Тен Хаг выгоняет из МЮ звёзд. Нужны деньги на трансфер своего Холанда

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вчера, 16:24

Эрик устал от затянутых переговоров.

Санчо, Магуайр, МакТоминэй и Фред должны уйти

Авторитетные британские источники настаивают, что тренер МЮ дал две недели на уход четырех бывших игроков основы. МакТоминэй не будет играть, когда есть Каземиро, Фернандеш и новичок Маунт, взявший «проклятый номер». Фред не нужен, когда есть Эриксен на скамейке. Дорогой Санчо не заиграл в основе. И если «Тоттенхэм» готов заплатить за Джейдона, то игроку выгодно уйти туда, где ему подарят игровую практику. Сака вряд ли пустит конкурента в основу сборной Англии, но есть ведь задача попасть в заявку Саутгейта, что со скамейки МЮ сделать сложно.

Фред интересен «Ньюкаслу», Гимараесу и Тонали могут искать напарника с большим опытом в еврокубках. Про Магуайра давно и много сказано, тен Хаг не хочет, чтобы Харри оставался в заявке. Голландец устал от переговоров Глейзеров и катарцев, поэтому просит хотя бы попрощаться с названной четверкой без задержек – дал две недели. Первый тур АПЛ в середине августа, нужно наиграть новые связи. У МЮ на старте «Вулверхэмптон», «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест», нужно сразу набирать очки, не повторяя ошибку прошлого сезона. Тогда у Эрика не было нападающего, способного решить все проблемы. Сейчас такого активно ищут.

Также планируют пятое прощание с вингером Гринвудом. И этот трансфер важен для ключевой сделки тен Хага, так как англичанин может отправиться в «Аталанту», где играет фанат «Манчестер Юнайтед», чья рыночная стоимость подскочила в десять раз всего за один год.

Хёйлунд с детства за МЮ , как Холанд за их соседей

Эрлинг фотографировался в Норвегии с ребенком в форме МЮ , закрыл рукой эмблему и посоветовал купить новую одежду. Пару лет назад юный нападающий не был таким категоричным, хотя с первого года жизни уроженца Лидса можно было увидеть в футболке «Манчестер Сити», ведь за «горожан» играл его отец. Но Сульшер – бывший тренер МЮ , давно знал о Холанде и отчаянно пытался заманить его в состав «красных дьяволов». Эрлинг забил 20 мячей в 50 матчах за «Мольде» под руководством Оле-Гуннара.

Из уважения к экс-наставнику даже провел переговоры с МЮ . Но бывшим менеджерам «Юнайтед» не хватило профессионализма. Моуриньо пытался ставить на Лукаку, Холанд не был нужен «красным» пять лет назад. Его могли перехватить по пути из Зальцбурга в Дортмунд, но вмешался Райола. Мино не нравились порядки в МЮ , хотя не раз разводил на деньги Эда Вудворда. Но чемпионская команда не получалась, поэтому Холанд не спешил в Манчестер. Райола сорвал трансфер Эрлинга в МЮ , выбрал Дортмунд.

А затем Пимента предпочла иметь дело с Гвардиолой. Верное решение для Холанда. Норвежец оказался в любимом клубе детства, а МЮ должен найти своего фаната – датского форварда Расмуса Хёйлунда, парня из футбольной семьи – папа играл, как и два младших брата.

«Юнайтед» пора делать чемпионский рывок в АПЛ

Опыт «Челси» показывает, что бессмысленно мечтать о стабильном оркестре, выигрывая еврокубки. Победа в ЛЧ обернулась для клуба прощанием с почти всеми игроками основы на финал против «Манчестер Сити». Тен Хагу не стоит делать категоричную ставку на успех в плей-офф ЛЧ . Тем более, его команда после неудач в Лиге Европы не является аналогом «Челси». Следовательно, надо искать свою нишу на новый сезон.

МЮ нужна попытка в стиле «Арсенала». Преимущественно надо заняться работой с выездными поединками, потому что по очкам в домашних стенах «Манчестер Юнайтед» уже второй в чемпионате после «горожан». Как научиться побеждать на выезде, где было восемь поражений в 19 встречах АПЛ прошлого сезона? Ответ очень простой – нужен свой Холанд. Аналогом «золотого» Ван Перси мог стать Кейн, но Леви всех замучил.

«Шпоры» не хотят отпускать Харри в клуб из АПЛ , усиливая конкурентов. «Бавария» ближе к контракту с опытным англичанином. Тогда как МЮ , понимая также упрямство Де Лаурентиса на переговорах по Осимхену, может окончательно переключиться на 20-летнего датчанина из «Аталанты». Опасения все понимают, у парня мало опыта. Но даже дебют за сборную – 6 голов в 6 матчах, намекает на большой потенциал.

Если Гасперини примет Гринвуда, что снизит стоимость сделки с Хёйлундом, то это выгодная для МЮ сделка. Пусть Расмус не такой раскрученный персонаж, как Коло Муани, Кейн и Осимхен, у него много черт для атаки тен Хага. Во-первых, датчанин высокий, может оказаться полезным на стандартах. Во-вторых, в «Аталанте» не забил много, но был вовлечен в игру чаще, чем Холанд в АПЛ , что выгодно Рэшфорду и Маунту.

Тен Хага бесит, что переговоры затягиваются

С Де Хеа нормально не простились. Онану подписывают, но тянут. Кейн отдаляется от МЮ . Хотя благодаря Сону и экспериментам тренеров «шпор» Харри научился работать в глубине поля, но Хёйлунд еще шире по диапазону. Играл за команду, которая предпочитала схему «3-4-3» в разных ее вариациях. Молодой форвард может раскрыться, смещаясь на левый полуфланг, пока Рэшфорд будет в центре атаки.

Хотя может показаться, что надежнее взять опытного форварда, вспомните, как Гвардиола приценивался к Роналду и Кейну, а в итоге сработала ставка на юного игрока. В идеале МЮ нужен также проверенный человек на правом фланге атаки, но помним о Гарначо. У парня своеобразное чувство юмора – пригласил карликов на день рождения, чтобы изображали Месси и Роналду, но аргентинец точно талантливый.