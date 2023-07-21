Нападающий «Бетиса» Морон перешёл в греческий «Арис»

Нападающий «Бетиса» подписал двухлетний контракт с «Арисом» из Салоников. Испанец пришёл в греческий клуб на правах свободного агента, расторгнув свой контракт с клубом из Севильи.

Вот как прокомментировал свой переход 29-летний форвард:

Я пришёл в «Арис» с большими ожиданиями и очень рад продолжить здесь свою карьеру. Я горжусь тем, что представляю один из самых больших и исторических клубов Греции, и буду выкладываться на полную.

Я знаю, что болельщики «Ариса» возлагают на меня большие надежды, и мне это нравится. В больших клубах давление — это нормально, я привык к нему, и так и должно быть.

Я пришёл в «Арис», чтобы помогать в достижении целей, это моя работа, и я знаю, какие обязанности у меня будут. Я спокоен, я верю в себя и готов соответствовать требованиям «Ариса» и его болельщиков. Я буду помогать в достижении целей и всем, чем смогу.

Теперь я хочу приступить к тренировкам со своей новой командой и начать выполнять официальные обязательства. Я с нетерпением жду нового вызова и с оптимизмом смотрю на то, что мы проведём очень хороший футбольный сезон в Греции и Европе.