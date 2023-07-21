Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыГреция. Суперлига 2022/2023

Нападающий «Бетиса» Морон перешёл в греческий «Арис»

сегодня, 16:45

Нападающий «Бетиса» Лоренцо Морон подписал двухлетний контракт с «Арисом» из Салоников. Испанец пришёл в греческий клуб на правах свободного агента, расторгнув свой контракт с клубом из Севильи.

Вот как прокомментировал свой переход 29-летний форвард:

Я пришёл в «Арис» с большими ожиданиями и очень рад продолжить здесь свою карьеру. Я горжусь тем, что представляю один из самых больших и исторических клубов Греции, и буду выкладываться на полную.

Я знаю, что болельщики «Ариса» возлагают на меня большие надежды, и мне это нравится. В больших клубах давление — это нормально, я привык к нему, и так и должно быть.

Я пришёл в «Арис», чтобы помогать в достижении целей, это моя работа, и я знаю, какие обязанности у меня будут. Я спокоен, я верю в себя и готов соответствовать требованиям «Ариса» и его болельщиков. Я буду помогать в достижении целей и всем, чем смогу.

Теперь я хочу приступить к тренировкам со своей новой командой и начать выполнять официальные обязательства. Я с нетерпением жду нового вызова и с оптимизмом смотрю на то, что мы проведём очень хороший футбольный сезон в Греции и Европе.

В минувшем сезоне Морон сыграл за «Бетис» 4 игры, отметился голом и получил жёлтую карточку.

С января форвард выступал за «Лас-Пальмас» в Сегунде на правах аренды, сыграл 10 матчей и отметился голом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноНатан Редмонд стал игроком «Бернли»
Сегодня, 16:22
ОфициальноЖоаозиньо перешёл в клуб бразильской Серии B
Сегодня, 12:13 Фото
ОфициальноЭкс-защитник ЦСКА перешёл в «Фенербахче»
Сегодня, 08:14
ОфициальноАльба перешёл в «Интер Майами»
Вчера, 23:17 Фото
ОфициальноОнана перешёл в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 21:57
ОфициальноДоэрти вернулся в «Вулверхэмптон»
Вчера, 20:28 Фото
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:25
О как его "торкнуло" - какую речь "задвинул", дело за малым - начать забивать за новый клуб побольше голов.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:22
Наверное решил и играть в футбол и особо не напрягаться на поле... да еще и денежку получать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 