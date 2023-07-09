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Икарди близок к переходу в «Галатасарай»

вчера, 13:29

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Галатасарае».

По информации источника, клубы достигли договорённости о переходе футболиста. С игроком также согласованы личные условия контракта. Сумма трансфера составит около 10 млн евро.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:54
Печально, такой игрок, а по сути загубил карьеру переходом в ПСЖ
Djebrael
Djebrael
вчера в 15:48
Нормальная цена... пожелаю ему удачи у Турок...
ru89pzzag5va
ru89pzzag5va
вчера в 13:52
Икарди так до конца нигде и не раскрылся, теперь очередь Турции
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:36
Парижане рассыпаются прямо на глазах...
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 13:34
Дёшево.
Милан мог бы и подумать.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:31
Доигрывать он поехал в Турцию
Гость
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