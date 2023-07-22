Закат карьеры после прихода Левандовского. Обамеянг возвращается в Лигу 1

1690008576

сегодня, 09:49

Переход в «Челси» оказался ошибкой.

Лига 1 – не АПЛ , а «Марсель» – не «Челси». Но для нынешнего Пьера-Эмерика Обамеянга этот трансфер – лучшее решение. Во французском коллективе у 34-летнего нападающего будет и игровая практика, и не слишком насыщенный календарь.

На карьеру повлиял Левандовски

Ещё в позапрошлом сезоне с габонским нападающим всё было хорошо. Из лондонского «Арсенала» он перебрался в «Барселону», стал основной функцией каталонцев на острие – за 17 матчей во второй части сезона-21/22 в Ла Лиге забил 11 мячей и отдал 1 голевую.

Но уже летом боссы «блауграны» задумали провести рокировку на позиции форварда – и при своих финансовых проблемах заплатили «Баварии» 45+5 миллионов евро за трансфер Роберта Левандовского. Обамеянга продали в «Челси» за 12 миллионов.

К моменту возвращения в Лондон Пьеру-Эмерику исполнилось уже 33 года – но сложно было представить, что его стагнация будет настолько стремительной. Высокая насыщенность календаря английской Премьер-Лиги уже была ощутимой помехой, но главный фактор, помимо формы игрока, – это состояние самого «Челси». Боэли в своём новом детище задумал провести революцию, состав руководства поменялся до неузнаваемости – а при Поттере на посту главного тренера «синие» стали терять высоту в таблице.

После обилия зимних трансферов хандрила вся команда – и Обамеянг совсем увяз в этом шторме. Перестав попадать в заявку. В последних 14 встречах Премьер-Лиги габонец появлялся на поле лишь трижды, из них лишь раз – в старте. За весь чемпионат форвард отличился лишь одним голом в национальном первенстве. Ещё дважды забивал «Милану» в Лиге чемпионов, ассистировал против загребского «Динамо» — и все эти голевые действия пришлись на первую часть кампании.

Уже ближе к лету руководство «аристократов» в очередной раз пошло на смену тренера – и договорилось с Маурисио Почеттино. Для аргентинского менеджера Обамеянг уже ничего не значил – и возрастной нападающий, потерявший голевое чутьё, стал одним из главных кандидатов на выход.

Выбрал Лигу 1

Спасением для стареющего габонца стал «Марсель» — при этом «провансальцы» включились в переговоры по футболисту лишь в середине июля. К этому моменту на тренерском мостике команды произошла рокировка – наставником стал Марселино, который до этого возглавлял «Атлетик» Бильбао.

По слухам, инициатором переговоров был именно испанский менеджер – коуч считал Обамеянга идеальным форвардом для схемы «4-4-2», которую он собирается прививать «Марселю». Между тем в межсезонье «бело-голубые» остались с одним нападающим в заявке – Аркадиуша Милика отдали в «Ювентус», а Луиса Хавьера Суареса продали в «Альмерию». Сохранили лишь португальца Витинью – теперь он с Пьером-Эмериком образует связку на острие. Для габонца такое развитие событий было только в плюс – конкурировать за место в основе больше не было необходимости.

На начальных этапах переговоров фактором риска была высокая зарплата нападающего в «Челси» и требования самого клуба. Однако Обамеянг быстро согласовал с «провансальцами» условия контракта до 2026 года, а лондонцы неожиданно согласились отпустить форварда бесплатно. В итоге сделку провернули за неделю.

Хороший выбор

Прежде всего для игрока. С реалиями Лиги 1 34-летний габонец прекрасно знаком – первые его годы карьеры проходили здесь. Обамеянг играл за «Дижон», «Лилль», «Монако», раскрылся в «Сент-Этьене» — это происходило в 2008-2013-м годах.

Также стоит понимать, что «Марсель» — один из наиболее стабильных топов в Лиге 1. За последние 4 сезона «провансальцы» трижды попадали в топ-3, причём 2 раза становились серебряными призёрами чемпионата. Это в то время, когда «Монако» откатился в середину таблицы (затем возвращался в тройку – и теперь снова финишировал без еврокубков), «Лилль» после четвёртого места по итогам сезона-19/20 становился чемпионом – и затем оказывался на 10-й строчке, «Ренн» курсировал между 3-м местом и 6-м.

А «Марселю» нужна замена Милику и Суаресу – когда на одного из них претендует «Ювентус», бороться за сохранение игрока крайне сложно. Суарес же выбрал родную для него Испанию – и теперь нужно было найти адекватную замену.

Не стал следовать мейнстриму

Сейчас все дороги для таких игроков – с именем, но возрастных – ведут в Саудовскую Аравию. Там приютили нескольких одноклубников Обамеянга. Эдуар Менди будет играть за «Аль-Ахли» — он всё-таки не смог выиграть конкуренцию у Арисабалаги. Калиду Кулибали подписал контракт с «Аль-Хилялем», Нголо Канте – с «Аль-Иттихадом». Даже Зиеш был близок к переезду – только не смог пройти медосмотр перед трансфером в «Аль-Наср».

Варианты были и у Обамеянга. В начале июня сообщалось об интересе к габонцу со стороны «Аль-Ахли» и «Аль-Шабаба». Но возрастной форвард решил не следовать проторенной дорожке – захотел ещё какое-то время поиграть в Европе.

Для Пьера-Эмерика это серьёзный вызов – надо показать, что он до сих пор может играть в топовом европейском чемпионате, бодаться в еврокубках. И это заслуживает уважения – особенно в то время, когда не менее классные исполнители, такие как Садио Мане, после неудачи в европейском гранде решают преждевременно отправиться на футбольную пенсию.