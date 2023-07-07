Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Антон Миранчук и Жемалетдинов имеют шансы перейти в ЦСКА

вчера, 18:33

Полузащитники «Локомотива» Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов могут продолжить карьеру в ЦСКА.

Трансферная стоимость каждого игрока составляет 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «армейцы» хотят усилиться португальским нападающим.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Гарре высказался о возможном уходе игрока из «Крыльев Советов»
Сегодня, 00:22
В «Локомотиве» оценили слухи о возможном уходе Миранчука и Жемалетдинова
Вчера, 23:32
Слухи«Спартак» не намерен продавать летом Зиньковского
Вчера, 22:47
СлухиКузяев может продолжить карьеру во Франции
Вчера, 20:59
Агент Паулинью прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА
Вчера, 17:31
СлухиЦСКА намерен подписать нападающего сборной Португалии
Вчера, 16:47
Сортировать
Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:20
Зато в Питере всё стабильно, истеричка Семак, всё наплакаться не может и лицемерно рассказывает как зенитушка корректен в деле с Фернандесом.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:46
Может лучше пойдет игра со сменой команды.
ВаняLOVE
ВаняLOVE
вчера в 22:29
ЦСКА мог заплатить и больше, если бы это был трансфер А за что платить если он ушел и достался ИНТЕРУ бесплатно.? Клуб принципиально не стал платить и сумма здесь непринципиально. А жд эксперт в своей тарелке - бросать кое что не вентилятор, в этом деле мастер.
ABir
ABir
вчера в 21:33
Локомотив опять в бизнес ударился
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:40, ред.
Чего там в столице твориться то ??
Креативят не по детски....
Завтра Абаскаль с Федотовым командами поменяются...

То Дзюба завёлся у некоторых.....потом Марио домой не пускают...затем Медину на плаху....теперь Миранчуки-Жемалетдиновы резко к Леннорычу ломятся....
Байкал-38
Байкал-38 ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 20:00
Согласен, сейчас в ЦСКА будут из кожи лезть лишь бы про Марио и Медину забыли, но такое не забывается!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:58
Рифат железобетонный игрок основы, который по сути пропустил прошлый сезон из-за травмы. В конце сезона его стали потихоньку выпускать не форсируя события.
У Рифата контракт ещё на один год и я думаю его скорее продлят, чем продадут.
С Антохой сложнее, после прошлогодней травмы он так и не вышел на свой уровень и даже когда его выпускали на поле он не оправдывал себя.
Мне лично не хочется, что бы они уходили, особенно Антоха.
sova147
sova147
вчера в 19:58
Надо не много потерпеть иначе сейчас столько будет шума!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:47
Если ЦСКА не может заплатить за Марио 300 тысяч, и платить 2,5 ляма, так как они продлили Дивеева, то откуда у них деньги на Миранчука и Жемалетдинова?
Не надо устраивать цирк на пустом месте!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:44
Марио предпочитает Зенит, Медина Спартак, ЦСКА распускает слухи про Антоху и Рифата...
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:28
А для ротации?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:14
Так то так, но оба они не игроки стартового состава. Хотя ребята неплохие, но не звезды.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:04
Каких только слухов не распустят
Futurista
Futurista
вчера в 18:58, ред.
Португальские машинисты из Локо)...
Capral
Capral
вчера в 18:53
Для Локо- очевидная потеря, а для ЦСКА- безусловное приобретение.
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 18:47
Ключевое слово могут, но не совсем понимаю чем Локо для них плох.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 