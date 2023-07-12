Старожилы РПЛ на высоте. Игроки за 30, которые держатся в топ-100 лиги по оценочной стоимости

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сегодня, 22:11

В топе — форварды «Локомотива», «Динамо», «Спартака» и «Краснодара».

В РПЛ осталось не так много возрастных футболистов, чья трансферная стоимость держится в первой сотне лиги – всего восемь. Рассказываем, кто из старожилов все еще оценивается дороже Кристиана Нобоа.

Антон Швец («Ахмат») – 2,5 млн евро

Перед стартом домашнего чемпионата мира полузащитник «Ахмата» был одним из претендентов на дефицитную для сборной России позицию опорника. За следующие 5 лет хавбек пережил стагнацию и к 30 годам смог вернуться на прежний уровень.

В атакующей системе Сергея Ташуева Антон не затерялся – и продолжает быть игроком основы грозненцев, надежно прикрывая опорную зону. Может, для нового вызова в топ-клубе футболисту уже поздно, но и смысла уходить из «Ахмата» у него нет – коллектив финишировал на 5-м месте в РПЛ -22/23, а в следующем чемпионате может подтвердить свои претензии.

Диего Лаксальт («Динамо») – 2,5 млн евро

Когда уругвайский защитник только появился в составе «Динамо», он был не сильно дороже (3,5 млн евро). За его плечами был длительный период карьеры в Италии, несколько сезонов в качестве игрока «Милана» — солидное досье.

На раннем закате карьеры сказалась травматичность Диего – в первом же сезоне за «Динамо» латераль из-за травм пропустил порядка 14 матчей, еще часть игр провел на скамейке. В минувшей кампании ситуация стала только хуже – в чемпионате Лаксальт провел только 9 игр. Несмотря на это, в здоровом состоянии уругваец все еще показывает класс – и хоть это происходит редко, на 2,5 млн стоимости хватает.

Федор Смолов («Динамо») – 3 млн евро

Возможно, выбирай Йоканович основного форварда по спортивному принципу, а не по статусу игрока – Тюкавин уже вытеснил бы Федора из стартовой обоймы. Но на данный момент опыт 33-летнего страйкера, который успел поиграть за «Краснодар», «Локомотив» и «Сельту», «бело-голубым» очень нужен.

Поэтому Смолов часто выходит в основе, бьет пенальти. И нельзя сказать, что незаслуженно – за сезон нападающий реализовал 6 ударов «с точки» и забил еще 4 мяча (всего – 10), чего уже достаточно для звания лучшего бомбардира «Динамо» в сезоне РПЛ -22/23.

Артём Дзюба («Локомотив») – 3,5 млн евро

А вот новоиспеченный форвард «Локо» падение своей трансферной стоимости приостановил ярчайшей весной. После нескольких месяцев без клубов казалось, что Артём ближе к завершению карьеры, чем к контракту с топ-клубом.

Однако спортивная злость и желание доказать свою состоятельность привели к тому, что в 11 матчах РПЛ за «Локомотив» 34-летний бомбардир забил 8 мячей и отдал 5 ассистов – результативность на уровне последнего сезона за «Зенит», только тогда Дзюба вышел на поле в 28 встречах.

Фабиан Бальбуэна («Динамо») – 4 млн евро

Центральный защитник после года в составе «Коринтианса» все же решил вернуться в Россию. В Бразилии парагваец начал в качестве игрока основы, а вот весной 2023-го чаще сидел на скамейке или вовсе не попадал в заявку – вероятно, именно это подтолкнуло Фабиана в сторону «Динамо».

В любом случае, ранее он был оплотом обороны москвичей, а за год вряд ли растерял весь свой класс. Для «бело-голубых» это весомое усиление, а для игрока – возможность получить игровую практику и найти себе статусную команду.

Хуниор Алонсо («Краснодар») – 7 млн евро

С другим парагвайским защитником похожая ситуация, но с тем исключением, что к моменту приостановки контракта за «Краснодар» он еще не сыграл. Вернувшись в «Атлетико Минейро», Алонсо продолжил выходить в старте и вернул себе капитанскую повязку, так что к моменту полноценного переезда на юг России центрбек нисколько не потерял в классе или стоимости.

Сейчас это стопроцентный игрок основы «быков» — 11 матчей весной 2023-го, все – от свистка до свистка. Южанам уже стоит задуматься о продлении сотрудничества – действующий контракт парагвайца истекает летом 2025 года.

Джон Кордоба («Краснодар») – 11 млн евро

На колумбийца есть спрос за рубежом, если нападающий все же решит сменить обстановку, для «быков» это будет большая потеря. Когда «Краснодар» возглавил Владимир Ивич, Джон стал одним из тех, кто сформировал костяк новой команды – именно под руководством сербского менеджера Кордоба раскрылся как забивной форвард (причем не только в чемпионате). За 11 матчей весенней части чемпионата на счету футболиста – 9 голов и 5 ассистов. Осенью он набил лишь 5+3.

Во многом поэтому на него вышли турки – над подписанием нападающего задумался «Галатасарай». Коллектив был готов предложить южанам 8 миллионов евро, сам колумбиец дал согласие на переход. Другой вариант – Саудовская Аравия, шейхи готовы выложить «горожанам» отступные в размере 12-15 миллионов.

Квинси Промес («Спартак») – 11 млн евро

Голландский форвард в минувшем сезоне стал индикатором состояния всего «Спартака». В момент, когда «красно-белые» разрывали РПЛ осенью, разрывал и сам Квинси – он получил обширный функционал, свободно перемещался по полю, решал исход матчей. В момент осеннего спада хуже играл и сам Промес – 6 мячей после осенних 14.

И даже такой противоречивый сезон не отменяет того факта, что он для возрастного голландца стал лучшим в профессиональной карьере – и по вовлеченности в игру, и по влиянию на результаты команды, и по результативности. Поэтому планка в 11 млн евро – вполне адекватный показатель для лидера «Спартака».