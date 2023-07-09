Икарди близок к переходу в «Галатасарай»

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Галатасарае».
По информации источника, клубы достигли договорённости о переходе футболиста. С игроком также согласованы личные условия контракта. Сумма трансфера составит около 10 млн евро.
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Галатасарае».
По информации источника, клубы достигли договорённости о переходе футболиста. С игроком также согласованы личные условия контракта. Сумма трансфера составит около 10 млн евро.
Милан мог бы и подумать.
Милан мог бы и подумать.