«Барселона Майами». Бекхэм собирает каталонскую банду, Иньеста возвращается к Месси

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В планах – трансфер Суареса.

Дэвиду Бекхэму стоит подумать о смене названия клуба – этим летом боссы «Интера Майами» делают все, чтобы Лионель Месси вспомнил лучшие годы в «Барселоне». Помимо аргентинца, состав команды пополнили еще два игрока, с которыми Лео выступал за «сине-гранатовых» — а в скором времени может присоединиться и третий с четвертым. Что происходит? Рассказываем.

Месси — первопроходец

Из этих пятерых игроков именно 36-летний форвард первым оказался в МЛС – при этом у него был богатый выбор. Ближе к лету стало понятно, что Лео не останется в «Пари Сен-Жермен» — в клубе так и не наладили атмосферу в раздевалке, Кристоф Гальтье не справлялся с обязанностями главного тренера, плюс позорный вылет от «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов – не в таких условиях должны проходить последние годы карьеры великого аргентинца.

В поиске более достойного варианта у Месси было два пути – на Ближний Восток и в США . С Саудовской Аравией футболиста связывал статус посла туризма. Да и за «Аль-Наср» играл Криштиану Роналду – в случае перехода к шейхам получилось бы возродить легендарное противостояние и побороться с другими топ-игроками. В США претендент на Лионеля был ровно один – «Интер Майами». Владельцем молодой команды является Дэвид Бекхэм – слухи о переходе Лео в его клуб ходили давно.

Вариант с США был интересен еще и в плане структуры контракта – по информации СМИ , платить аргентинскому нападающему были готовы все клубы МЛС независимо от того, в каком из них он решит продолжить карьеру. Также сообщалось, что соглашение Месси с «Интером Майами» будет рассчитано на 3 года, но он сможет уйти свободным агентом по завершении любого сезона.

Лионель выбрал команду Бекхэма – и для нее это обернулось «золотым билетом».

Следом пришли Альба и Бускетс

Такой сценарий читался. Весной сообщалось, что от выбора Лео зависит будущее и Серхио Бускетса с Жорди Альбой. Оба продолжали играть за «Барселону», при этом их контракты истекали этим и следующим летом соответственно. Из-за этого Серхио стал рассматривать варианты – он хотел еще раз сыграть с Месси на закате карьеры, а потому остаться в Каталонии был готов лишь в случае, если «блаугране» удастся вернуть аргентинца. Карьерные перипетии бывшие одноклубники лично обсуждали в конце апреля, когда Лионель приезжал в Каталонию.

Тогда сообщалось, что форвард ПСЖ решил продолжить карьеру в «Аль-Хиляле» — и шейхи ради мировой звезды были готовы сразу подписать Бускетса и в течение пары сезонов – Альбу. На дистанции пары месяцев все переигралось – Месси отправился в «Интер Майами», следом в переговоры с командой вступил и 35-летний опорник.

Параллельно «Барса» и Альба договорились о расторжении контракта – финансовые проблемы испанского гранда никуда не делись, нужно было сокращать зарплатную ведомость, поэтому стороны решили пойти на такой шаг.

После расставания «Интер Майами» получил возможность подписать испанского защитника уже на правах свободного агента – несмотря на наличие у Жорди предложений от «Атлетико», «Интера» и «Бенфики», он выбрал воссоединение с Месси.

Ещё 2 одноклубника на очереди

Но их переходы оцениваются с разной долей вероятности. Вполне возможно воссоединение Лионеля с Андресом Иньестой – испанский опорник покинул «Барселону», когда аргентинец еще феерил в ее составе. Больше пяти сезонов полузащитник провел в чемпионате Японии, играя за «Виссел Кобе». Летом его контракт с клубом истек, и после теплого прощания Андрес переключился на поиск новой команды.

Для клуба из Майами это фантастическое стечение обстоятельств – и Лео, и Бускетса с Альбой они получили свободными агентами, а теперь появилась аналогичная возможность с Иньестой. Услуги 39-летнего испанца были предложены «Интеру Майами» — и по последним данным, стороны достигли принципиальной договоренности о переходе.

Еще один потенциальный новичок с «барселоновским» прошлым – Луис Суарес. Но с переговорами по переходу уругвайского нападающего дело обстоят не так радужно. Его контракт с «Гремио» рассчитан до следующего лета, то есть за футболиста придется заплатить отступные. Переговоры между боссами американского коллектива и форвардом начались довольно давно, в них есть прогресс – и в «Интере» уверены, что закрытие сделки – дело времени. Только вот в контракте Луиса с «Гремио» прописана сумма отступных в случае расторжения контракта – и она составляет 70 млн евро.

Из грязи в князи

Клуб Бекхэма вступил в МЛС совсем недавно – дебютировал в сезоне-2020. За этот небольшой промежуток «Интер» не успел стать грозной силой в чемпионате. Первые два года болтался на дне турнирной таблицы, в розыгрыше-22 запрыгнул на 6-е место, а в нынешней кампании вновь оказался на последних строчках.

По совокупной стоимости состава «Интер» в прошлом году был за пределами первой пятерки – с показателем в 42,75 млн евро они располагались на 7-й строчке. Зато с приездом Месси, Альбы и Бускетса заскочили на первое (78,6 млн).

А это еще не приехали Иньеста с Суаресом – если и по этим сделкам удастся добиться положительного итога, страшно представить, насколько высоко заберется команда, которая еще недавно считалась аутсайдером.