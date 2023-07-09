Паредесом интересуются «Атлетико», «Лацио» и «Галатасарай»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес может покинуть команду.
Сообщается, что 29-летним игроком интересуются «Атлетико», «Лацио», «Галатасарай». Футболистом также интересовался неназванный клуб АПЛ и команда из Саудовской Аравии, но пока никаких конкретных предложений не было.
Прошлый сезон аргентинец провёл в аренде в «Ювентусе». Отмечается, что при новом главном тренере ПСЖ Луисе Энрике хавбек вряд ли получит больше игрового времени.
Думаю, именно в Атлетико Паредес приживется лучше всего, там и языкового барьера не будет, и соотечественников много, да и конкуренции сейчас нет такой как раньше!
Лацио тоже нормальный вариант, но если не вольется в Саррибол, то снова будет просиживать на лавке, вот у меня складывается такое ощущение, что Паредес полностью не раскрыл свой талант, вот есть в нем что-то такое нераскрытое, и скорее всего в Атлетико ему бы удалось выйти на пик, может работа с Диего поможет ему.
Думаю, именно в Атлетико Паредес приживется лучше всего, там и языкового барьера не будет, и соотечественников много, да и конкуренции сейчас нет такой как раньше!
Лацио тоже нормальный вариант, но если не вольется в Саррибол, то снова будет просиживать на лавке, вот у меня складывается такое ощущение, что Паредес полностью не раскрыл свой талант, вот есть в нем что-то такое нераскрытое, и скорее всего в Атлетико ему бы удалось выйти на пик, может работа с Диего поможет ему.