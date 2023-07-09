Время прощаться. «Тоттенхэм» не рассчитывает на Льориса, Уго нужен «Интеру»

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вчера, 10:11

В Саудовской Аравии тоже есть спрос.

«С любимыми не расставайтесь» — в названии знаменитого советского фильма, конечно, глубокий смысл, но у такого тезиса есть и обратная сторона: «Уходите, пока не успеете надоесть». Уго Льорис подходит к окончанию этапа своей карьеры в «Тоттенхэме», об этом сам голкипер говорил еще в начале июня. Сейчас у него есть несколько путей – новый вызов или заслуженная пенсия.

Нашли замену

По ходу минувшего сезона уже были предпосылки к тому, что время французского вратаря в лондонском клубе подходит к концу. Уго стал проводить меньше матчей – он залечивал травму с начала февраля по март, а затем со второй половины апреля и до финиша кампании. Вместо него последний рубеж защищал возрастной англичанин Фрэйзер Форстер.

К тому же 36-летний француз уже не так надежен – только за сезон-2022/23 он допустил 4 результативные ошибки во всех турнирах. По этому показателю Льорис делит лидерство с теперь уже бывшим вратарем «Манчестер Юнайтед» Давидом Де Хеа.

Сейчас «Тоттенхэм» уходит на перестройку. После финиша сезона на пост главного тренера пришел Анге Постекоглу. В первое трансферное окно при австралийском менеджере «шпоры» хотят избавиться от Ивана Перишича, Эрика Дайера, Бена Дэвиса, Давинсона Санчеса, Райана Сессеньона – и от своего вратаря. Намерения сменить обстановку не скрывает и сам игрок:

Мы подходим к важному моменту – и я, и клуб. Это конец эпохи. Я бы хотел делать что-то другое, так что собираюсь посмотреть, какие варианты доступны. Но я не могу забывать о том, что по контракту у меня еще год, и в футболе сложно предсказать, что будет дальше.

«Тоттенхэм» успел подписать Гильельмо Викарио из «Эмполи» в качестве преемника Льорису, так что все мосты сожжены – теперь надо думать. Куда пойти дальше.

Можно задержаться в топ-клубе

Если возрастному вратарю надоел не сам футбол, но обстановка в английском гранде, то на топ-уровне стоит задержаться – тем более спрос на Уго еще есть. Удержать его на европейской арене готов «Интер», которому в ходе трансферных перипетий понадобился новый голкипер.

«Нерадзурри» продают своего камерунского вратаря Андре Онану в «Манчестер Юнайтед» — дело в том, что миланцам нужны деньги, чтобы выкупить Ромелу Лукаку у «Челси», а манкунианцы готовы раскошелиться ради топового футболиста на последний рубеж. Интересы сошлись – поэтому переговоры подходят к концу. Миланцы получат за Андре 55 миллионов евро, трансфер случится на следующей неделе. Но наравне с Лукаку итальянцам теперь нужен и вратарь, так что с конца июня они шерстят рынок в поиске приемлемого варианта.

Изначально, помимо Льориса, в списках «Интера» значились Янн Зоммер из «Баварии» и Кейлор Навас из «Пари Сен-Жермен». Швейцарца хотели арендовать, в случае с французом и костариканцем рассматривался полноценный трансфер. По последним данным, «нерадзурри» в ближайшие дни сделают вратарю «Тоттенхэма» предложение о переходе – ему предлагают роль первого номера. Остается договориться со «шпорами».

Заслуженная пенсия

На крайний случай экс-капитан сборной Франции всегда успеет уехать в Саудовскую Аравию. Клубы Ближнего Востока в последнее время особенно активны на трансферном рынке. После перехода Криштиану Роналду аравийцы задумались о работе над своим имиджем – и попытались заполучить других обладателей «Золотого мяча». Переманить к себе Лео Месси и Луку Модрича не удалось, зато Карим Бензема теперь будет играть за «Аль-Иттихад».

При этом аппетиты саудовцев распространяются и на других крепких игроков – перехватить успели Нголо Канте, Эдуара Менди, Марцело Брозовича, на прицеле и другие топ-исполнители.

На французского вратаря вышли в первой половине мая, после его травмы. Тогда сообщалось, что Уго сделали предложение о трансфере летом 2023-го – и были готовы выписать ему зарплату в 3 раза больше, чем игрок получает в «Тоттенхэме» (около 100 тысяч фунтов в неделю).

К слову, другие подробности так и не были раскрыты. Либо аравийская команда переключилась на других футболистов, либо сам голкипер хочет еще поиграть в Европе.

Уходить надо вовремя

Любовь фанатов быстро сменяется ненавистью – кейс Давида Де Хеа это наглядно показал. На то есть объективные причины. Главная – это возраст и качество игры. После почти что триумфального ЧМ -2022 Льорис решил, что стоит уйти на пике – и покинул сборную Франции, оставшись в глазах болельщиков лидером «синих», надежной стеной, одним из творцов медального успеха на двух мундиалях кряду.

Речь не только о переменчивости фанатских настроений. Возвращаясь к примеру испанского голкипера – можно элементарно «устареть», перестать вписываться в новые реалии футбола. Уго уже 36, по-новому в таком возрасте он вряд ли раскроется, а ошибок становится все больше. Даже героя команды начинают критиковать, как только он перестает соответствовать марке качества – и такой же период наступает в карьере Льориса.

Опытному французу почти не о чем сожалеть – он провел отличное время в Лондоне, был лидером «шпор», носил капитанскую повязку. Не хватило лишь трофеев – тут уж специфика выбранного клуба. Из сборной Уго ушел вовремя, пора поступить так же и на клубном уровне – пока в воспоминаниях об игре вратаря больше хорошего, чем плохого.