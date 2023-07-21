Натан Редмонд стал игроком «Бернли»

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сегодня, 16:22

Атакующий хавбек перешёл из «Бешикташа» в «Бернли» на правах свободного агента. Англичанин подписал контракт на два года с возможностью продления на год.

Вот что сказал о своём переходе 29-летний игрок:

Проект «Бернли» совпадает с моими амбициями. Руководство клуба считает, что сможет улучшить мою игру, и видит пользу, которую я могу принести на поле и за его пределами. Мне кажется, что это идеальный вариант.

Также по поводу этого перехода высказался главный тренер «Бернли» Венсан Компани.

Натан обладает богатым опытом игры в Премьер-Лиге, а в последнее время — в Турции, где он проявил себя с лучшей стороны. Мы с нетерпением ждём возможности сыграть важную роль в его следующей главе. У него отличная трудовая этика, много мастерства и желание продолжать учиться. Он также привнесёт в этот футбольный клуб свою индивидуальность и характер, что пойдёт на пользу молодым игрокам.

В минувшем сезоне турецкой Суперлиги Редмонд сыграл 25 матчей, забил 5 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 5 жёлтых карточек.