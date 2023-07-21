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Натан Редмонд стал игроком «Бернли»

сегодня, 16:22

Атакующий хавбек Натан Редмонд перешёл из «Бешикташа» в «Бернли» на правах свободного агента. Англичанин подписал контракт на два года с возможностью продления на год.

Вот что сказал о своём переходе 29-летний игрок:

Проект «Бернли» совпадает с моими амбициями.

Руководство клуба считает, что сможет улучшить мою игру, и видит пользу, которую я могу принести на поле и за его пределами. Мне кажется, что это идеальный вариант.

Также по поводу этого перехода высказался главный тренер «Бернли» Венсан Компани.

Натан обладает богатым опытом игры в Премьер-Лиге, а в последнее время — в Турции, где он проявил себя с лучшей стороны. Мы с нетерпением ждём возможности сыграть важную роль в его следующей главе.

У него отличная трудовая этика, много мастерства и желание продолжать учиться. Он также привнесёт в этот футбольный клуб свою индивидуальность и характер, что пойдёт на пользу молодым игрокам.

В минувшем сезоне турецкой Суперлиги Редмонд сыграл 25 матчей, забил 5 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 5 жёлтых карточек.

Натан Редмонд стал игроком «Бернли»

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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 17:09
Потеря для Бешикташа. Хорошо отыграл сезон.
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 16:26
Поделаю ему удачи, но придется привыкать к новому чемпу. После турецкого первое время будет трудно.
Гость
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