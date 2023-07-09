Икарди близок к переходу в «Галатасарай»

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вчера, 13:29

Нападающий ПСЖ может продолжить карьеру в «Галатасарае».

По информации источника, клубы достигли договорённости о переходе футболиста. С игроком также согласованы личные условия контракта. Сумма трансфера составит около 10 млн евро.