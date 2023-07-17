Англия берёт пример с «золотой» Франции. Создают мощную сборную мира

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Вместе играют ирландцы, ямайцы и внук бывшей любви сэра Алекса.

Сборные мира давно побеждают на мундиалях

Вышли на поле армянин, канак, кабил и баск, чтобы стать чемпионами мира. Не начало анекдота, а отсылка к великому финалу Франции и Бразилии. Двадцать пятую годовщину разгрома отпраздновали на днях. Определить этническое происхождение проигравших Кафу, Алдаира, Роберто Карлоса, Ривалдо и Роналдо сложнее. Рабство в Бразилии отменили в 1888 году. Легенды не знают, откуда родом их предки.

А те французы часто появлялись на свет за пределами Европы. Карамбе родом с острова Лифу в Тихом океане. Его любимая земля намного ближе к Австралии, чем к другим континентам. Тюрам прилетел во Францию из родной Гваделупы. Десайи появился на свет в Аккре в Гане. У Джоркаеффа в крови карта мира. Его мама Мария Оганян армянка. Отец Юрия наполовину калмык с отцом из Астрахани, а наполовину поляк.

На замену в финале вышел Богоссян. Отец у Алена армянин, а мама из Аргентины. Из этой страны родом предки Трезеге. А Виейра родился в Сенегале. Бывшая империя активно пользовалась связями со всем миром. Набирали гениальных футболистов под свои знамена. Анри антилец по происхождению. Прошло четверть века, а на поле Мбаппе, Эрнандес, Кунде, Варан, Тчуамени, Упамекано, Дембеле и Гризманн, снова сборная мира.

Антуан наполовину португалец, на 50 процентов немец. Французское только имя. Половину жизни живет в Испании, его дети наполовину баски. Другие большие мировые сборные вооружаться аналогичной тактикой. Привыкли к многообразию в командах Германии, Бельгии и Нидерландов. Теперь очередь Англии создавать успешную «сборную мира», ведь победа на Евро-2023 еще раз напомнила о силе молодых англичан.

Ирландцы — самые дорогие английские футболисты

Райса и Грилиша объединяют матчи за юношеские сборные Ирландии. Деклан – воспитанник «Челси», до 2018-го играл за «клеверных». Хулиган Грилиш сомневался в вызове в сборную Англии, тоже выбрал «зеленых». Британцы являются чемпионами мира по переосмыслению истории. Но чемпионами Европы их могут сделать как раз дети мигрантов. Стерлинг с ямайскими корнями. Сака мог выбрать Нигерию, но звезда «Арсенала» помогает Саутгейту.

Кейн, если хочет увидеть бабушку и дедушку, отправляется в любимую Ирландию. Филлипс родился в семье ирландки и ямайца. У Магуайра семейная история еще сложнее. Его предки оказались по разные стороны в гражданской войне. Они родом из двух замечательных Ирландий. Уокер один из самых быстрых спринтеров в футболе, что логично для ямайца по отцу. Ямаец Рэшфорд, который должен продлить контракт с МЮ , имеет корни на Карибах.

Отец Беллингема наполовину ирландец. Папа говорил, что сын мог оказаться в «зеленой» сборной, но таланта из «Реала» сцапали «Три льва». О родине матери, чьи корни в Африке, разговор не начинали, им бы Джуд не достался. Триппьер не играл бы за сборную Ямайки, это родина отца. Он выбрал национальную команду британской матери. Рой Кин в ярости, в тройке самых дорогих английских футболистов три звезды для сборной Ирландии.

В лидерах рейтинга ФИФА в основном сборные мира

В первой десятке Италия, Испания и Хорватия с мононациональным костяком. Аргентинцы и бразильцы – дети мира. Французы и бельгийцы – дети империй. Англичане, голландцы и португальцы от них не отстают. В сборных Италии и Испании с каждым десятилетием будет больше деток мигрантов. Английский опыт не уникальный. Но знакомый путь может привести к победному финалу на Евро-2024.

Ирландская бабушка Александер-Арнольда живет в Нью-Йорке. Попала туда после романа с Алексом Фергюсоном. У Трента было право выступать за сборную США . А если Саутгейт превратит латераля «Ливерпуля» в основного хавбека сборной на Евро-2024, то с Гарета подарок Дорин Карлинг. Вовремя бросила Фергюсона и уехала в Нью-Йорк, где обзавелась другой семьей. Мир футбола тесный.

Сборные превращаются в аналоги клубов, где ведут борьбу за талантливых игроков со всей планеты. У Александер-Арнольда есть предок из Польши, а его отец Майкл Арнольд, уроженец Ливерпуля, с корнями в Зимбабве. Сын либерийца Джорджа Веа – нападающий сборной США . Много братьев играют за разные команды. Иньяки Уильямс бегает за Гану, а Нико за Испанию, так распорядилась судьба.

Жоау Мариу, бывший игрок «Локомотива», представляет Португалию, а его брат Эдуардо бегал за Анголу. Джером Боатенг был в сборной Германии, а Кевин-Принс выбрал Гану. Гранит Джака – игрок Швейцарии, а его брат Таулант представлял Албанию. Поля Погба, в отличие от братьев, не пустили играть за Гвинею, забрали в команду Франции. Тьяго и Рафинья – сыновья Мазиньо, в разных сборных.

Разнообразие дает преимущество. Ведь чем отличается натурализация бразильцев от опыта Франции, Англии и Португалии? Почти все звезды новых составов родились в европейских странах. А у англичан достаточно людей с британскими корнями. Пикфорд, Шоу, Стоунз, Уайт, Маунт и Хендерсон не выбирали национальную команду. А у французов были Бартез, Лебеф, Дешам, Пети, Гиварш и Дюгарри.

Зидан в Алжире бывал лишь в гостях, как Мбаппе в Камеруне. Оба подарили кубки мира родной для них Франции. А у ирландца Кейна своя мечта, привезти в родной Лондон кубок Европы. Истории похожи. Сам микс национальностей не гарантирует трофеи, потому что Бельгия ничего не выиграла. Но Англия собрала интересную банду по французским лекалам.