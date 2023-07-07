Антон Миранчук и Жемалетдинов имеют шансы перейти в ЦСКА

Полузащитники «Локомотива» Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов могут продолжить карьеру в ЦСКА.
Трансферная стоимость каждого игрока составляет 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «армейцы» хотят усилиться португальским нападающим.
Полузащитники «Локомотива» Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов могут продолжить карьеру в ЦСКА.
Трансферная стоимость каждого игрока составляет 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «армейцы» хотят усилиться португальским нападающим.
У Рифата контракт ещё на один год и я думаю его скорее продлят, чем продадут.
С Антохой сложнее, после прошлогодней травмы он так и не вышел на свой уровень и даже когда его выпускали на поле он не оправдывал себя.
Мне лично не хочется, что бы они уходили, особенно Антоха.
У Рифата контракт ещё на один год и я думаю его скорее продлят, чем продадут.
С Антохой сложнее, после прошлогодней травмы он так и не вышел на свой уровень и даже когда его выпускали на поле он не оправдывал себя.
Мне лично не хочется, что бы они уходили, особенно Антоха.