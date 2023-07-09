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Паредесом интересуются «Атлетико», «Лацио» и «Галатасарай»

вчера, 11:55

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес может покинуть команду.

Сообщается, что 29-летним игроком интересуются «Атлетико», «Лацио», «Галатасарай». Футболистом также интересовался неназванный клуб АПЛ и команда из Саудовской Аравии, но пока никаких конкретных предложений не было.

Прошлый сезон аргентинец провёл в аренде в «Ювентусе». Отмечается, что при новом главном тренере ПСЖ Луисе Энрике хавбек вряд ли получит больше игрового времени.

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Все комментарии
Любoмир
Любoмир
вчера в 16:01
Пусть на заработок к саудитам едет...
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:02, ред.
Стилистически конечно же Леандро больше Симеоновский игрок, грязный, жесткий, который может спровоцировать соперника. Диего любит таких игроков!

Думаю, именно в Атлетико Паредес приживется лучше всего, там и языкового барьера не будет, и соотечественников много, да и конкуренции сейчас нет такой как раньше!

Лацио тоже нормальный вариант, но если не вольется в Саррибол, то снова будет просиживать на лавке, вот у меня складывается такое ощущение, что Паредес полностью не раскрыл свой талант, вот есть в нем что-то такое нераскрытое, и скорее всего в Атлетико ему бы удалось выйти на пик, может работа с Диего поможет ему.
zooveterinar
zooveterinar ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:14
Да,вот насчет другой команды,как-то закрадываются большие сомнения!! Там кажется дело ,далеко не в тренере!!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:11
Все только проявляют интерес,а продвижения нет.
Ванечка
Ванечка
вчера в 13:04
Агенту нужно подсуетиться чтобы его куда ни будь пристроить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:59
В Испанию или в Италию вполне можно было пойти поиграть...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:02
Да и вообще в следующим сезоне ПСЖ , судя по всему будет "другой" командой.
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