Любовь и ненависть в Глазго. Возвращение Брендана Роджерса в «Селтик»

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вчера, 18:57

Новая глава взаимоотношений специалиста с «кельтами».

В предыдущей серии

Брендан Роджерс пришел на пост главного тренера «Селтика» в 2016 году после работы в «Ливерпуле». До этого «кельтами» управлял норвежец Ронни Дейла, в своем последнем сезоне у руля команды взявший чемпионство, но не завоевавший национальные кубки. Специалист потом объяснил решение покинуть команду:

Здесь не было столько же денежных вложений, как при Брендане Роджерсе. У нашего штаба не было тех сумм, которые могли быть доступны другим тренерам. Я почувствовал, что команда при мне не выросла. За нас играло слишком много средних игроков. Под конец на меня давили так сильно, что, думаю, это повлияло на клуб и футболистов.

Роджерс пришел в успешный клуб с проблемами. Североирландец смог в первом же своем сезоне взять с командой требл: чемпионство, Кубок и Кубок Лиги. В Шотландии не разыгрывается Суперкубок, поскольку некоторые команды по ходу сезона могут встречаться друг с другом более 3 раз, это не привлекло бы зрителя.

Сезон получился для «кельтов» мощным и на клубном, и на индивидуальном уровне: Мусса Дембеле стал первым с 1973 года игроком «Селтика», который оформил хет-трик в дерби «Старой Фирмы». Однако в Лиге чемпионов была занята последняя строчка группы. В следующем сезоне снова требл, а в Лиге Европы вылет в 1/16 от «Зенита». В феврале 2019-го Роджерс покинул команду, чтобы попробовать силы в Англии, а шотландская команда в итоге снова возьмет все национальные чашки, но уже под руководством Нила Леннона.

Новый сезон, знакомый тренер

Действующий обладатель требла (да, снова), творцом которого во многом стал Анге Постекоглу, перешедший в «Тоттенхэм». В чемпионате «кельты» потерпели лишь 3 поражения (0:2 от «Сент-Миррена», 0:3 от «Рейнджерс» и 2:4 от «Хиберниана», с которым у команды имеется историческая связь). В Кубке Лиги спокойно прошли «Росс Каунти» и «Мазервелл», в полуфинале одолели «Килмарнок», а в главном поединке турнира окрасили дерби «Старой Фирмы» в бело-зеленые цвета. В Кубке все вышло еще проще: разгром «Гринок Мортон» и «Сент-Миррена», триумф в битве с «Хартс», минимальная победа над «Рейнджерс» и успех в финальной игре с «Инвернессом». Ложкой дегтя стала 4-я строчка в квартете Лиги чемпионов.

В сезоне 2023/24 парни Роджерса снова стартуют в группе ЛЧ . Но пока что главные битвы ждут клуб на трансферном рынке. Португальский вингер Жота, который сделал 11+11 в 33 матчах прошлого сезона, улетел играть в Саудовскую Аравию. Коллективу из Глазго удалось подписать новое соглашение на 4 года с одной из главных звезд команды – японцем Киого Фурухаси. Сам уроженец острова Хонсю ранее на вопросы о своем будущем отвечал дипломатично:

Пока я продолжаю забивать голы, а «Селтик» продолжает побеждать. Я слышал, что в Японии считают уровень шотландской лиги «невысоким». Конечно, топ-команды играют в очень хороший футбол, но у «Селтика» было много тяжелых игр. У разных людей могут быть разные мнения. Ценю свой опыт в «Селтике», это клуб с великой историей. Не знаю своего будущего, поэтому просто хочу наслаждаться каждым моментом в «Селтике». Но мне есть куда расти. Я хочу стать игроком, который забьет как можно больше голов. В следующем сезоне буду продолжать усердно работать, чтобы стать сильнее.

Что любопытно, Постекоглу заметил талантливого парня еще во время работы в Японии: Фурухаси тогда выступал за «Виссел Кобе», а австралиец руководил коллективом «Йокогама Ф-Маринос».

Мнения болельщиков разделились

Роджерс не смог спасти «Лестер» от вылета из АПЛ . Изначально специалист хотел взять паузу, но в итоге отменил свой отпуск.

Вернуться сюда – честь для меня. Я планировал сделать перерыв на год, но, когда пообщался с представителями клуба, а также изучил более глубоко его нынешнее положение, понял, что решение касательно моего будущего станет простым. Здесь было неплохо, но я пришел, чтобы побеждать. Наша основа – это внутренние трофеи, но в и Европе мы тоже кое-чего сможем достичь.

Но не все разделили позитивные эмоции наставника. Некоторые фанаты клуба не простили рулевого за его уход в «Лестер» посреди кампании 2018/19. Для «Селтика» тогда все закончилось хорошо, но потенциально это могло сделать финиш сезона не столь радостным, ибо тренерские перестановки влияют на результаты коллектива.

Джеймс Милнер, с которым Роджерс работал в стане «красных», не сомневается в тренере:

Я очень рад за Брендана. Он топ-менеджер, и я хотел подольше поработать с ним в «Ливерпуле», но, к сожалению, это было не так долго. Именно Роджерс привел меня в «Ливерпуль», так что мне есть за что его благодарить. Он добротный специалист, который проводит хорошие тренировки. В прошлый раз с «Селтиком» он добился убедительных результатов. Я уверен, у него все получится. Это искренний человек, заботящийся о своих игроках. Мы говорим о сильном тренере с точки зрения тактики.

«Селтик» ведет работу по укреплению состава команды. Норвежский полузащитник Один Тиаго Холм пришел в коллектив из «Волеренги», а из «Мельбурн Сити» приехал Марко Тилио, в активе которого есть матчи за австралийскую сборную. В прошлом сезоне он забил 10 голов и отдал 5 голевых передач в А-Лиге.

В рамках предсезонных сборов шотландский коллектив сразится с японскими командами «Йокогама Ф-Маринос» и «Гамба Осака». Планируется также встреча с «Атлетиком» из Бильбао. Защиту титула коллектив Брендана Роджерса начнет 5 августа домашней игрой против «Росс Каунти».

Прогноз «Соккер.ру»: многое будет зависеть от микроклимата в клубе. Роджерсу нужно постараться помириться с болельщиками команды, а также снова взять трофей, чтобы вернуть себе статус рулевого-победителя.