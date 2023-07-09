Паредесом интересуются «Атлетико», «Лацио» и «Галатасарай»

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вчера, 11:55

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» может покинуть команду.

Сообщается, что 29-летним игроком интересуются «Атлетико», «Лацио», «Галатасарай». Футболистом также интересовался неназванный клуб АПЛ и команда из Саудовской Аравии, но пока никаких конкретных предложений не было.