом уже через 8 секунд после начала встречи, но в итоге англичане победили со счетом 7:1.

Это не изменило меня. Но для Сан-Марино это можно сравнить с победой на чемпионате мира. Несколько лет назад к нам приезжала сборная Шотландии, фанаты сделали футболки в честь этого гола. Они зашли в магазин, где я работаю, чтобы поздравить меня с этим. Даже сейчас, спустя 30 лет, я, видимо, довольно популярен в Шотландии.

Давиде на данный момент работает продавцом в магазине, который специализируется на продаже компьютерной техники и сопутствующих товаров.